Маршрут нашей пешеходной экскурсии пройдет по историческому центру Парижа.
Мы прогуляемся по роскошной Вандомской площади и набережной Сены, познакомимся с историей королевского дворца Пале-Рояль и полюбуемся Нотр-Дамом.
Во время прогулки вы увидите Париж глазами его жителей и узнаете, как город получил свой современный облик.
Мы прогуляемся по роскошной Вандомской площади и набережной Сены, познакомимся с историей королевского дворца Пале-Рояль и полюбуемся Нотр-Дамом.
Во время прогулки вы увидите Париж глазами его жителей и узнаете, как город получил свой современный облик.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Мы пройдём по историческому центру города, набережной реки Сены и красивейшим площадям, а также поговорим о богатом прошлом столицы. Вы побываете:
- На Вандомской площади, где расположены самые роскошные и дорогие магазины, в том числе бутик «Шанель».
- Во внутреннем дворике Пале-Рояль — королевского дворца, историю которого вы узнаете.
- На площади Конкорд, где был обезглавлен французский король Людовик XVI и его жена Мария-Антуанетта.
- Рядом с Лувром и в его старинной части — квадратном дворе.
- У Театра французской комедии, который основал Мольер.
- У удивительной церкви Сан-Жермен л’Оксеруа, связанной с покровительницей Парижа Женевьев.
- На Мосту искусств с замочками влюбленных и на Новом мосту, который на самом деле — старейший в городе.
У символичного фонтана Святого Михаила, в великолепном саду Тьюильри и саду Вивиани, откуда вы полюбуетесь Нотр-Дамом с неожиданного ракурса. А у самого Нотр-Дама рассмотрите фасад собора, узнаете легенды, которые с ним связаны, и услышите о планах по его реконструкции. А завершим прогулку в средневековом доме-библиотеке, где каждый англоязычный писатель стремится представить свои книги жителям Парижа. Важная информация:.
У символичного фонтана Святого Михаила, в великолепном саду Тьюильри и саду Вивиани, откуда вы полюбуетесь Нотр-Дамом с неожиданного ракурса. А у самого Нотр-Дама рассмотрите фасад собора, узнаете легенды, которые с ним связаны, и услышите о планах по его реконструкции. А завершим прогулку в средневековом доме-библиотеке, где каждый англоязычный писатель стремится представить свои книги жителям Парижа. Важная информация:.
• У символичного фонтана Святого Михаила, в великолепном саду Тьюильри и саду Вивиани, откуда вы полюбуетесь Нотр-Дамом с неожиданного ракурса. А у самого Нотр-Дама рассмотрите фасад собора, узнаете легенды, которые с ним связаны, и услышите о планах по его реконструкции. А завершим прогулку в средневековом доме-библиотеке, где каждый англоязычный писатель стремится представить свои книги жителям Парижа. Важная информация:
- Мы будем много гулять по городу пешком, наденьте удобную обувь.
- Экскурсия проводится для группы от 3-х человек. Пожалуйста, прежде, чем оплатить заказ, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
- К оплате не принимаются купюры 200 и 500 евро. Важная информация: Оставшуюся сумму, после внесения предоплаты необходимо оплатить гиду наличными в евро.
каждый день в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевскую площадь Вандом
- Внутренний дворик Пале-Рояль
- Площадь Конкорд, на которой были обезглавлены французский король Людовик 16 и его жена Мария-Антуанетта
- Лувр экстерьер
- Здание Французской комедии (ее основал и там играл Мольер)
- Дворец Ришелье
- Церковь Сен-Жермен-л’Осеруа
- Мост искусств (с замками влюбленных)
- Набережную реки Сены
- «Новый» мост (самый старый в Париже)
- Консьержери (дворец, в котором жили короли до переезда в Лувр в 12 веке)
- Королевскую площадь Дофина
- Фонтан Святого Михаила (считается фонтаном влюбленных, туда бросают монетки)
- Нотр-Дам
- Посещение средневекового дома-библиотеки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Внутренний осмотр достопримечательностей
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Отель де Вилль (1 и 11 линии метро), выход 5. Гид стоит на углу, если смотреть на главный фасад
Завершение: Метро Opera
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Оставшуюся сумму
- После внесения предоплаты необходимо оплатить гиду наличными в евро
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 126 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Получила большое удовольствие от экскурсии! Экскурсовод Мария замечательная - с юмором в интересной подаче погрузила нас в шарм Парижа. Поделилась полезной инфо о городе, которой я потом успешно воспользовалась. Большое спасибо Марии и организаторам! ОЧЕНЬ КРУТО!
Вам был полезен этот отзыв?
D
Отличная экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсия с Александром очень понравилась. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
I
Очень понравилась экскурсия с Людмилой! Она прислушивалась к нашим просьбам и была гибкой. Экскурсия прошла быстро и интересно с юмором и позитивной энергией! Людмила дала рекомендации по интересным местам Парижа
Вам был полезен этот отзыв?
G
Провела праздники (8, 9 марта) в компании гидов: Наталья (Лувр), Дина (по Парижу), Людмила (по Парижу).
Огромная благодарность девушкам! Они прекрасны, грамотны и внимательны, креативны!
Моя цель - погрузиться в атмосферу города, небольших нюансов и истории познакомится с самыми популярными памятниками города, была достигнута! Желаю гидам счастья и бесконечного творчества!!!
До новых встреч!))
Огромная благодарность девушкам! Они прекрасны, грамотны и внимательны, креативны!
Моя цель - погрузиться в атмосферу города, небольших нюансов и истории познакомится с самыми популярными памятниками города, была достигнута! Желаю гидам счастья и бесконечного творчества!!!
До новых встреч!))
Вам был полезен этот отзыв?
N
Это была одна из двух пешеходных экскурсий для нас с мужем за день. Казалось, что будет сложно и мы с трудом выдержим (особенно учитывая погодные условия в виде дождя, ветра и пронизывающего холода), но благодаря профессионализму нашего экскурсовода Али все прошло, как по маслу. Понравилось все: места, по которым прошлись, исторические справки по ходу, вовлеченность экскурсовода.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Шарм и секреты Парижа в мини-группе»
Групповая
до 15 чел.
Покорить Париж за 2 часа
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
€32 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Париж с местным жителем: авторская экскурсия с красивыми фото на память
Увидеть Францию и главные столичные достопримечательности глазами местного жителя
Начало: Возле вашего места проживания
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €424 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 3 чел.
Париж глазами парижанина: культурная прогулка с фотоаппаратом
Увидеть главные столичные достопримечательности глазами местного жителя
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30 и 10:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€374 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Колыбель Парижа
Знакомство с истоками города на прогулке по острову Ситэ и Левому берегу
12 авг в 11:00
11 сен в 09:00
от €155 за всё до 6 чел.
€52 за человека