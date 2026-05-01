У нас запланировано много девичьих радостей: свидание с Парижем, прогулка на лодке по ночной Сене и
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 20+.
Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Мы поможем записаться на её оформление. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Питание. В стоимость тура входят все завтраки в местах проживания, дегустации шампанских вин, сыров, кальвадоса. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный минивэн.
Программа тура по дням
Бонжур, Франция! Первое свидание с Парижем
Наконец вы в самом романтичном городе мира — Париже, окутанном ароматами парфюма и горячих круассанов. Мы встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Будет время отдохнуть после перелёта, вечером вместе с гидом пройдём по знаковым местам от моста Александра III до Нотр-Дама. А за приветственным ужином с бокалом вина познакомимся поближе, обсудим программу и начнём погружаться в атмосферу французского шика.
Погружение в искусство, самостоятельный отдых в столице, прогулка по Сене на лодке
Утром посетим Лувр и рассмотрим потрясающие шедевры мирового искусства. Затем — свободное время. Вы сможете самостоятельно побродить по бутикам галереи Лафайет, прогуляться по Монмартру, исследовать многочисленные винтажные лавки. Вечером покатаемся по Сене на лодке, полюбуемся городом, сияющим в ночных огнях, и поужинаем в ресторане с отличной кухней.
Дегустации игристого в лучших винных домах, ночь в средневековом шато Шампани
Сегодня едем в регион, подаривший миру игристое, — Шампань. У нас запланированы дегустации в знаменитых винных домах с экскурсиями по производствам, например, в Veuve Clicquot или Moët & Chandon. Ночевать останемся в средневековом шато, окружённом виноградниками и декорированном антиквариатом.
Дом Моне в Живерни, прогулки по Онфлёру с дегустацией кальвадоса, ночь в аутентичном шато
Позавтракаем и продолжим путь. По дороге заглянем в дом Клода Моне в Живерни, где он написал «Водяные лилии и японский мостик» и другие знаменитые полотна. Нашей главной целью будет побережье Нормандии, городок Онфлёр, куда парижане обычно приезжают на выходные. Мы немного пройдёмся, заглянем в деревянный храм 17 века и попробуем фирменный кальвадос. Вечером — заселение в аутентичное шато и атмосферный ужин.
Экскурсия по Трувилю, вилла Ротшильдов в Довиле, Сад эмоций и белые скалы в Этрете, сырная дегустация
Весь день посвятим красотам нормандского побережья. Поедем в Довиль и Трувиль: вдыхая бриз Атлантики, погуляем, пообедаем на рыбном рынке, посетим виллу Страсбургер — резиденцию богатейшей семьи мира, Ротшильдов.
Следующий пункт — Этрета. Побываем в Саду эмоций, основанном арт-директором и ландшафтным дизайнером Александром Гривко, и полюбуемся потрясающими белоснежными скалами, вдохновлявшими Моне. И обязательно попробуем знаменитые нормандские сыры — камамбер, ливаро и пон-л’Эвек — на их родине.
Вечером вернёмся в наше шато.
Готический собор в Руане, возвращение в Париж
Прощаемся с Нормандией и на обратном пути в столицу заезжаем в Руан. Тут увидим впечатляющий готический собор, способный удивить сильнее Нотр-Дама, и попробуем традиционную утку. Далее — дорога в Париж. Если останется время, посетим локацию-сюрприз. А вечером соберёмся на финальный ужин.
Аревуар
Утром будет немного свободного времени для финальных прогулок или шопинга, а во второй половине дня доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€3300
|1-местное размещение
|€3950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, дегустации
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в Лувр, дома Моне и Ротшильдов
- Прогулка на лодке по Сене
Что не входит в цену
- Билеты в Париж и обратно в ваш город
- Обеды и ужины - от €70 в день
- Доплата за 1-местное размещение - €550
- Виза