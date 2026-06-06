Приглашаем в атмосферное путешествие по самым красивым уголкам Шампани! Вас ждут старинные соборы, бескрайние виноградники, дегустации шампанского, история легендарного Дома Периньона и знакомство с традициями, которые сделали этот регион известным на весь мир.
Описание трансфер
9:30–10:30 — Реймский собор
Вы посетите главный символ Шампани — готический собор, где на протяжении веков короновались французские монархи.
10:30–11:30 — сабраж и дегустация
Познакомитесь с эффектной традицией, научитесь открывать шампанское саблей, откроете его, а затем продегустируете напиток.
12:00–12:30 — семейная винодельня
Узнаете секреты производства шампанского и попробуете несколько образцов от местных виноделов.
13:00–15:00 — Эперне и Avenue de Champagne
Прогуляетесь по самой знаменитой улице Шампани, где расположены легендарные дома игристого. Обед — по желанию.
15:00–16:30 — дом шампанского Mercier
Спуститесь в знаменитые меловые погреба, прокатитесь по подземным галереям и попадёте на ещё одну дегустацию.
16:45–17:30 — Отвиллер и Дом Периньон
Посетите живописную деревню, которую называют колыбелью шампанского, и полюбуетесь панорамами виноградников.
19:30 — возвращение в Париж
Организационные детали
- Поездка проходит на седане или микроавтобусе с просторным салоном, есть вода, Wi-Fi и зарядка для телефона
- За рулём — водитель из нашей команды с опытом от 15 лет
- Отдельно оплачивается: сабраж — от €55 за бутылку, дегустация на семейной винодельне — €15, визит в погреба Mercier с аудиогидом — от €25, обед — по желанию
- Трансфер можно организовать для 4–7 человек — доплата €150
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 316 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
Входит в следующие категории Парижа
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