Экскурсия охватывает старую историю 📖 Берлина, от возникновения славянского поселения до расцвета города при Фридрихе Великом. На этом маршруте самые красивые 🤩 места Берлина — Люстгартен, Остров 🏝️ Музеев, Бебельплац, Жандарменмаркт, Квартал Святого Николая и Унтер-Ден-Линден, главная улица Прусской столицы ⭐️ Берлиского Собора...

Мы начнём на ступеньках Берлинского Собора, чья история и удивительна и трагична одновременно. Мы пройдём через "Сад Удовольствий" к Старому музею, и именно здесь вы сделаете самые эффектные фотографии 📸 в Берлине (если, конечно, это входит в ваши планы). А дальше вас ждёт великолепный Остров Музеев, построенный как древнеримский форум.

Через центр столицы ГДР...

Парадокс Берлина заключается в том, что здесь же был и центр столицы ГДР, буквально за мостом находится музей 🖼 ГДР и символ той эпохи - Берлинская телебашня. Рядом с телебашней - Берлинская Ратуша и Квартал Святого Николая, где мы увидим средневековую жизнь Берлина.

А вот и Королевский Дворец. Хотя он выглядит старым, он ещё только строится. И это тоже один из парадоксов нашего города.

По главной улице...

От Королевского Дворца через Дворцовый мост мы выйдем на Унтер-Ден-Линден. Всего лишь дамба, проложенная на болотах, она стала главной улицей Берлина в его Прусский период. А главной площадью тогда была нынешняя Бебельплац, на которую мы и отправимся. Здесь стоит Берлинская Опера, Университет имени Гумбольдта, и Собор Святой Ядвиги, чью красоту вы сможете оценить.

К самой красивой площади Берлина...

Наша следующая остановка - площадь Жандарменмаркт, где вас ждёт великолепие эпохи барокко и современный берлинский "Дом Шоколада". Здесь мы и закончим нашу прогулку 👣 расскажем вам обо всём.

После экскурсии 🧭 мы ответим на все ваши вопросы - от простого "где можно поесть", до самого неожиданного. Что вас интересует в Берлине?

А ещё вы сможете пойти на нашу следующую экскурсию ⛳ по маршруту — «Бисмарк». Он начнётся в 13:00 от Чекпойнт Чарли. Гид покажет вам как легко добраться до начала следующего маршрута.