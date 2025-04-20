Фонтан Нептун – экскурсии в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «Фонтан Нептун» в Берлине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Первое свидание с Берлином
Пешая
2 часа
6 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Первое свидание с Берлином
Погрузитесь в атмосферу Берлина, где прошлое встречается с настоящим. Откройте для себя контрасты города, гуляя по Александерплац и старинным улочкам
Начало: На Александерплац
23 мая в 10:00
24 мая в 10:00
€25 за человека
Берлин глазами берлинцев
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Берлин глазами берлинцев
Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€139 за всё до 8 чел.
Берлин без будильника
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Берлин без будильника
Знакомство с городом, которое начинается утром - когда вы просыпаетесь вместе с Берлином
Начало: У центрального входа в Красную ратушу
Расписание: ежедневно в 11:15
Завтра в 11:15
18 мая в 11:15
€32 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 апреля 2025
    Первое свидание с Берлином
    Благодарю Марию за прекрасное знакомство с городом Берлином! Была здесь в разные годы несколько раз, но он оставался для меня
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    загадкой. Сегодня он приоткрыл свою нежную душу, древнюю историю, внимание жителей к культуре. Обязательно в следующий свой приезд запланирую новую встречу с городом с помощью Марии.

  • Т
    Татьяна
    16 апреля 2025
    Первое свидание с Берлином
    Спасибо Марии за замечательную экскурсию, содержательную и интересную. На пару часов мы погрузились в атмосферу района Александрплатц. Спасибо ☺️
    Спасибо Марии за замечательную экскурсию, содержательную и интересную. На пару часов мы погрузились в атмосферу района Александрплатц. Спасибо ☺️Спасибо Марии за замечательную экскурсию, содержательную и интересную. На пару часов мы погрузились в атмосферу района Александрплатц. Спасибо ☺️Спасибо Марии за замечательную экскурсию, содержательную и интересную. На пару часов мы погрузились в атмосферу района Александрплатц. Спасибо ☺️
  • В
    Владимир
    19 февраля 2025
    Первое свидание с Берлином
    Моё первое знакомство с Берлином прошло просто замечательно! Так получилось, что экскурсия оказалась индивидуальной, и это сделало её ещё более насыщенной
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    и интересной. Мария — прекрасный гид, которая увлекательно рассказала об истории города, не ограничиваясь событиями Второй мировой войны, но и затронув его древние корни, становление и преображение на протяжении веков. Было очень интересно увидеть, как в Берлине сочетаются разные эпохи, прогуляться по местам, где сохранились следы прошлого, и услышать истории, которые делают этот город таким особенным. Определённо рекомендую!

  • Е
    Евгения
    3 февраля 2023
    Берлин глазами берлинцев
    Нам очень понравилась экскурсия, очень содержательная, помогла нам открыть для себя Берлин по новому. Юля очень приятная девушка, рассказала нам много всего интересного!
  • Е
    Евгения
    31 декабря 2019
    Берлин глазами берлинцев
    Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод Анна. Спасибо огромное за такую насыщенную, несмотря на некоторые трудности на дорогах города. Особое спасибо за терпение к маленькому ребёнку!!! Будем в Берлине, обязательно обратимся к Анне ещё!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Фонтан Нептун»

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  1. Бранденбургские ворота
  2. Рейхстаг
  3. Берлинская стена
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Мемориал жертвам Холокоста
  7. Берлинский кафедральный собор
  8. Площадь Жандарменмаркт
  9. Улица Унтер-ден-Линден
  10. Чекпойнт Чарли
Сколько стоит экскурсия по Берлину в мае 2025
Сейчас в Берлине в категории "Фонтан Нептун" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 139. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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