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Все о жизни и истории Берлина за 3 часа

Lisa P.
Lisa P. – Гид из Берлина
Берлин — многоликий город 🏙️.

Здесь есть красивые 🤩 соборы, исторические места, самые модные заведения.

Все достопримечательность 🏛️ нереально перечислить, не то что посмотреть! Но я сделаю невозможное и проведу вас по самым знаковым местам за 3 часа.

Бранденбургские ворота, Берлинский собор, сохранившаяся часть Берлинской стены и многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €120 за экскурсию

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Все о жизни и истории Берлина за 3 часа
Все о жизни и истории Берлина за 3 часа

Что вы увидите

  • Рейхстаг
  • Бранденбургские ворота
  • Улица Унтер ден Линден
  • Площадь Жандарменмаркт
  • Сони Центр.
  • Площадь Потсдамерплац. Сохранившаяся часть Берлинской стены.
  • Центр Топографии террора/Гестапо
  • Мемориал жертвам холокоста
  • КПП Чекпойнт Чарли
  • Государственная Опера
  • Музейный остров
  • Берлинский собор
На нашей экскурсии 🧭 мы посетим все знаковые берлинские места.
Вас ждут городские легенды и лучшие панорамные виды. За 3 часа мы побываем у Рейхстага и Бранденбургских ворот, заглянем в правительственный квартал, пройдем по бульвару Унтер ден Линден, посетим Музейный остров 🏝️, сфотографируемся на одной из самых красивых 🤩 площадей Европы, побываем на месте Рейхсканцелярии Гитлера, узнаем где была берлинская стена и как жили люди в разделенном городе.
Что входит
  • 24355
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы на общественный транспорт
Начало
🚩 Вход в Рейхстаг
Место завершения
🏁 Музейный остров
Все о жизни и истории Берлина за 3 часа
Все о жизни и истории Берлина за 3 часа
Все о жизни и истории Берлина за 3 часа
Все о жизни и истории Берлина за 3 часа
Все о жизни и истории Берлина за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lisa P.
Lisa P.
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