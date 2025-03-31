7 дней
Искусство в Париже, от классического до пикантного: коллекции Лувра, своды Версаля, балет и кабаре
Посмотреть «Спящую красавицу», отправиться в вечерний круиз по Сене и насладиться кухней
Начало: Аэропорт Парижа, до 17:00
31 мар в 17:00
€3500 за человека
2 дня
Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур
Увидеть место казни Жанны д’Арк, полюбоваться меловыми арками и посетить курорт парижской знати
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
28 дек в 10:00
4 янв в 10:00
€1200 за всё до 4 чел.
8 дней
VIP-тур из Франции в Монако через Швейцарию и Италию: всё включено
Посетить значимые места 4 государств, увидеть мировые шедевры и погрузиться в гастрономию
Начало: Париж, в первой половине дня, рекомендуем прибыть ...
15 янв в 08:00
30 янв в 08:00
€10 000 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «В марте»
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