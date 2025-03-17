✨ Париж за 2 часа: погружение в атмосферу города За короткое, но насыщенное путешествие вы увидите главные символы Парижа, услышите его легенды и почувствуете, как история оживает. Мы начнем у Собора Парижской

Богоматери, прогуляемся по узким улочкам исторического центра, откроем тайны старинных площадей и элегантных особняков. Завершим прогулку у Лувра, где королевские интриги уступили место величайшим шедеврам искусства. За это время Париж откроется вам с новой стороны – вы узнаете неожиданные факты, прочувствуете его дух и навсегда сохраните частичку этого города в своем сердце. 📆 Готовы к увлекательному путешествию? Присоединяйтесь! 😊

Описание экскурсии

Знакомство с ключевыми достопримечательностями

В нашей программе собраны все главные достопримечательности города! Вы сможете увидеть собор, о котором Виктор Гюго написал свой знаменитый роман. Пройдете по самому старому мосту и окажетесь в самом сердце Парижа — на острове Сите, который соединяется с остальной частью столицы девятью мостами.

Прогулка по королевским владениям

Не спеша прогуляетесь по роскошным и просторным владениям французских королей — Пале-Рояль и Лувру. Вас ждет также прогулка по саду Тьюрли и осмотр театра Комеди Франсез. Завершим нашу экскурсию на авеню де Опера, откуда открывается великолепный вид на один из самых красивых театров мира — Оперу Гарнье.

О жизни Парижа

Во время прогулки мы расскажем вам о самых значимых событиях в истории французской столицы, о средневековых интригах и о том, чем живет город сегодня. Ваши вопросы во время экскурсии только приветствуются!