Откройте для себя величественные комнаты и сады впечатляющего Версальского дворца. Исследуйте роскошное частное поместье Марии Антуанетты в замках Трианон.
Описание билетаЧто вас ждёт? Пройдите по стопам «Короля-Солнца» Людовика XIV во время экскурсии по его роскошной резиденции, Версальскому дворцу. Вы также посетите замок Малый Трианон, расположенный на территории дворца, который когда-то был личной резиденцией Марии Антуанетты. Минуйте длинные очереди с билетом с приоритетным доступом и откройте для себя роскошь, красоту и историю Версальского дворца во время экскурсии. Вы увидите парадные покои короля и королевы, спальню короля и символичный Зеркальный зал. Узнайте о главных фигурах французской монархии на протяжении веков. Узнайте о захватывающих исторических событиях, которые происходили во многих комнатах дворца. Затем выйдите в пышные сады, окружающие дворец. Наслаждайтесь экскурсией по красивым территориям и почувствуйте себя членом королевской семьи прошлого, восхищаясь величием садов, бронзовыми статуями и декоративными бассейнами в окружении больших деревьев. После этого встретьтесь с гидом и посетите частное поместье Марии-Антуанетты — Большой Трианон, Малый Трианон и Гамлет королевы. Исследуйте здание, которое было спроектировано для того, чтобы она могла отдохнуть от своих королевских обязанностей. Узнайте о её личной жизни вдали от пышности и церемоний дворца. Важная информация:
- Тур не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения.
- Возьмите с собой паспорт, ID-карту для детей.
- Надевайте комфортную обувь.
- На экскурсию не допускаются домашние животные, оружие и острые предметы, еда и напитки, чемоданы и большие сумки, палки для селфи, нескладные детские коляски.
- Поезд из Парижа в Версаль занимает около 1 часа. Заранее спланируйте свой маршрут с помощью навигационного приложения. Из Парижа садитесь на поезд до станции Versailles Château Rive Gauche. Обязательно купите билет на метро (Metro-Train-RER) (€2,50 за стандартный тариф или €1,25 за льготный тариф).
- Детские коляски могут не пропускать на входе во дворец, а детские переноски не должны иметь металлической конструкции.
- В час-пик дворец может быть переполнен, и у входа для групп может возникнуть небольшое ожидание.
- Возьмите с собой наушники со стандартным разъёмом, если они у вас есть (не обязательно).
Все дни, кроме понедельника, в 09:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Версальский дворец
- Сады и парк Версаля
- Малый Трианон
Что включено
- Входной билет в Версальский дворец без очереди
- Вход в сады Версаля
- Услуги англоговорящего гида
- Вход в поместье Марии-Антуанетты (Малый Трианон, Большой Трианон, Гамлет королевы)
Что не входит в цену
- Трансфер из Парижа
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: R42H+8CQ Версаль, Франция
Завершение: Малый Трианон, Версаль
Когда и как рано покупать?
Когда: Все дни, кроме понедельника, в 09:30.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
