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Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих».

БЕРЛИН Н.
БЕРЛИН Н. – Гид из Берлина
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих».
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 📜История и культура
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €20 за человека

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Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих».
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих».

Что вы увидите

  • Телебашня
  • Берлинский собор
  • Остров Музеев
  • Николаусфиртель
  • Унтер-Ден-Линден
  • Жандарменмаркт
  • Государственная Опера
  • Университет имени Гумбольдта
  • монумент Фридриху Великому
  • и многое другое.
Экскурсия охватывает старую историю 📖 Берлина, от возникновения славянского поселения до расцвета города при Фридрихе Великом. На этом маршруте самые красивые 🤩 места Берлина — Люстгартен, Остров 🏝️ Музеев, Бебельплац, Жандарменмаркт, Квартал Святого Николая и Унтер-Ден-Линден, главная улица Прусской столицы ⭐️ Берлиского Собора...
Мы начнём на ступеньках Берлинского Собора, чья история и удивительна и трагична одновременно. Мы пройдём через "Сад Удовольствий" к Старому музею, и именно здесь вы сделаете самые эффектные фотографии 📸 в Берлине (если, конечно, это входит в ваши планы). А дальше вас ждёт великолепный Остров Музеев, построенный как древнеримский форум.
Через центр столицы ГДР...
Парадокс Берлина заключается в том, что здесь же был и центр столицы ГДР, буквально за мостом находится музей 🖼 ГДР и символ той эпохи - Берлинская телебашня. Рядом с телебашней - Берлинская Ратуша и Квартал Святого Николая, где мы увидим средневековую жизнь Берлина.
А вот и Королевский Дворец. Хотя он выглядит старым, он ещё только строится. И это тоже один из парадоксов нашего города.
По главной улице...
От Королевского Дворца через Дворцовый мост мы выйдем на Унтер-Ден-Линден. Всего лишь дамба, проложенная на болотах, она стала главной улицей Берлина в его Прусский период. А главной площадью тогда была нынешняя Бебельплац, на которую мы и отправимся. Здесь стоит Берлинская Опера, Университет имени Гумбольдта, и Собор Святой Ядвиги, чью красоту вы сможете оценить.
К самой красивой площади Берлина...
Наша следующая остановка - площадь Жандарменмаркт, где вас ждёт великолепие эпохи барокко и современный берлинский "Дом Шоколада". Здесь мы и закончим нашу прогулку 👣 расскажем вам обо всём.
После экскурсии 🧭 мы ответим на все ваши вопросы - от простого "где можно поесть", до самого неожиданного. Что вас интересует в Берлине?
А ещё вы сможете пойти на нашу следующую экскурсию ⛳ по маршруту — «Бисмарк». Он начнётся в 13:00 от Чекпойнт Чарли. Гид покажет вам как легко добраться до начала следующего маршрута.
Что входит
  • Самые интересные места Берлина
  • информация о городе и его жизни
  • хорошее настроение
  • и наши советы обо всём
  • что вас интересует.
Начало
🚩 Am Lustgarten 9, Berlin
Место завершения
🏁 Charlottenstraße 60, 10117 Berlin
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих».
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих».
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих».
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих».
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих».
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих».
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих».
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих».
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих».

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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БЕРЛИН Н.
БЕРЛИН Н.
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БЕРЛИН Н. проводит ещё 1 экскурсию

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