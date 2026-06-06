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Трансфер в сердце Шампани: Реймс, Эперне и дегустации игристого

Отправиться во французскую провинцию и попробовать лучшие кюве региона - из Парижа
Приглашаем в атмосферное путешествие по самым красивым уголкам Шампани! Вас ждут старинные соборы, бескрайние виноградники, дегустации шампанского, история легендарного Дома Периньона и знакомство с традициями, которые сделали этот регион известным на весь мир.
Трансфер в сердце Шампани: Реймс, Эперне и дегустации игристого
Трансфер в сердце Шампани: Реймс, Эперне и дегустации игристого
Трансфер в сердце Шампани: Реймс, Эперне и дегустации игристого

Описание трансфер

9:30–10:30 — Реймский собор

Вы посетите главный символ Шампани — готический собор, где на протяжении веков короновались французские монархи.

10:30–11:30 — сабраж и дегустация

Познакомитесь с эффектной традицией, научитесь открывать шампанское саблей, откроете его, а затем продегустируете напиток.

12:00–12:30 — семейная винодельня

Узнаете секреты производства шампанского и попробуете несколько образцов от местных виноделов.

13:00–15:00 — Эперне и Avenue de Champagne

Прогуляетесь по самой знаменитой улице Шампани, где расположены легендарные дома игристого. Обед — по желанию.

15:00–16:30 — дом шампанского Mercier

Спуститесь в знаменитые меловые погреба, прокатитесь по подземным галереям и попадёте на ещё одну дегустацию.

16:45–17:30 — Отвиллер и Дом Периньон

Посетите живописную деревню, которую называют колыбелью шампанского, и полюбуетесь панорамами виноградников.

19:30 — возвращение в Париж

Организационные детали

  • Поездка проходит на седане или микроавтобусе с просторным салоном, есть вода, Wi-Fi и зарядка для телефона
  • За рулём — водитель из нашей команды с опытом от 15 лет
  • Отдельно оплачивается: сабраж — от €55 за бутылку, дегустация на семейной винодельне — €15, визит в погреба Mercier с аудиогидом — от €25, обед — по желанию
  • Трансфер можно организовать для 4–7 человек — доплата €150

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 316 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
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лицензии, выданные Министерством культуры и туризма Франции, и умеют рассказывать так, что история страны оживает прямо перед глазами. Они делятся не только фактами, но и маленькими секретами, передают дух Франции и помогают увидеть её такой, какой её знают только настоящие знатоки. Наши водители с профессиональной лицензией префектуры Парижа, а автомобили Mercedes-Benz V-класса люкс официально зарегистрированы в префектуре как транспортные средства для перевозки пассажиров. Вы можете быть спокойны за комфорт и безопасность на дороге. С нами экскурсии — это не формальная прогулка, а искреннее общение, новые открытия и воспоминания, которые останутся с вами надолго.

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