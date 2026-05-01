Весь день посвятим красотам нормандского побережья. Поедем в Довиль и Трувиль: вдыхая бриз Атлантики, погуляем, пообедаем на рыбном рынке, посетим виллу Страсбургер — резиденцию богатейшей семьи мира, Ротшильдов.

Следующий пункт — Этрета. Побываем в Саду эмоций, основанном арт-директором и ландшафтным дизайнером Александром Гривко, и полюбуемся потрясающими белоснежными скалами, вдохновлявшими Моне. И обязательно попробуем знаменитые нормандские сыры — камамбер, ливаро и пон-л’Эвек — на их родине.

Вечером вернёмся в наше шато.