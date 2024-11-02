2 дня
Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур
Увидеть место казни Жанны д’Арк, полюбоваться меловыми арками и посетить курорт парижской знати
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
€1 200 за всё до 4 чел.
7 дней
Изысканная Франция от Парижа до океана
Посетить 3 курортных города Нормандии, увидеть мировые шедевры и отведать деликатесов
Начало: Париж, 13:00
1 дек в 13:00
€2 890 за человека
7 дней
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Встретить год у Эйфелевой башни, посетить замок Монте-Кристо и попробовать сыры и вина
Начало: Париж, 12:00
30 дек в 13:00
€2 929 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «В декабре»
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