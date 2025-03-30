VIP-тур из Франции в Монако через Швейцарию и Италию: всё включено

Посетить значимые места 4 государств, увидеть мировые шедевры и погрузиться в гастрономию
Приглашаем в насыщенное автопутешествие с эксклюзивным комфортом по восточной части Франции, территориям Швейцарии и Италии и завершением в Монако.

В мини-группе посетим такие значимые города, как Париж, Реймс, Страсбург, Кольмар, Базель,
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Люцерн, Милан, Генуя, Сан-Ремо. Заедем к итальянской природной жемчужине — озеру Комо.

Рассмотрим объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, детали в архитектуре соборов, здания эпох Средневековья и Возрождения, роскошные виллы и крепости.

Вместе с этим каждый день вы будете наслаждаться местными блюдами — питание включено в стоимость тура. А жить будем в комфортабельных отелях 5*.

VIP-тур из Франции в Монако через Швейцарию и Италию: всё включено
VIP-тур из Франции в Монако через Швейцарию и Италию: всё включено
VIP-тур из Франции в Монако через Швейцарию и Италию: всё включено
Ближайшие даты:
30
мар15
апр30
апр15
мая30
мая15
июн30
июн
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Наше путешествие будет проходить в комфортном режиме в мини-группе, без спешки и суеты.

Для путешествия вам необходимо оформить визу и страховку.

Проживание. В отелях 5* с высоким уровнем сервиса. В 2-местных номерах со всеми удобствами. 1-местное размещение — с доплатой.

Питание. Всё включено с завтрака 1-го дня по ужин последнего. Отдельно оплачиваются алкогольные напитки. Ежедневно вы будете пробовать локальную кухню и посещать одни из лучших ресторанов.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль на 8 пассажирских мест с кондиционером.

Дети. Возраст по договорённости.

Виза. Нужна.

Программа тура по дням

1 день

Париж

Сегодня весь день будем гулять по Парижу. Вы увидите главные места столицы Франции, выпьете горячего шоколада на Елисейских полях, заглянете на Монмартр, высочайшую точку города, и посетите шоу-кабаре.

ПарижПарижПарижПарижПариж
2 день

Реймс и Мец

После завтрака поедем в Реймс — город, который является столицей региона Шампань и славится церемониями коронации, а также 4 объектами, включёнными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы посетим Нотр-Дам, прогуляемся по улочкам, а после обеда с бокалом шампанского отправимся в Мец. Осмотрим Мецский собор, который является одним из самых высоких во Франции, а также другие достопримечательности.

Реймс и МецРеймс и МецРеймс и МецРеймс и МецРеймс и Мец
3 день

Страсбург и Кольмар

Сегодня познакомимся со Страсбургом, столицей региона Гранд Эст, где прогуляемся по историческому центру, осмотрим знаменитый собор, а затем пообедаем в хорошем ресторанчике.

Далее поедем в Кольмар, местную Венецию. В Старом городе можно увидеть дома, построенные из кирпича и дерева в эпоху Средневековья и Возрождения.

Страсбург и КольмарСтрасбург и КольмарСтрасбург и КольмарСтрасбург и Кольмар
4 день

Базель

После завтрака мы посетим город Базель в Швейцарии. Место хранит богатую средневековую историю и является крупным центром химической и фармацевтической промышленности, а также науки и искусства. Его выгодное расположение на границе Германии, Швейцарии и Франции делает его привлекательным для путешественников. Вы увидите главные достопримечательности Базеля и погрузитесь в события прошлого.

БазельБазельБазельБазель
5 день

Люцерн

Сегодня отправимся в Люцерн, город в Швейцарии, который не так известен, как Цюрих или Женева. Однако он отличается своей аутентичностью и позволяет увидеть страну в её первозданном виде. Рассмотрим башни, шпили, мансарды, расписные домики, деревянные мосты, крепостные стены и другие достопримечательности. И всё это среди чистейших водоёмов и высоких гор.

ЛюцернЛюцернЛюцернЛюцерн
6 день

Озеро Комо и Милан

Позавтракаем и отправимся в Италию к озеру Комо. Это место гармонии и красоты, расположенное недалеко от границы со Швейцарией, впечатляет пейзажами и дарит вдохновение. Увидим роскошные виллы и памятники, прогуляемся по набережной и подышим чистым воздухом.

Затем пообедаем в итальянском ресторане и поедем в Милан — мировой центр дизайна и моды. Осмотрим собор Дуомо, площадь Дуомо и другие значимые достопримечательности.

Озеро Комо и МиланОзеро Комо и МиланОзеро Комо и МиланОзеро Комо и МиланОзеро Комо и Милан
7 день

Генуя и Сан-Ремо

Сначала посетим Геную, где увидим площадь Феррари и Королевский дворец. После обеда отправимся в Сан-Ремо — музыкальную столицу Италии и любимое место богемы. Это город на Лигурийском побережье с атмосферой праздника, веселья и буйства красок тропических парков. Прогуляемся и попробуем итальянский кофе.

Генуя и Сан-РемоГенуя и Сан-РемоГенуя и Сан-РемоГенуя и Сан-Ремо
8 день

Монако

Сегодня мы исследуем Монако — княжество, которое славится своей роскошью. Увидим исторический центр Монако-Вилль, порт Эркюль, прогуляемся по набережным, паркам и садам. Посетим знаменитое казино Монте-Карло, княжеский замок Гримальди, собор Святого Николая и Океанографический музей Жака-Ива Кусто. Заглянем в кондитерскую, где отведаем изысканные десерты с кофе. Также мы увидим японский сад и розарий Грейс Келли.

Завершим путешествие вкусным ужином в уютном ресторанчике.

МонакоМонакоМонако

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€10 000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты на локации по программе
  • Шоу-кабаре в Париже
Что не входит в цену
  • Билеты до Парижа и обратно из Монако в ваш город
  • Алкогольные напитки и питание вне программы
  • 1-местное размещение - цена по запросу
  • Дополнительные развлечения
  • Виза и страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, в первой половине дня, рекомендуем прибыть в город накануне
Завершение: Монако, после ужина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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