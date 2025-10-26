Мои заказы

Экскурсия от Нотр-Дама до Лувра + прогулка на кораблике

Неспешно познакомиться с городом - с акцентом на атмосферу и детали
При планировании этой экскурсии мы прокатились на всех корабликах Парижа, проверили много автобусных маршрутов и в итоге вывели идеальную формулу знакомства со столицей. Сначала погружение с гидом в атмосферу исторического города. Затем поездка на автобусе с парижанами. И финальный аккорд — прогулка на кораблике, который покажет вам Париж с воды.
4.4
12 отзывов
Экскурсия от Нотр-Дама до Лувра + прогулка на кораблике© Криста
Экскурсия от Нотр-Дама до Лувра + прогулка на кораблике© Криста
Экскурсия от Нотр-Дама до Лувра + прогулка на кораблике© Криста
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00

Описание водной прогулки

На 2-часовой пешеходной экскурсии вы увидите:

  • Гревскую площадь и готическую мэрию
  • Собор Парижской Богоматери — легендарный Нотр-Дам, воспетый Гюго
  • Сент-Шапель — с витражами, от которых захватывает дух
  • Консьержери — мрачный и величественный замок, где провела последние дни Мария-Антуанетта
  • Пон-Нёф — старейший мост Парижа
  • Мост Искусств — где влюблённые оставляют замки
  • Набережную Сены — где по утрам пахнет кофе и ванилью
  • Место нападения викингов — где слышно эхо битвы в самом центре города
  • Пирамиду Лувра и его Квадратный двор

Прогулка с гидом завершается во дворе Лувра. Далее вас ждёт поездка на кораблике с русским аудиогидом. До причала у Эйфелевой башни вы за 20–30 минут доберётесь на автобусе по одному из самых красивых городских маршрутов.

Вы можете:

  • отправиться кататься на кораблике сразу после пешей экскурсии. Билеты будут у вас на руках. Это существенно сэкономит время, исключив очередь в кассу
  • сделать паузу на обед и поехать на водную прогулку позже. Билет действителен на посадку в любое время в течение дня
  • пообедать и посетить Лувр с нашими гидами с приоритетным проходом в 13:30. После отправиться на вечернюю прогулку на кораблике, когда зажигаются огни города

Во время круиза (1 час) вы проплывёте мимо:

  • Эйфелевой башни
  • Моста Александра III
  • Площади Согласия
  • Обелиска «Игла Клеопатры»
  • Национальной Ассамблеи
  • Музея Орсе
  • Моста Конкорд
  • Сада Тюильри
  • Лувра
  • Острова Сите
  • Собора Нотр-Дам

Бонус для киноманов: вас ждут локации из фильмов «Амели», «Полночь в Париже», «Анна Каренина», «Секс в большом городе», «Иллюзия обмана» и других культовых картин.

Организационные детали

  • Водная прогулка пройдёт на кораблике с остеклённой палубой и обзором 360°. Билет входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается билет на автобус — €2,5. Пожалуйста, подготовьте наличные без сдачи, она не всегда бывает у водителя автобуса
  • Гид сопровождает только на пешеходной экскурсии. Все объекты осматриваются снаружи
  • По желанию можно продлить прогулку по городу на час за доплату €15 за чел. Дополнительный маршрут: место работы Эмили в Париже (героини одноимённого сериала), дворец Ришелье, Вандомская площадь, сад Тюильри, Опера Гарнье, Пале-Рояль и Театр французской комедии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

ежедневно в 10:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный€59
Дети до 3 летБесплатно
Дети с 4 до 7 лет€13
Дети с 8 до 11 лет€55
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Hôtel de Ville
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста
Криста — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 14079 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
читать дальше

усиливая их впечатления и эмоции. Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!». Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
2
3
3
2
1
Н
Надежда
26 окт 2025
Отлично
Марина
Марина
11 окт 2025
В целом неплохая прогулка, но -
Заявленные 3 часа пешком оказались 2 часами, за третий пришлось доплатить еще по 15 евро. Гид Саша нормально ведет экскурсию, но много лишних деталей ни
читать дальше

о чем и повтора по несколько раз этих самых деталей. Оказалось, что в группе только у нас кораблик. Эта экскурсия была выбрана чтобы не искать самим пристань и с компанией прокатиться. Оказалось, самим. Нам выслали точку, не адрес.
И три (!) станции метро. На вопрос какая ближе долго были ответы выбирайте любую.
Найти непросто. Звонили с пристани оператору, (свой контакт гид Криста на дает), который должен отвечать на вопросы, оператор трубку не взял.
Человек, который должен быть в контакте с туристами не отвечает на звонки (!)
Нашли пристань. Было громко заявлено, что они долго выбирали и выбрали для нас лучший кораблик. Это не соответствует действительности по нашему мнению и людей, живущих в Париже. В общем кораблик так себе развлечение.

Криста
Криста
Ответ организатора:
Добрый день, Марина
Спасибо за отзыв

Вами была забронирована двухчасовая экскурсия и 1 час на кораблике. У данной экскурсии есть опция продления
читать дальше

пешей прогулки еще на один час по желанию гостей (что также подробно прописано в описании к данной экскурсии).

Если по Вашим словам экскурсия «ни о чем», мы искренне удивлены, почему Вы приняли решение ее продлить.

Мы всегда находимся на связи с нашими гостями в переписке, Вам тут же пришло сообщение о том, чтобы Вы написали свой вопрос, чтобы мы смогли Вам помочь, так как звонок не проходил. Все это есть в нашей с Вами переписке.

Для того чтобы составить свой собственный рейтинг парижских корабликов, Вам необходимо протестировать хотя бы несколько из них. Наша же команда проверила на себе все кораблики Парижа, и в наших интересах, чтобы у кораблика была самая удобная и простая посадка для гостей, самые новые палубы и русскоязычный аудиогид, выигрышные виды на город и подъезд к Эйфелевой башне во время ее мерцания.

В официальном рейтинге Парижа, предлагаемый нами кораблик также занял 1-ое место.

Опция данной экскурсии есть как с корабликом, так и без, выбор за Вами, если у Вас есть свой собственный рейтинг корабликов Вы можете выбрать опцию экскурсии без кораблика.

М
Маргарита
17 сен 2025
Были на групповой обзорной экскурсии по Парижу вместе с сыном 9 лет. Информации много, впечатлений много. Ребенку тоже было интересно и понятно. В целом все понравилось. У нас был гид Малхас-очаровательный и интересный молодой человек. Много знает, интересные факты из истории и современный жизни Парижа. Кораблик тоже понравился, все супер.
А
Аскар
28 авг 2025
В общем впечатления хорошие. Приятная прогулка с видом на главные достопремечательности. Единственный минус наушники на корабле не работали
Ю
Юлия
16 авг 2025
Неоднозначные впечатления от экскурсии. Было написано 3 часа, прогулка и автобус, в итоге только 2 часа прогулка. Также неприятная история получилась с заявленным корабликом. Ни слова не было, что надо
читать дальше

прийти очень сильно заранее. Потому что очередь на него в 1 км точно. На входе мне сказали, что я могу попасть минимум через 1 час в лучшем случае. Но это уже был поздний вечер и я просто не попала на него.
К самой прогулке по городу вопросов нет, гид приятная девушка, рассказывала интересно. Но это все точно не стоит тех денег, что я заплатила.

Л
Лантинов
11 авг 2025
Александр- очень артистичный и погруженный в Париж гид.
Нам очень понравилась непринужденная манера подачи и легкость повествования.
Рекомендуем.
Галина
Галина
9 авг 2025
Гид Саша- все прошло отлично
Илона
Илона
8 июн 2025
Чудесно погуляли
Чудесно погулялиЧудесно погулялиЧудесно погуляли
П
Принцева
5 июн 2025
Было интересно и познавательно.
Ольга
Ольга
12 мая 2025
Всё прошло замечательно! Валерия- прекрасный гид, рассказывает интересно. Рекомендую
Л
Любовь
7 мая 2025
Обзорная экскурсия нам очень понравилась! Очень рекомендую!
Наталья
Наталья
4 мая 2025
Экскурсия в целом понравилась — гид Людмила, была очень интересной, рассказывала увлекательно и с энтузиазмом. Мы увидели Нотр-Дам, Лувр, прогулялись по улицам Парижа и в завершение прокатились на кораблике по
читать дальше

Сене — круиз был включён в стоимость, что и было в описании заказа.

Однако остался осадок из-за недопонимания с посещением Эйфелевой башни. В описании тура было указано,и мы рассчитывали, что экскурсия будет проходить и там. Но на месте нам сообщили, что до башни мы должны добираться и осматривать её самостоятельно — эта часть маршрута в экскурсию не входит. Это сильно разочаровало, особенно учитывая, что мы выбирали тур именно с расчётом на Эйфелеву башню.

В общем, впечатления хорошие, но стоит яснее указывать, что осмотр башни проходит без гида и добираться туда нужно самостоятельно.

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии из Парижа

Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
Пешая
3 часа
104 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
Прогуляться по очаровательному историческому центру до визитной карточки города
Начало: У Hôtel de Ville
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€52 за человека
Парижское утро: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
Пешая
2 часа
36 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Парижское утро: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
Прогулка по историческим и кинематографичным местам столицы Франции
Начало: На площади Отель де Виль (в прошлом Гревская площа...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
Сердце Парижа: остров Сите и Нотр-Дам
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Парижа: остров Сите и Нотр-Дам
Добро пожаловать на остров Сите, где родился Париж. Узнайте тайны Нотр-Дама и прогуляйтесь по историческим улицам города
Начало: У станции метро Hotel de Ville
23 ноя в 09:00
24 ноя в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже