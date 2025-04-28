19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обворожительный Париж

Париж ждёт вас! Узнайте его секреты, прогуливаясь по знаменитым улицам и скверам. Ощутите атмосферу города, который вдохновляет веками
Париж - это не только Эйфелева башня и Лувр.

Экскурсия предлагает вам погрузиться в его истинный дух, прогуливаясь по набережной Сены, величественным бульварам и скрытым скверам. Вы увидите мост Александра III,
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собор Инвалидов, Тюильри и многое другое. Каждый монумент раскроет перед вами свои тайны и истории. В завершение прогулки вас ждёт удивительный сквер Пале-Рояль, наполненный историей и вдохновением. Это уникальная возможность почувствовать Париж по-настоящему

4.9
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗼 Увидеть знаковые места Парижа
  • 📸 Сделать красивые фотографии
  • 📚 Узнать интересные истории
  • 🌳 Прогуляться по скрытым скверам
  • 🍰 Насладиться местными деликатесами
Обворожительный Париж
Обворожительный Париж
Обворожительный Париж

Что можно увидеть

  • Мост Александра III
  • Собор Инвалидов
  • Эйфелева башня
  • Парк Тюильри
  • Лувр
  • Площадь Конкорд
  • Опера
  • Вандомская площадь
  • Сквер Пале-Рояль

Описание экскурсии

  • Мы пройдём по мосту Александра III и полюбуемся грандиозным Собором инвалидов
  • Тщательно со всех сторон исследуем кружевной стан Эйфелевой башни и совершим светский променад по аллеям королевского парка «Тюильри»
  • Поприветствуем двор вечно-молодого и непоколебимого Лувра
  • Полюбуемся гением площади Конкорд, египетским обелиском и реками-бульварами
  • Я помогу вам разгадать загадку призрака Оперы
  • И вы будете очарованы ослепительной Вандомской площадью

А ещё мы совершим скромную прогулку в один из самых прозаических скверов Парижа — в «Пале-Рояль». Он умело скрыт от посторонних глаз, а между тем у него за плечами богатая история. Вы узнаете:

  • как он связан с кардиналом Ришелье
  • в какие игры здесь играл Наполеон Бонапарт
  • как здесь проводили время Дени Дидро, Жан Кокто и писательница Колетт

А почему бы на фоне столь богемной атмосферы не порадовать себя лёгким ланчем или парочкой французских пирожных? Позвольте мне представить вам Париж во всём его великолепии!

Организационные детали

Покупка приглянувшихся деликатесов и сладостей — по желанию, не входит в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади у парижской мэрии, Hotel de ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 892 туристов
Париж… Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая своё первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной,
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городом любви, лёгкого трепета, надежды и встреч с любимым человеком. Я базирую своё мастерство на безграничной любви к Франции, недюжинном любопытстве и тяге к познанию всего нового и интригующего, ненасытной жажде общения и коммуникации и желании познакомить поближе с Парижем как можно большее число путешественников. Приглашаю вас на индивидуальные прогулки по столице прекрасной Франции, чтобы полюбить Париж всем сердцем — так, как люблю его я!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Прекрасно провели время с Полиной. Городская экскурсия по Парижу, в своем неспешном ритме! Гид рассказала много интересных фактов и провела по живописным улочкам. Нам очень понравилось!
Прекрасно провели время с Полиной. Городская экскурсия по Парижу, в своем неспешном ритме! Гид рассказала много
Прекрасно провели время с Полиной. Городская экскурсия по Парижу, в своем неспешном ритме! Гид рассказала много
Прекрасно провели время с Полиной. Городская экскурсия по Парижу, в своем неспешном ритме! Гид рассказала много
Прекрасно провели время с Полиной. Городская экскурсия по Парижу, в своем неспешном ритме! Гид рассказала много
Прекрасно провели время с Полиной. Городская экскурсия по Парижу, в своем неспешном ритме! Гид рассказала много
Прекрасно провели время с Полиной. Городская экскурсия по Парижу, в своем неспешном ритме! Гид рассказала много
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Елена
Огромное спасибо Полине за тёплый семейный вечер!
Мы с супругом уже не первый раз в Париже, но в этот день была наша годовщина свадьбы и мы хотели провести его по-особенному. В
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первой половине дня Полина была уже занята и могла предложить нам вечернюю экскурсию в компании своей крохотной дочери. Мы обрадовались любой возможности и, конечно же, согласились. В нашей команде были также моя мама и маленький Йорк Тоффи. Вот такой дружной группой с коляской и собакой мы вышли на приятную прогулку по улочкам Парижа.
Полина очень живая, активная девушка! Мы очень ценим в людях искренние эмоции! С первых минут мы почувствовали себя вхожими в её близкий круг, с которым она может поделиться секретами парижской жизни. Наша экскурсия не была загружена цифрами и фактами. Я думаю, если бы мы сами поддерживали это направление, то Полина с радостью поделилась бы дополнительными историческими сводками. Но на тот момент мы уже не раз обошли (или, точнее сказать, оббегали основные объекты), прочли много информации и хотелось просто неспешно пройтись по городу и проникнуться его духом. Что нам и удалось благодаря Полине. Полина провела с нами больше заявленного времени, и не смотря на это разместила нас в кафе для праздничного ужина и помогла сделать заказ. Благодаря Полине нас очень тепло приняли, ну а мы смогли расширить свои гастрономические познания. Надеюсь, мы увидимся снова на нашу следующую юбилейную дату:)
Удачи Вам, Полина!
До новых встреч!

Обнимаем. Елена, Александр, Жанна и Тоффи 😊

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И
Мы были на экскурсии всей семьей: было интересно и взрослым, и детям. Мы почувствовали именно дух города, узнали не только исторические факты, но и о том, как живут сейчас парижане.
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С Полиной было приятно, она очень открыта к вопросам, несмотря на то, что приходилось из-за этого переходить даже на темы, которые были не по программе экскурсии. Для таких любопытных путешественников как мы - это большой плюс. А еще большое спасибо за то, что удалось вдохновить нашу дочку на дальнейшее изучение французского. Полине удавалась в легкой форме везде, где было возможно, предлагать дочке попробовать свое знание в беседе с горожанами, преодолеть барьер общения.

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Л
Прекрасный гид в прекрасном городе! Очень благодарны Полине за интересную прогулку по Парижу, сопровождаемую увлекательными рассказами об истории и современности столицы и Франции. Несмотря на то что большая часть экскурсии
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прошла под дождем, мы все равно успели многое посмотреть и услышать. С огромным удовольствием открыли для себя Macarons - вкуснейшее французское лакомство (благодаря Полине купили их в правильном магазине, где их качество - на высочайшем уровне!) Так же были рады воспользоваться советами Полины по выбору сыров и вина, все что удалось попробовать было очень вкусным! Рекомендуем всем эту замечательную девушку в качестве гида по Парижу, она поделится в вами частичкой своей любви к этому замечательному городу и откроет вам массу интересного и познавательного!

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Е
Полина неутомимая путешественница по Парижу! Без Полины мы бы в один день не посетили столько достопримечательностей и не узнали столько интересного. Полина делает прекрасные фото. Звучало много полезных рекомендаций по
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выбору ресторанов, десертов и пр. Так же хотелось бы отметить, что Полина рассказывала про особенности местных жителей, то есть человеческие аспекты, которые в принципе меня интересуют, а зачастую гид ограничивается только историей и архитектурой, не смотря в душу и сердце города и его жителей.

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Jenny
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии с Полиной! С Полиной очень приятно общаться, она замечательно погружает в атмосферу Парижа и рассказывает интересные истории о которых в никаком путеводителе не прочитаешь.
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Ещё очень интересно от неё узнавать о жизни французов и их быте. Экскурсия пролетела на одном дыхание, даже наш 11 летний ребёнок, который плохо говорит на русском, был завлечен! Спасибо Полина!

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