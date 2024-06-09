Владислав — ваш гид в Париже

Провёл экскурсии для 444 туристов

читать дальше — Прекрасная эпоха, 1860-1914 годы. Ранее вместе с издательством «Эксмо» я создал книгу-бестселлер в мире краеведения — «Где бьётся сердце Петербурга?». Если вам интересна история, вы желаете посмотреть на Париж моими глазами, узнать много нового и посетить неизвестный, скрытый от глаз прохожих мир, то мои прогулки для вас.

Привет, друзья! Меня зовут Владислав, и я исследователь Парижа. На экскурсиях я стараюсь раскрыть наш прекрасный город с самой неожиданной стороны. Я отлично знаю историю Парижа, но моя главная специализация