Площадь Потсдамерплац. Сохранившаяся часть Берлинской стены.
Центр Топографии террора/Гестапо
Мемориал жертвам холокоста
КПП Чекпойнт Чарли
Государственная Опера
Музейный остров
Берлинский собор
На нашей экскурсии 🧭 мы посетим все знаковые берлинские места.
Вас ждут городские легенды и лучшие панорамные виды. За 3 часа мы побываем у Рейхстага и Бранденбургских ворот, заглянем в правительственный квартал, пройдем по бульвару Унтер ден Линден, посетим Музейный остров 🏝️, сфотографируемся на одной из самых красивых 🤩 площадей Европы, побываем на месте Рейхсканцелярии Гитлера, узнаем где была берлинская стена и как жили люди в разделенном городе.
Что входит
24355
Что не входит
Входные билеты в музеи
Личные расходы на общественный транспорт
Начало
🚩 Вход в Рейхстаг
Место завершения
🏁 Музейный остров
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.