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Архитектура современного Берлина

Аксиния Ш.
Аксиния Ш. – Гид из Берлина
Вас ждет прогулка 👣 по самым интересным современным районам Берлина.

Мы начнем нашу экскурсию ⛳ от Потсдамской площади и постепенно будем продвигаться в сторону квартала Скандинавских посольств.

Во время прогулки я подробно расскажу историю 📖 каждого здания и поделюсь своими знаниями 🎓 об архитектурных тенденциях.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €120 за экскурсию

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Архитектура современного Берлина
Архитектура современного Берлина

Что вы увидите

  • Потсдамер Платц
  • Новый купол Рейхстага
  • Ведомство Федерального Канцлера
  • Бундесбанк
  • Башня Катастрофы
  • Филармония
  • Новая Национальная Галерея
  • Скандинавские посольства
В начале 20 века, в Берлине архитектор Мис ван дер Роэ придумал технологию строительства небоскрёбов. Строительство первого здания,
представлявшего массивную конструкцию из горного хрусталя планировалось в 1928 году. К сожалению, тогда проекту не суждено было
осуществиться.
Проект воплотился в жизнь только в начале 2000-х, когда после разрушения Стены и объединения Берлина, в самом центре города
образовался огромный пустырь в районе бывшего, одного из самых оживлённых перекрёстков довоенного Берлина между Тиргартеном и
Бранденбургскими воротами — на Потсдамер Платц!
Во время экскурсии 🧭 у Вас будет возможность увидеть не только Потсдамер Платц, но и другие творения современных архитекторов: Новый
купол Рейхстага, Ведомство Федерального Канцлера, Бундесбанд, Башня Катастрофы, Филармония, Новая Национальная Галерея и
Скандинавские посольства.
И как всегда, нам не обойтись без историй! Мы расскажем о замыслах современных архитекторов и новых тенденциях в архитектуре и
искусстве.
Что входит
  • Услуги гида
  • Пеший тур
Что не входит
  • Транспортные услуги (45 евро в час за группу до 4 человек)
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Потсдамер Платц!
Архитектура современного Берлина
Архитектура современного Берлина
Архитектура современного Берлина
Архитектура современного Берлина

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Аксиния Ш.
Аксиния Ш.
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