19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я проведу вас по самым величественным местам города:
Посещение каждого монумента будет сопровождаться удивительным рассказом о блестящем прошлом, настоящем и будущем каждой достопримечательности, от ваших глаз и ушей не скроется ни одна животрепещущая деталь!
Но это еще не всё. Позвольте также предложить вам скромную прогулку в один из самых прозаических скверов Парижа, в сквер Пале-Рояль, умело скрытый от посторонних глаз и от этого обладающий некой незримой исключительностью. У этого сквера за плечами богатая история. Он был воссоздан великим человеком по имени Арман Жан Дюплесси, более известным миру как кардинал Ришелье. В местном кафе играл в шахматы сильный соперник Наполеон Бонапарт, а на скамейках сада любил проводить время Дени Дидро. В доме на улице де Божоле жила писательница Колетт, а на улице де Монпансье — Жан Кокто. Это место наполнено удивительными историями.
А почему бы на фоне столь богемной атмосферы не порадовать себя легким ланчем или эпическим полдником из пары-тройки французских пирожных, купленных в округе, или ассорти французских сыров, а может и всем вместе? Позвольте мне представить вам Париж во всём его великолепии!