1 отзыв оставили туристы

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Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее

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1 отзыв
Елена Р.
Елена Р. – Гид из Мюнхена
Версаль – красивейший дворец Франции, резиденция королей, а нынче – туристический пригород Парижа.

Но мало кто знает, что в Германии, под Мюнхеном, расположился свой «сказочный Версаль» – дворец Херренкимзее.

Когда-то, король Людвиг II выкупил маленький остров 🏝️ на озере Кимзее, где построил уменьшенную копию французской резиденции.

Сам король прожил в резиденции всего 8 дней, зато теперь туристы и любители истории 📖 могут любоваться величественным творением, одиноко стоящим посреди водной глади.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €340 за экскурсию

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Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее
Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее
Побывать в «Баварском Версале» и насладиться красивейшим озером альпийского предгорья, Вы сможете, совершив экскурсию ⛳ из Мюнхена на красивейшее озеро Баварии Кимзее, где посреди озера – на острове 🏝️ Херренинзель возвышается дворец Херренкимзее.
Дворец Херренкимзе является самым большим из королевских замков. Хотя прообразом этого архитектурного творения Людвигу II-му служил Версаль, по своей пышности внутреннее убранство баварского замка намного превосходит свой французский образец: парадная спальня является самым дорогим помещением 19 века, В полном соответствии с версальским образцом был создан и парк 🌳, особенной гордостью которого являются грандиозные фонтаны. Познакомиться с жизнью и деятельностью загадочного баварского короля можно в находящемся в южном крыле дворца
На этой экскурсии 🧭 мы увидим озеро Кимзее, называемое еще Баварским морем. Озеро является самым крупным в Баварии и третьим по величине во всей Германии.
Что входит
  • Русскоговорящий гид
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Холл Вашего отеля
Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее
Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее
Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Р.
Елена Р.
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Елена Р. проводит ещё 5 экскурсий

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