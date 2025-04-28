19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Париж - это не только Эйфелева башня и Лувр.Экскурсия предлагает вам погрузиться в его истинный дух, прогуливаясь по набережной Сены, величественным бульварам и скрытым скверам. Вы увидите мост Александра III,

собор Инвалидов, Тюильри и многое другое. Каждый монумент раскроет перед вами свои тайны и истории. В завершение прогулки вас ждёт удивительный сквер Пале-Рояль, наполненный историей и вдохновением. Это уникальная возможность почувствовать Париж по-настоящему

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Описание экскурсии

Мы пройдём по мосту Александра III и полюбуемся грандиозным Собором инвалидов

и полюбуемся грандиозным Собором инвалидов Тщательно со всех сторон исследуем кружевной стан Эйфелевой башни и совершим светский променад по аллеям королевского парка «Тюильри»

и совершим светский променад по аллеям королевского парка «Тюильри» Поприветствуем двор вечно-молодого и непоколебимого Лувра

Полюбуемся гением площади Конкорд , египетским обелиском и реками-бульварами

, египетским обелиском и реками-бульварами Я помогу вам разгадать загадку призрака Оперы

И вы будете очарованы ослепительной Вандомской площадью

А ещё мы совершим скромную прогулку в один из самых прозаических скверов Парижа — в «Пале-Рояль». Он умело скрыт от посторонних глаз, а между тем у него за плечами богатая история. Вы узнаете:

как он связан с кардиналом Ришелье

в какие игры здесь играл Наполеон Бонапарт

как здесь проводили время Дени Дидро, Жан Кокто и писательница Колетт

А почему бы на фоне столь богемной атмосферы не порадовать себя лёгким ланчем или парочкой французских пирожных? Позвольте мне представить вам Париж во всём его великолепии!

Организационные детали

Покупка приглянувшихся деликатесов и сладостей — по желанию, не входит в стоимость.