На нашей экскурсии 🧭 мы посетим все знаковые берлинские места.

Вас ждут городские легенды и лучшие панорамные виды. За 3 часа мы побываем у Рейхстага и Бранденбургских ворот, заглянем в правительственный квартал, пройдем по бульвару Унтер ден Линден, посетим Музейный остров 🏝️, сфотографируемся на одной из самых красивых 🤩 площадей Европы, побываем на месте Рейхсканцелярии Гитлера, узнаем где была берлинская стена и как жили люди в разделенном городе.