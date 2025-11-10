Погрузитесь в атмосферу Парижа, открывая для себя как легендарные достопримечательности — от Собора Нотр-Дам до Лувра, — так и секреты современной жизни парижан.
Независимо от того, впервые ли вы в городе или возвращаетесь в десятый раз, наш тур удивит вас сочетанием истории и актуальных рекомендаций. Ощутите магию Парижа в компании опытных гидов!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииПокорите Париж за 2 часа, как будто вы герой старинного французского романа! После нашей экскурсии вы будете не просто туристами, а настоящими «парижанами», которые знают все секреты этого чудесного города. Что вас ждёт:Встречаемся в10:00 на Грефской площади, где когда-то танцевала Эсмеральда. Прочувствуем, как в утренней атмосфере город расправляет свои крылья, а кофе и круассаны уже будоражат умы парижан. Наш путь будет полон историй, оживляющих тени призраков минувших дней и объясняющих нюансы современной жизни парижан. Начав у административного и географического центра города — мэрии, мы заглянем и в самое сердце Парижа. В нем заняли почетные места собор Нотр-Дам и изящная капелла Сен-Шапель с её витражами, признанными самыми красивыми в мире. Приготовьтесь увидеть Консьержери, где Мария-Антуанетта провела последние дни и оставила свои мечты, вы ощутите дыхание истории. И не забудьте на мгновение закрыть глаза, чтобы послушать, как звенят доспехи викингов, ведь мы посетим место их нападения на Париж! Идём далее: старейший в Париже Новый Мост и мост Искусств — популярное место для влюбленных пар и звезда известных фильмов («Иллюзия обмана», «Эмили в Париже», «Амели», «Секс в большом городе», «Полночь в Париже» и др.). Остров Сите — место, где зародился Париж, и где за каждым углом скрываются легенды. Также мы прогуляемся по набережной Сены, пахнущей утренним кофе с легкими нотками ванили. Наша прогулка завершится во дворе самого известного музея в мире – Лувра. Место начала и окончания экскурсии специально выбрано так, чтобы нашим гостям было удобно продолжить свою прогулку в другие части города и посетить его артерии искусства и шопинга. Ждем Вас на нашей экскурсии и пусть Ваш Париж станет не просто картинкой на открытке, а яркой картиной, написанной на холсте ваших воспоминаний! Кому подойдет прогулка:
- Тем, кто хочет познакомиться с сердцем Парижа, его исторической частью и современной жизнью в комфортной и дружеской компании профессионалов • Тем, кому важно научиться ориентироваться в городе и пользоваться лайфхаками от местных жителей • Путешественникам, которые после экскурсии планируют пообедать и посетить Лувр • Экскурсия подходит как для первого посещения Парижа, так и для десятого – поверьте у нас есть чем Вас удивить!
- Возможность продления экскурсии на 1 час
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нотр-Дам-де-Пари
- Лувр
- Средневековый королевский дворец - Консбержери, последнее пристанище Марии-Антуанетты
- Самый старый в Париже - Новый мост (Пон-Нёф)
- Мост Искусств, первый железный мост Парижа
- Остров Сите
- Сен-Шапель, готическая капелла на острове Сите
- Площадь Дофин
- Мэрию Парижа
- Набережную реки Сены
- Место нападения викингов на Париж
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выхода №5 из метро Hôtel de Ville (на площади). Гид стоит на углу, если смотреть на главный фасад
Завершение: Музей Лувр, 75001
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Экскурсия удобно заканчивается во дворе Лувра так, чтобы Вы смогли спокойно пообедать и продолжить свое знакомство с городом, посмотрев Мона Лизу в самом посещаемом музей мира с опцией приоритетного прохода
- Экскурсия проводится в группе от 3-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
