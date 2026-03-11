Что вас ожидает: Мы пройдём по историческому центру города, набережной реки Сены и красивейшим площадям, а также поговорим о богатом прошлом столицы. Вы побываете:

На Вандомской площади, где расположены самые роскошные и дорогие магазины, в том числе бутик «Шанель».

Во внутреннем дворике Пале-Рояль — королевского дворца, историю которого вы узнаете.

На площади Конкорд, где был обезглавлен французский король Людовик XVI и его жена Мария-Антуанетта.

Рядом с Лувром и в его старинной части — квадратном дворе.

У Театра французской комедии, который основал Мольер.

У удивительной церкви Сан-Жермен л’Оксеруа, связанной с покровительницей Парижа Женевьев.

На Мосту искусств с замочками влюбленных и на Новом мосту, который на самом деле — старейший в городе.

У символичного фонтана Святого Михаила, в великолепном саду Тьюильри и саду Вивиани, откуда вы полюбуетесь Нотр-Дамом с неожиданного ракурса. А у самого Нотр-Дама рассмотрите фасад собора, узнаете легенды, которые с ним связаны, и услышите о планах по его реконструкции. А завершим прогулку в средневековом доме-библиотеке, где каждый англоязычный писатель стремится представить свои книги жителям Парижа. Важная информация:.

У символичного фонтана Святого Михаила, в великолепном саду Тьюильри и саду Вивиани, откуда вы полюбуетесь Нотр-Дамом с неожиданного ракурса. А у самого Нотр-Дама рассмотрите фасад собора, узнаете легенды, которые с ним связаны, и услышите о планах по его реконструкции. А завершим прогулку в средневековом доме-библиотеке, где каждый англоязычный писатель стремится представить свои книги жителям Парижа. Важная информация:.

• У символичного фонтана Святого Михаила, в великолепном саду Тьюильри и саду Вивиани, откуда вы полюбуетесь Нотр-Дамом с неожиданного ракурса. А у самого Нотр-Дама рассмотрите фасад собора, узнаете легенды, которые с ним связаны, и услышите о планах по его реконструкции. А завершим прогулку в средневековом доме-библиотеке, где каждый англоязычный писатель стремится представить свои книги жителям Парижа. Важная информация: