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Шарм и секреты Парижа

4.6
43 отзыва
Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
Маршрут нашей пешеходной экскурсии 🧭 петляет между шумной улицей Риволи и богемно-студенческим Латинским кварталом.

Вы пройдете с гидом по тихим романтическим закоулкам, по аллеям Люксембургского сада и окажетесь в сердце города, на острове 🏝️ Сите.

Вы не только увидите Нотр-Дам де Пари и прогуляетесь 👣 по набережной Сены.

Во время прогулки вы увидите Париж глазами его жителей.

И узнаете, как Париж получил свой современный облик.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €45 за человека

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Шарм и секреты Парижа
Шарм и секреты Парижа

Что вы увидите

  • Опера Гарнье
  • Улица Риволи
  • Лувр
  • Собор Парижской Богоматери
  • Латинский квартал
  • Остров Сите и еще много интересных и тайных мест Парижа.
Групповая пешеходная экскурсия ⛳ по центру Парижа.
Вы увидите: Опера Гарнье, улица Риволи, Лувр, Собор Парижской Богоматери, Латинский квартал, Остров 🏝️ Сите и еще много интересных и тайных мест Парижа. Предусмотрен только внешний осмотр, без посещения.
Вы прогуляетесь 👣 по «Королевским» площадям, увидите дворцы, в которых жили Луи XIV – Король Солнце ☀️, кардинал Ришелье, Мария-Антуанетта и многие другие. Набережная реки Сены, остров Сите и, наконец, величественный собор Нотр Дам дополнят впечатления от экскурсии 🧭 узнаете о современной жизни парижан, их привычках и особенностях. Мы поговорим о Принцессе Диане и Коко Шанель - с этими именами связан не один секрет Парижа!
Во время экскурсии Вас ждут неожиданные исторические и современные открытия, погружение в парижскую атмосферу и заряд позитивных эмоций!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Внутренний осмотр достопримечательностей
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 станция метро Opéra
Шарм и секреты Парижа
Шарм и секреты Парижа
Шарм и секреты Парижа
Шарм и секреты Парижа
Шарм и секреты Парижа
Шарм и секреты Парижа
Шарм и секреты Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Криста Б.
Криста Б.
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43 отзыва оставили туристы

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