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Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€25 за человека
Билеты
Историческая одиссея по Берлину с аудиогидом + билет в музей DeJa Vu
Отправиться в путешествие сквозь время по шумным улицам и старинным кварталам
Начало: У музея DeJa Vu
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за билет
Билеты
Аудиопрогулка по Берлину+ билет в Еврейский музей
Изучить центр города в своём темпе, слушая рассказы о достопримечательностях в приложении
Начало: У Еврейского музея
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€20 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия19 июня 2025Было очень интересно!) Спасибо, Татьяне!) Все прошло очень легко и интересно!) С Уважением Вадим и Анастасия
- ДДмитрий19 июня 2025Отличная экскурсия, было очень интересно! При следующем везите в Берлин выберем другие маршруты с Вами. Большое спасибо!
- ММагомед17 июня 2025Дмитрий лучший гид с кем имелось дело! Молодец, очень веселый и хороший специалист!
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Парк Большой Тиргартен»
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Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2025
Сейчас в Берлине в категории "Парк Большой Тиргартен" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 30. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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