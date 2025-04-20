Групповая
до 25 чел.
Первое свидание с Берлином
Погрузитесь в атмосферу Берлина, где прошлое встречается с настоящим. Откройте для себя контрасты города, гуляя по Александерплац и старинным улочкам
Начало: На Александерплац
23 мая в 10:00
24 мая в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Берлин глазами берлинцев
Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€139 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Берлин без будильника
Знакомство с городом, которое начинается утром - когда вы просыпаетесь вместе с Берлином
Начало: У центрального входа в Красную ратушу
Расписание: ежедневно в 11:15
Завтра в 11:15
18 мая в 11:15
€32 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 апреля 2025Благодарю Марию за прекрасное знакомство с городом Берлином! Была здесь в разные годы несколько раз, но он оставался для меня
- ТТатьяна16 апреля 2025Спасибо Марии за замечательную экскурсию, содержательную и интересную. На пару часов мы погрузились в атмосферу района Александрплатц. Спасибо ☺️
- ВВладимир19 февраля 2025Моё первое знакомство с Берлином прошло просто замечательно! Так получилось, что экскурсия оказалась индивидуальной, и это сделало её ещё более насыщенной
- ЕЕвгения3 февраля 2023Нам очень понравилась экскурсия, очень содержательная, помогла нам открыть для себя Берлин по новому. Юля очень приятная девушка, рассказала нам много всего интересного!
- ЕЕвгения31 декабря 2019Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод Анна. Спасибо огромное за такую насыщенную, несмотря на некоторые трудности на дорогах города. Особое спасибо за терпение к маленькому ребёнку!!! Будем в Берлине, обязательно обратимся к Анне ещё!
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Фонтан Нептун»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Берлину в мае 2025
Сейчас в Берлине в категории "Фонтан Нептун" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 139. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Фонтан Нептун», 13 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль