19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Я проведу вас по самым величественным местам города:

парижскому мосту Александра III и соседствующему грандиозному собору Инвалидов;

и соседствующему грандиозному собору Инвалидов; мы тщательно, со всех сторон изучим кружевной стан Эйфелевой башни и совершим светский променад в аллеях королевского парка Тюильри;

поприветствуем двор вечно-молодого и непоколебимого Лувра;

полюбуемся гением площади Конкорд с ее недавним собратом, трехтысячелетним египетским обелиском и его реками-бульварами;

разгадаем загадку призрака Оперы;

а под конец окажемся на ослепительной Вандомской площади.

Посещение каждого монумента будет сопровождаться удивительным рассказом о блестящем прошлом, настоящем и будущем каждой достопримечательности, от ваших глаз и ушей не скроется ни одна животрепещущая деталь!

Но это еще не всё. Позвольте также предложить вам скромную прогулку в один из самых прозаических скверов Парижа, в сквер Пале-Рояль, умело скрытый от посторонних глаз и от этого обладающий некой незримой исключительностью. У этого сквера за плечами богатая история. Он был воссоздан великим человеком по имени Арман Жан Дюплесси, более известным миру как кардинал Ришелье. В местном кафе играл в шахматы сильный соперник Наполеон Бонапарт, а на скамейках сада любил проводить время Дени Дидро. В доме на улице де Божоле жила писательница Колетт, а на улице де Монпансье — Жан Кокто. Это место наполнено удивительными историями.

А почему бы на фоне столь богемной атмосферы не порадовать себя легким ланчем или эпическим полдником из пары-тройки французских пирожных, купленных в округе, или ассорти французских сыров, а может и всем вместе? Позвольте мне представить вам Париж во всём его великолепии!