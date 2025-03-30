Приглашаем в насыщенное автопутешествие с эксклюзивным комфортом по восточной части Франции, территориям Швейцарии и Италии и завершением в Монако.В мини-группе посетим такие значимые города, как Париж, Реймс, Страсбург, Кольмар, Базель,

Люцерн, Милан, Генуя, Сан-Ремо. Заедем к итальянской природной жемчужине — озеру Комо. Рассмотрим объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, детали в архитектуре соборов, здания эпох Средневековья и Возрождения, роскошные виллы и крепости. Вместе с этим каждый день вы будете наслаждаться местными блюдами — питание включено в стоимость тура. А жить будем в комфортабельных отелях 5*.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Ваш гид в Париже

Владимир Ваш гид в Париже

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Наше путешествие будет проходить в комфортном режиме в мини-группе, без спешки и суеты.

Для путешествия вам необходимо оформить визу и страховку.