Описание экскурсии
Знакомство с ключевыми достопримечательностями
В нашей программе собраны все главные достопримечательности города! Вы сможете увидеть собор, о котором Виктор Гюго написал свой знаменитый роман. Пройдете по самому старому мосту и окажетесь в самом сердце Парижа — на острове Сите, который соединяется с остальной частью столицы девятью мостами.
Прогулка по королевским владениям
Не спеша прогуляетесь по роскошным и просторным владениям французских королей — Пале-Рояль и Лувру. Вас ждет также прогулка по саду Тьюрли и осмотр театра Комеди Франсез. Завершим нашу экскурсию на авеню де Опера, откуда открывается великолепный вид на один из самых красивых театров мира — Оперу Гарнье.
О жизни Парижа
Во время прогулки мы расскажем вам о самых значимых событиях в истории французской столицы, о средневековых интригах и о том, чем живет город сегодня. Ваши вопросы во время экскурсии только приветствуются!
Ежедневно, кроме воскресенья, в 10:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ✨ Париж за 2 часа: знаковые места и скрытые уголки
- Погрузитесь в атмосферу Парижа и пройдите по его самым знаковым местам, открывая тайны города, которые остаются незамеченными для многих туристов
- 📍 Что вас ждет?
- 🔹 Фонтан Сен-Мишель - величественный символ Латинского квартала
- 🔹 Квартал Юше - самая узкая улочка Парижа, спрятанная в лабиринте старого города
- 🔹 Остров Сите - историческое сердце столицы, откуда начинался Париж
- 🔹 Собор Парижской Богоматери - легендарный Нотр-Дам, воспетый Гюго
- 🔹 Отель де Дье - старинная больница, связанная с историей средневекового Парижа
- 🔹 Консьержери - бывшая королевская резиденция и печально известная тюрьма Революции
- 🔹 Сент-Шапель - капелла с уникальными витражами, прозванная «светящейся коробкой»
- 🔹 Площадь Дофина - одна из самых уютных королевских площадей
- 🔹 Новый мост - вопреки названию, самый старый мост Парижа
- 🔹 Лувр - бывший дворец французских королей, ныне хранящий мировые шедевры
- ✨ За 2 часа вы откроете для себя историю, архитектуру и скрытые уголки Парижа, соединяя прошлое и настоящее этого удивительного города
- 📆 Присоединяйтесь к прогулке и почувствуйте настоящий Париж! 😊
Что включено
- Увлекательный рассказ о Париже в исполнении опытного гида.
- Пешеходная прогулка по знаковым местам исторического центра города.
- Полезные советы и рекомендации о любимых местах местных жителей Парижа.
Что не входит в цену
- Транспорт
- Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- На площади перед фонтаном Сан-Мишель, вас там будут ждать с голубой табличкой в руках, на которой будет указано Paris-Peshkom
- Как добраться до места встречи:
- 1. Пешком (если вы живёте рядом с местом сбора группы)
- 2. На метро: линия 4, остановка Saint Michael, можно также на электричке RER C или В остановка Saint Michael - Notre - Dame
- 3. Для такси, адрес: 7B Place Saint-Michel, 75006 Paris