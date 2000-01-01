В начале 20 века, в Берлине архитектор Мис ван дер Роэ придумал технологию строительства небоскрёбов. Строительство первого здания,

представлявшего массивную конструкцию из горного хрусталя планировалось в 1928 году. К сожалению, тогда проекту не суждено было

осуществиться.

Проект воплотился в жизнь только в начале 2000-х, когда после разрушения Стены и объединения Берлина, в самом центре города

образовался огромный пустырь в районе бывшего, одного из самых оживлённых перекрёстков довоенного Берлина между Тиргартеном и

Бранденбургскими воротами — на Потсдамер Платц!

Во время экскурсии 🧭 у Вас будет возможность увидеть не только Потсдамер Платц, но и другие творения современных архитекторов: Новый

купол Рейхстага, Ведомство Федерального Канцлера, Бундесбанд, Башня Катастрофы, Филармония, Новая Национальная Галерея и

Скандинавские посольства.

И как всегда, нам не обойтись без историй! Мы расскажем о замыслах современных архитекторов и новых тенденциях в архитектуре и

искусстве.