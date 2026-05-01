Девичник по-французски: ночи в шато, дегустации в Шампани и Нормандии, дома Моне и Ротшильдов

Отведать шампанского, сыров и кальвадоса на их родине, покататься по ночной Сене и сходить в Лувр
Собираемся женской компанией и летим в невероятный отпуск в самую романтичную страну мира — Францию.

У нас запланировано много девичьих радостей: свидание с Парижем, прогулка на лодке по ночной Сене и
погружение в искусство в Лувре.

Из столицы поедем в Шампань: продегустируем игристое на его родине и проведём ночь в средневековом шато, окружённом виноградниками и декорированном антиквариатом.

Продолжим отдых в Нормандии: попробуем производимые здесь сыры и кальвадос, зайдём в дом Клода Моне и резиденцию Ротшильдов, полюбуемся белоснежными скалами на побережье Ла-Манша. Будет красиво и атмосферно, присоединяйтесь!

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 20+.

Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Мы поможем записаться на её оформление. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Питание. В стоимость тура входят все завтраки в местах проживания, дегустации шампанских вин, сыров, кальвадоса. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный минивэн.

Программа тура по дням

1 день

Бонжур, Франция! Первое свидание с Парижем

Наконец вы в самом романтичном городе мира — Париже, окутанном ароматами парфюма и горячих круассанов. Мы встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Будет время отдохнуть после перелёта, вечером вместе с гидом пройдём по знаковым местам от моста Александра III до Нотр-Дама. А за приветственным ужином с бокалом вина познакомимся поближе, обсудим программу и начнём погружаться в атмосферу французского шика.

2 день

Погружение в искусство, самостоятельный отдых в столице, прогулка по Сене на лодке

Утром посетим Лувр и рассмотрим потрясающие шедевры мирового искусства. Затем — свободное время. Вы сможете самостоятельно побродить по бутикам галереи Лафайет, прогуляться по Монмартру, исследовать многочисленные винтажные лавки. Вечером покатаемся по Сене на лодке, полюбуемся городом, сияющим в ночных огнях, и поужинаем в ресторане с отличной кухней.

3 день

Дегустации игристого в лучших винных домах, ночь в средневековом шато Шампани

Сегодня едем в регион, подаривший миру игристое, — Шампань. У нас запланированы дегустации в знаменитых винных домах с экскурсиями по производствам, например, в Veuve Clicquot или Moët & Chandon. Ночевать останемся в средневековом шато, окружённом виноградниками и декорированном антиквариатом.

4 день

Дом Моне в Живерни, прогулки по Онфлёру с дегустацией кальвадоса, ночь в аутентичном шато

Позавтракаем и продолжим путь. По дороге заглянем в дом Клода Моне в Живерни, где он написал «Водяные лилии и японский мостик» и другие знаменитые полотна. Нашей главной целью будет побережье Нормандии, городок Онфлёр, куда парижане обычно приезжают на выходные. Мы немного пройдёмся, заглянем в деревянный храм 17 века и попробуем фирменный кальвадос. Вечером — заселение в аутентичное шато и атмосферный ужин.

5 день

Экскурсия по Трувилю, вилла Ротшильдов в Довиле, Сад эмоций и белые скалы в Этрете, сырная дегустация

Весь день посвятим красотам нормандского побережья. Поедем в Довиль и Трувиль: вдыхая бриз Атлантики, погуляем, пообедаем на рыбном рынке, посетим виллу Страсбургер — резиденцию богатейшей семьи мира, Ротшильдов.

Следующий пункт — Этрета. Побываем в Саду эмоций, основанном арт-директором и ландшафтным дизайнером Александром Гривко, и полюбуемся потрясающими белоснежными скалами, вдохновлявшими Моне. И обязательно попробуем знаменитые нормандские сыры — камамбер, ливаро и пон-л’Эвек — на их родине.

Вечером вернёмся в наше шато.

6 день

Готический собор в Руане, возвращение в Париж

Прощаемся с Нормандией и на обратном пути в столицу заезжаем в Руан. Тут увидим впечатляющий готический собор, способный удивить сильнее Нотр-Дама, и попробуем традиционную утку. Далее — дорога в Париж. Если останется время, посетим локацию-сюрприз. А вечером соберёмся на финальный ужин.

7 день

Аревуар

Утром будет немного свободного времени для финальных прогулок или шопинга, а во второй половине дня доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€3300
1-местное размещение€3950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, дегустации
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты в Лувр, дома Моне и Ротшильдов
  • Прогулка на лодке по Сене
Что не входит в цену
  • Билеты в Париж и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - от €70 в день
  • Доплата за 1-местное размещение - €550
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Парижа, 12:00-13:00
Завершение: Аэропорт Парижа, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 14 туристов
С 2019 года организовываю авторские туры в красивейшую Грузию и манящую Италию, в Мексику, Исландию, Россию и Францию. Я убеждена в том, что в авторский тур нужно ехать за теми
впечатлениями, которые ты не сможешь себе организовать сам. В моих турах ты это найдешь обязательно! Наши компании всегда самые тёплые. Со мной ездят за границу первый раз в жизни, а кто-то открывает 100-ю страну вместе с нашей командой. Поехали влюбляться в новые страны вместе!

