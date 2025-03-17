✨ Очарование первого знакомства с Парижем ✨

✨ Париж за 2 часа: погружение в атмосферу города За короткое, но насыщенное путешествие вы увидите главные символы Парижа, услышите его легенды и почувствуете, как история оживает. Мы начнем у Собора Парижской
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Богоматери, прогуляемся по узким улочкам исторического центра, откроем тайны старинных площадей и элегантных особняков.

Завершим прогулку у Лувра, где королевские интриги уступили место величайшим шедеврам искусства. За это время Париж откроется вам с новой стороны – вы узнаете неожиданные факты, прочувствуете его дух и навсегда сохраните частичку этого города в своем сердце. 📆 Готовы к увлекательному путешествию? Присоединяйтесь! 😊

✨ Очарование первого знакомства с Парижем ✨
✨ Очарование первого знакомства с Парижем ✨
✨ Очарование первого знакомства с Парижем ✨
Ближайшие даты:
17
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мар19
мар20
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мар27
мар28
мар
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Знакомство с ключевыми достопримечательностями

В нашей программе собраны все главные достопримечательности города! Вы сможете увидеть собор, о котором Виктор Гюго написал свой знаменитый роман. Пройдете по самому старому мосту и окажетесь в самом сердце Парижа — на острове Сите, который соединяется с остальной частью столицы девятью мостами.

Прогулка по королевским владениям

Не спеша прогуляетесь по роскошным и просторным владениям французских королей — Пале-Рояль и Лувру. Вас ждет также прогулка по саду Тьюрли и осмотр театра Комеди Франсез. Завершим нашу экскурсию на авеню де Опера, откуда открывается великолепный вид на один из самых красивых театров мира — Оперу Гарнье.

О жизни Парижа

Во время прогулки мы расскажем вам о самых значимых событиях в истории французской столицы, о средневековых интригах и о том, чем живет город сегодня. Ваши вопросы во время экскурсии только приветствуются!

Ежедневно, кроме воскресенья, в 10:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ✨ Париж за 2 часа: знаковые места и скрытые уголки
  • Погрузитесь в атмосферу Парижа и пройдите по его самым знаковым местам, открывая тайны города, которые остаются незамеченными для многих туристов
  • 📍 Что вас ждет?
  • 🔹 Фонтан Сен-Мишель - величественный символ Латинского квартала
  • 🔹 Квартал Юше - самая узкая улочка Парижа, спрятанная в лабиринте старого города
  • 🔹 Остров Сите - историческое сердце столицы, откуда начинался Париж
  • 🔹 Собор Парижской Богоматери - легендарный Нотр-Дам, воспетый Гюго
  • 🔹 Отель де Дье - старинная больница, связанная с историей средневекового Парижа
  • 🔹 Консьержери - бывшая королевская резиденция и печально известная тюрьма Революции
  • 🔹 Сент-Шапель - капелла с уникальными витражами, прозванная «светящейся коробкой»
  • 🔹 Площадь Дофина - одна из самых уютных королевских площадей
  • 🔹 Новый мост - вопреки названию, самый старый мост Парижа
  • 🔹 Лувр - бывший дворец французских королей, ныне хранящий мировые шедевры
  • ✨ За 2 часа вы откроете для себя историю, архитектуру и скрытые уголки Парижа, соединяя прошлое и настоящее этого удивительного города
  • 📆 Присоединяйтесь к прогулке и почувствуйте настоящий Париж! 😊
Что включено
  • Увлекательный рассказ о Париже в исполнении опытного гида.
  • Пешеходная прогулка по знаковым местам исторического центра города.
  • Полезные советы и рекомендации о любимых местах местных жителей Парижа.
Что не входит в цену
  • Транспорт
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан Сан Мишель
Завершение: Двор императора Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме воскресенья, в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • На площади перед фонтаном Сан-Мишель, вас там будут ждать с голубой табличкой в руках, на которой будет указано Paris-Peshkom
  • Как добраться до места встречи:
  • 1. Пешком (если вы живёте рядом с местом сбора группы)
  • 2. На метро: линия 4, остановка Saint Michael, можно также на электричке RER C или В остановка Saint Michael - Notre - Dame
  • 3. Для такси, адрес: 7B Place Saint-Michel, 75006 Paris
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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