19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Париж - это не только Эйфелева башня и Лувр.
Экскурсия предлагает вам погрузиться в его истинный дух, прогуливаясь по набережной Сены, величественным бульварам и скрытым скверам. Вы увидите мост Александра III,
Экскурсия предлагает вам погрузиться в его истинный дух, прогуливаясь по набережной Сены, величественным бульварам и скрытым скверам. Вы увидите мост Александра III,
5 причин купить эту экскурсию
- 🗼 Увидеть знаковые места Парижа
- 📸 Сделать красивые фотографии
- 📚 Узнать интересные истории
- 🌳 Прогуляться по скрытым скверам
- 🍰 Насладиться местными деликатесами
Что можно увидеть
- Мост Александра III
- Собор Инвалидов
- Эйфелева башня
- Парк Тюильри
- Лувр
- Площадь Конкорд
- Опера
- Вандомская площадь
- Сквер Пале-Рояль
Описание экскурсии
- Мы пройдём по мосту Александра III и полюбуемся грандиозным Собором инвалидов
- Тщательно со всех сторон исследуем кружевной стан Эйфелевой башни и совершим светский променад по аллеям королевского парка «Тюильри»
- Поприветствуем двор вечно-молодого и непоколебимого Лувра
- Полюбуемся гением площади Конкорд, египетским обелиском и реками-бульварами
- Я помогу вам разгадать загадку призрака Оперы
- И вы будете очарованы ослепительной Вандомской площадью
А ещё мы совершим скромную прогулку в один из самых прозаических скверов Парижа — в «Пале-Рояль». Он умело скрыт от посторонних глаз, а между тем у него за плечами богатая история. Вы узнаете:
- как он связан с кардиналом Ришелье
- в какие игры здесь играл Наполеон Бонапарт
- как здесь проводили время Дени Дидро, Жан Кокто и писательница Колетт
А почему бы на фоне столь богемной атмосферы не порадовать себя лёгким ланчем или парочкой французских пирожных? Позвольте мне представить вам Париж во всём его великолепии!
Организационные детали
Покупка приглянувшихся деликатесов и сладостей — по желанию, не входит в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади у парижской мэрии, Hotel de ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 892 туристов
Париж… Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая своё первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Прекрасно провели время с Полиной. Городская экскурсия по Парижу, в своем неспешном ритме! Гид рассказала много интересных фактов и провела по живописным улочкам. Нам очень понравилось!
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Огромное спасибо Полине за тёплый семейный вечер!
Мы с супругом уже не первый раз в Париже, но в этот день была наша годовщина свадьбы и мы хотели провести его по-особенному. В
Мы с супругом уже не первый раз в Париже, но в этот день была наша годовщина свадьбы и мы хотели провести его по-особенному. В
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И
Мы были на экскурсии всей семьей: было интересно и взрослым, и детям. Мы почувствовали именно дух города, узнали не только исторические факты, но и о том, как живут сейчас парижане.
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Л
Прекрасный гид в прекрасном городе! Очень благодарны Полине за интересную прогулку по Парижу, сопровождаемую увлекательными рассказами об истории и современности столицы и Франции. Несмотря на то что большая часть экскурсии
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Е
Полина неутомимая путешественница по Парижу! Без Полины мы бы в один день не посетили столько достопримечательностей и не узнали столько интересного. Полина делает прекрасные фото. Звучало много полезных рекомендаций по
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Мы получили огромное удовольствие от экскурсии с Полиной! С Полиной очень приятно общаться, она замечательно погружает в атмосферу Парижа и рассказывает интересные истории о которых в никаком путеводителе не прочитаешь.
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