19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Уловить особый дух города, его величия, глубины, шарма и обворожительной атмосферы

Полина
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Полина – ваш гид
Во время экскурсии мы сможем прочувствовать Париж, проникнуться духом его старых домов на набережной Сены, лиловатых платанов, столиков на тротуарах, просторов величественных бульваров, сумраком готических улиц, чаек под аркадами Пале-Рояля, насладиться вдохом парижского воздуха.
225 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на площади у Парижской мэрии, Hotel de ville
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У этой экскурсии19 отзывов
4.95
Полное погружение в дух города
Полное погружение в дух города

Программа

Я проведу вас по самым величественным местам города:

  • парижскому мосту Александра III и соседствующему грандиозному собору Инвалидов;
  • мы тщательно, со всех сторон изучим кружевной стан Эйфелевой башни и совершим светский променад в аллеях королевского парка Тюильри;
  • поприветствуем двор вечно-молодого и непоколебимого Лувра;
  • полюбуемся гением площади Конкорд с ее недавним собратом, трехтысячелетним египетским обелиском и его реками-бульварами;
  • разгадаем загадку призрака Оперы;
  • а под конец окажемся на ослепительной Вандомской площади.

Посещение каждого монумента будет сопровождаться удивительным рассказом о блестящем прошлом, настоящем и будущем каждой достопримечательности, от ваших глаз и ушей не скроется ни одна животрепещущая деталь!

Но это еще не всё. Позвольте также предложить вам скромную прогулку в один из самых прозаических скверов Парижа, в сквер Пале-Рояль, умело скрытый от посторонних глаз и от этого обладающий некой незримой исключительностью. У этого сквера за плечами богатая история. Он был воссоздан великим человеком по имени Арман Жан Дюплесси, более известным миру как кардинал Ришелье. В местном кафе играл в шахматы сильный соперник Наполеон Бонапарт, а на скамейках сада любил проводить время Дени Дидро. В доме на улице де Божоле жила писательница Колетт, а на улице де Монпансье — Жан Кокто. Это место наполнено удивительными историями.

А почему бы на фоне столь богемной атмосферы не порадовать себя легким ланчем или эпическим полдником из пары-тройки французских пирожных, купленных в округе, или ассорти французских сыров, а может и всем вместе? Позвольте мне представить вам Париж во всём его великолепии!

Организационные детали

  • Входит в стоимость экскурсии: красивые фотографии в любых понравившихся вам по дороге местах.
  • Дополнительные расходы: покупка приглянувшихся деликатесов и сладостей (по желанию).
Полное погружение в дух города
Полное погружение в дух города
Полное погружение в дух города
Полное погружение в дух города
Полное погружение в дух города
Полное погружение в дух города
Полное погружение в дух города
Полное погружение в дух города
Полное погружение в дух города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади у Парижской мэрии, Hotel de ville.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Полина
Полина
Париж... Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая свое первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной, городом любви, легкого трепета, надежды и встреч с любимым человеком. Я базирую свое мастерство на безграничной любви к Франции, на недюжинном любопытстве и тяге к познанию всего нового и интригующего, на ненасытной жажде общения и коммуникации и на желании познакомить поближе с Парижем как можно большее число путешественников. Приглашаю вас на индивидуальный тур по столице прекрасной Франции, чтобы полюбить Париж всем сердцем — так, как люблю его я!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 декабря 2019
Экскурсия замечательна 🎁 наполнена сюрпризами, интересным рассказами и полным погружением в жизнь парижан 🌈 Полина - мастерски осветила все сферы жизни лаконичным живым языком ( без фантазий ) рекомендую .
21 ноября 2018
Спасибо Полине за увлекательную экскурсию! не смотря на дождливую погоду, абсолютно не хотелось прерывать нашу прогулку. Не важно сколько раз вы уже были в Париже, экскурсия будет интересна всем!
2 июня 2018
Первый день в Париже и сразу такое везение) у нас получилась очень лёгкая и интересная прогулка - Полина очень душевная и открытая. Все рассказала и показала, поделились полезными советами и местами) очень всем рекомендуем.
23 апреля 2018
Спасибо! За внимательность, отзывчивость, юмор! Чудесный день в Париже!
Евгений
3 апреля 2018
Полина провела нам очень интересную экскурсию. Всегда интересно слушать человека увлеченного тем, что он делает. Полина влюблена в Париж! Но, самое главное, она обладает глубокими знаниями истории и архитектуры Парижа в частности и Франции в целом. Мы получили огромное удовольствие, что можем с удовольствием порекомендовать и другим путешественникам.
Полина, спасибо!
22 декабря 2017
Экскурсия скорее понравилось, хотя поначалу девушка удивила своей экспрессией, выглядевшей немного ненатурально, артистически. Потом привыкли. Всё хорошо, и маршрут и информация, но без наушников очень плохо слышно. И конечно пешеходную экскурсию на 2,5 часа сложно назвать "полным погружением". Советую для знакомства с городом сначала проехать на сити-басе, а потом идти в центр за подробностями с гидом. С Полиной в том числе ;-)
21 ноября 2017
Мы были на экскурсии всей семьей: было интересно и взрослым, и детям. Мы почувствовали именно дух города, узнали не только исторические факты, но и о том, как живут сейчас парижане. С Полиной было приятно, она очень открыта к вопросам, несмотря на то, что приходилось из-за этого переходить даже на темы, которые были не по программе экскурсии. Для таких любопытных путешественников как мы - это большой плюс. А еще большое спасибо за то, что удалось вдохновить нашу дочку на дальнейшее изучение французского. Полине удавалась в легкой форме везде, где было возможно, предлагать дочке попробовать свое знание в беседе с горожанами, преодолеть барьер общения.
11 октября 2017
Огромное спасибо Полине за чудесную экскурсию. Особенно рекомендуем Полину, тем кто путешествует с детьми. Наш сын в восторге от Полины и Парижа! Спасибо огромное! Очень рекомендуем!
12 июня 2017
Отличная экскурсия! Великолепный маршрут, интересные места! Большое спасибо Полина!
10 июня 2017
Благодарим Доронину Полину за то, как профессионально, ненавязчиво, легко и комфортно она провела нас по этому Чудесному городу! Гид знает много потайных местечек, которые не видны с улиц, слышит каждое пожелание и моментально реагирует. Я всем желаю изучать Париж именно с Полиной! Замечательная, душевная и очень эрудированная девушка.
Ещё 9 отзывов

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