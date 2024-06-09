Добро пожаловать на авторскую экскурсию по самому престижному району Парижа конца 19 — начала 20 веков! Мы рассмотрим выдающиеся столичные особняки, разбросанные у парка Монсо, побываем в месте, где создавалась статуя Свободы, познакомимся с куртизанками и окунёмся в мир скандалов и придворных интриг.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На моей экскурсии будет всё. И остросюжетные истории, и красивая архитектура, и приятная атмосфера. За 2,5 часа вы полностью окунётесь в удивительную эпоху Второй империи. Итак, в программе:
- Мы посмотрим один из самых удивительных парков Парижа — Монсо
- Изучим особняк на грани китча, принадлежавший шоколадному барону
- Побываем в месте, где создавалась знаменитая статуя Свободы
- Рассмотрим главные архитектурные памятники эпохи императора Наполеона III
- Познакомимся с куртизанкой Ванессой де ла Бинь, которой завидовали даже княгини и баронессы, и с Альфредом Дрейфусом, который сам того не осознавая чуть не начал во Франции Гражданскую войну
Вы узнаете:
- Где жили самые богатые кланы Ротшильдов и Перейр
- Как так получилось, что российский олигарх Анатолий Демидов женился на племяннице самого Наполеона Бонапарта
- Как одесские евреи из семьи Эфрусси стали богатейшими людьми Франции
- Почему Панамский скандал наделал столько шума
- У кого до сих пор хранится серебряное блюдо, которое было подарено императрицей Екатериной II своему возлюбленному графу Орлову
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная, поэтому желательно иметь удобную обувь и одеться по погоде
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Courcelles
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 444 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Владислав, и я исследователь Парижа. На экскурсиях я стараюсь раскрыть наш прекрасный город с самой неожиданной стороны. Я отлично знаю историю Парижа, но моя главная специализацияЗадать вопрос
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