Групповая пешеходная экскурсия ⛳ по центру Парижа.

Вы увидите: Опера Гарнье, улица Риволи, Лувр, Собор Парижской Богоматери, Латинский квартал, Остров 🏝️ Сите и еще много интересных и тайных мест Парижа. Предусмотрен только внешний осмотр, без посещения.

Вы прогуляетесь 👣 по «Королевским» площадям, увидите дворцы, в которых жили Луи XIV – Король Солнце ☀️, кардинал Ришелье, Мария-Антуанетта и многие другие. Набережная реки Сены, остров Сите и, наконец, величественный собор Нотр Дам дополнят впечатления от экскурсии 🧭 узнаете о современной жизни парижан, их привычках и особенностях. Мы поговорим о Принцессе Диане и Коко Шанель - с этими именами связан не один секрет Парижа!

Во время экскурсии Вас ждут неожиданные исторические и современные открытия, погружение в парижскую атмосферу и заряд позитивных эмоций!