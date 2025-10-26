При планировании этой экскурсии мы прокатились на всех корабликах Парижа, проверили много автобусных маршрутов и в итоге вывели идеальную формулу знакомства со столицей. Сначала погружение с гидом в атмосферу исторического города. Затем поездка на автобусе с парижанами. И финальный аккорд — прогулка на кораблике, который покажет вам Париж с воды.
Описание водной прогулки
На 2-часовой пешеходной экскурсии вы увидите:
- Гревскую площадь и готическую мэрию
- Собор Парижской Богоматери — легендарный Нотр-Дам, воспетый Гюго
- Сент-Шапель — с витражами, от которых захватывает дух
- Консьержери — мрачный и величественный замок, где провела последние дни Мария-Антуанетта
- Пон-Нёф — старейший мост Парижа
- Мост Искусств — где влюблённые оставляют замки
- Набережную Сены — где по утрам пахнет кофе и ванилью
- Место нападения викингов — где слышно эхо битвы в самом центре города
- Пирамиду Лувра и его Квадратный двор
Прогулка с гидом завершается во дворе Лувра. Далее вас ждёт поездка на кораблике с русским аудиогидом. До причала у Эйфелевой башни вы за 20–30 минут доберётесь на автобусе по одному из самых красивых городских маршрутов.
Вы можете:
- отправиться кататься на кораблике сразу после пешей экскурсии. Билеты будут у вас на руках. Это существенно сэкономит время, исключив очередь в кассу
- сделать паузу на обед и поехать на водную прогулку позже. Билет действителен на посадку в любое время в течение дня
- пообедать и посетить Лувр с нашими гидами с приоритетным проходом в 13:30. После отправиться на вечернюю прогулку на кораблике, когда зажигаются огни города
Во время круиза (1 час) вы проплывёте мимо:
- Эйфелевой башни
- Моста Александра III
- Площади Согласия
- Обелиска «Игла Клеопатры»
- Национальной Ассамблеи
- Музея Орсе
- Моста Конкорд
- Сада Тюильри
- Лувра
- Острова Сите
- Собора Нотр-Дам
Бонус для киноманов: вас ждут локации из фильмов «Амели», «Полночь в Париже», «Анна Каренина», «Секс в большом городе», «Иллюзия обмана» и других культовых картин.
Организационные детали
- Водная прогулка пройдёт на кораблике с остеклённой палубой и обзором 360°. Билет входит в стоимость экскурсии
- Дополнительно оплачивается билет на автобус — €2,5. Пожалуйста, подготовьте наличные без сдачи, она не всегда бывает у водителя автобуса
- Гид сопровождает только на пешеходной экскурсии. Все объекты осматриваются снаружи
- По желанию можно продлить прогулку по городу на час за доплату €15 за чел. Дополнительный маршрут: место работы Эмили в Париже (героини одноимённого сериала), дворец Ришелье, Вандомская площадь, сад Тюильри, Опера Гарнье, Пале-Рояль и Театр французской комедии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€59
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети с 4 до 7 лет
|€13
|Дети с 8 до 11 лет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Hôtel de Ville
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 14079 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Н
Надежда
26 окт 2025
Отлично
Марина
11 окт 2025
В целом неплохая прогулка, но -
Заявленные 3 часа пешком оказались 2 часами, за третий пришлось доплатить еще по 15 евро. Гид Саша нормально ведет экскурсию, но много лишних деталей ни
Криста
Ответ организатора:
Добрый день, Марина
Вами была забронирована двухчасовая экскурсия и 1 час на кораблике. У данной экскурсии есть опция продления
Спасибо за отзыв
Вами была забронирована двухчасовая экскурсия и 1 час на кораблике. У данной экскурсии есть опция продления
М
Маргарита
17 сен 2025
Были на групповой обзорной экскурсии по Парижу вместе с сыном 9 лет. Информации много, впечатлений много. Ребенку тоже было интересно и понятно. В целом все понравилось. У нас был гид Малхас-очаровательный и интересный молодой человек. Много знает, интересные факты из истории и современный жизни Парижа. Кораблик тоже понравился, все супер.
А
Аскар
28 авг 2025
В общем впечатления хорошие. Приятная прогулка с видом на главные достопремечательности. Единственный минус наушники на корабле не работали
Ю
Юлия
16 авг 2025
Неоднозначные впечатления от экскурсии. Было написано 3 часа, прогулка и автобус, в итоге только 2 часа прогулка. Также неприятная история получилась с заявленным корабликом. Ни слова не было, что надо
Л
Лантинов
11 авг 2025
Александр- очень артистичный и погруженный в Париж гид.
Рекомендуем.
Нам очень понравилась непринужденная манера подачи и легкость повествования.
Рекомендуем.
Галина
9 авг 2025
Гид Саша- все прошло отлично
Илона
8 июн 2025
Чудесно погуляли
П
Принцева
5 июн 2025
Было интересно и познавательно.
Ольга
12 мая 2025
Всё прошло замечательно! Валерия- прекрасный гид, рассказывает интересно. Рекомендую
Л
Любовь
7 мая 2025
Обзорная экскурсия нам очень понравилась! Очень рекомендую!
Наталья
4 мая 2025
Экскурсия в целом понравилась — гид Людмила, была очень интересной, рассказывала увлекательно и с энтузиазмом. Мы увидели Нотр-Дам, Лувр, прогулялись по улицам Парижа и в завершение прокатились на кораблике по
