В мини-группе посетим такие значимые города, как Париж, Реймс, Страсбург, Кольмар, Базель,
Описание тура
Организационные детали
Наше путешествие будет проходить в комфортном режиме в мини-группе, без спешки и суеты.
Для путешествия вам необходимо оформить визу и страховку.
Проживание. В отелях 5* с высоким уровнем сервиса. В 2-местных номерах со всеми удобствами. 1-местное размещение — с доплатой.
Питание. Всё включено с завтрака 1-го дня по ужин последнего. Отдельно оплачиваются алкогольные напитки. Ежедневно вы будете пробовать локальную кухню и посещать одни из лучших ресторанов.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль на 8 пассажирских мест с кондиционером.
Дети. Возраст по договорённости.
Виза. Нужна.
Программа тура по дням
Париж
Сегодня весь день будем гулять по Парижу. Вы увидите главные места столицы Франции, выпьете горячего шоколада на Елисейских полях, заглянете на Монмартр, высочайшую точку города, и посетите шоу-кабаре.
Реймс и Мец
После завтрака поедем в Реймс — город, который является столицей региона Шампань и славится церемониями коронации, а также 4 объектами, включёнными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы посетим Нотр-Дам, прогуляемся по улочкам, а после обеда с бокалом шампанского отправимся в Мец. Осмотрим Мецский собор, который является одним из самых высоких во Франции, а также другие достопримечательности.
Страсбург и Кольмар
Сегодня познакомимся со Страсбургом, столицей региона Гранд Эст, где прогуляемся по историческому центру, осмотрим знаменитый собор, а затем пообедаем в хорошем ресторанчике.
Далее поедем в Кольмар, местную Венецию. В Старом городе можно увидеть дома, построенные из кирпича и дерева в эпоху Средневековья и Возрождения.
Базель
После завтрака мы посетим город Базель в Швейцарии. Место хранит богатую средневековую историю и является крупным центром химической и фармацевтической промышленности, а также науки и искусства. Его выгодное расположение на границе Германии, Швейцарии и Франции делает его привлекательным для путешественников. Вы увидите главные достопримечательности Базеля и погрузитесь в события прошлого.
Люцерн
Сегодня отправимся в Люцерн, город в Швейцарии, который не так известен, как Цюрих или Женева. Однако он отличается своей аутентичностью и позволяет увидеть страну в её первозданном виде. Рассмотрим башни, шпили, мансарды, расписные домики, деревянные мосты, крепостные стены и другие достопримечательности. И всё это среди чистейших водоёмов и высоких гор.
Озеро Комо и Милан
Позавтракаем и отправимся в Италию к озеру Комо. Это место гармонии и красоты, расположенное недалеко от границы со Швейцарией, впечатляет пейзажами и дарит вдохновение. Увидим роскошные виллы и памятники, прогуляемся по набережной и подышим чистым воздухом.
Затем пообедаем в итальянском ресторане и поедем в Милан — мировой центр дизайна и моды. Осмотрим собор Дуомо, площадь Дуомо и другие значимые достопримечательности.
Генуя и Сан-Ремо
Сначала посетим Геную, где увидим площадь Феррари и Королевский дворец. После обеда отправимся в Сан-Ремо — музыкальную столицу Италии и любимое место богемы. Это город на Лигурийском побережье с атмосферой праздника, веселья и буйства красок тропических парков. Прогуляемся и попробуем итальянский кофе.
Монако
Сегодня мы исследуем Монако — княжество, которое славится своей роскошью. Увидим исторический центр Монако-Вилль, порт Эркюль, прогуляемся по набережным, паркам и садам. Посетим знаменитое казино Монте-Карло, княжеский замок Гримальди, собор Святого Николая и Океанографический музей Жака-Ива Кусто. Заглянем в кондитерскую, где отведаем изысканные десерты с кофе. Также мы увидим японский сад и розарий Грейс Келли.
Завершим путешествие вкусным ужином в уютном ресторанчике.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€10 000
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты на локации по программе
- Шоу-кабаре в Париже
Что не входит в цену
- Билеты до Парижа и обратно из Монако в ваш город
- Алкогольные напитки и питание вне программы
- 1-местное размещение - цена по запросу
- Дополнительные развлечения
- Виза и страховка