Франция славится утончённой кухней. Германия — сытной. А Эльзас говорит — «Зачем выбирать?». Я приглашаю вас узнать на вкус Страсбург, столицу региона, где соседствуют фуа-гра, вино и капуста.
Вы откроете культуру и историю города через еду, заглянете в винные погреба, винные магазины и старинные кондитерские, а также просто полюбуетесь улочками с фахверковыми домами.
Вы откроете культуру и историю города через еду, заглянете в винные погреба, винные магазины и старинные кондитерские, а также просто полюбуетесь улочками с фахверковыми домами.
Описание экскурсии
Вкусное путешествие по живописному Страсбургу
Вы погуляете по гастрономическому центру — кварталу «Золотой квадрат», посетите винный погреб в городской больнице (здесь хранится старейшее в мире вино) и заглянете на дегустацию в магазин виноделов Винной дороги Эльзаса.
Вы узнаете:
- Как выглядела эльзасская кухня в Средние века: что ели монахи, крестьяне и горожане, какие продукты были в почёте и как гастрономия региона развивалась под влиянием немецких и французских традиций
- Как возникло и менялось виноделие в регионе и какое вино пили в Страсбург в 15 веке
- Почему у одного местного сыра такой яркий вкус, такая долгая история и такой незабываемый аромат
- Действительно ли Эльзас можно считать родиной фуа-гра
- Где в Страсбурге пекут пирожные мадлен, ради которых стоит постоять в очереди
- И многое другое
Организационные детали
- Дегустации оплачиваются дополнительно, также учитываются ваши вкусы и пожелания. Варианты: дегустация вина (18+, около 10 видов) — €8 за чел.; дегустация фуа-гра, эклеров и пирожных мадлен — €15 за чел.
- При бронировании экскурсии за 5-7 дней возможна бронь обеда в ресторане локальной сезонной кухни (закуска, основное блюдо и десерт, €25 за чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Страсбурге
Провела экскурсии для 593 туристов
Добрый день, меня зовут Марина, живу в Страсбурге с 2007 года. Образование в сфере туризма, опыт проведения экскурсий, но самое главное — это любовь к городу и желание показать его глазами местного жителя. Провожу индивидуальные экскурсии-прогулки в дружеском формате, исходя из ваших интересов и пожеланий. До встречи в Страсбурге!
Входит в следующие категории Страсбурга
Похожие экскурсии из Страсбурга
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
11 дек в 13:00
12 дек в 11:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по старому и новому Страсбургу
Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
О Страсбурге с любовью: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Страсбурга и кварталу Маленькая Франция. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 7 чел.