1 отзыв оставили туристы

Побывать в «Баварском Версале» и насладиться красивейшим озером альпийского предгорья, Вы сможете, совершив экскурсию ⛳ из Мюнхена на красивейшее озеро Баварии Кимзее, где посреди озера – на острове 🏝️ Херренинзель возвышается дворец Херренкимзее.

Дворец Херренкимзе является самым большим из королевских замков. Хотя прообразом этого архитектурного творения Людвигу II-му служил Версаль, по своей пышности внутреннее убранство баварского замка намного превосходит свой французский образец: парадная спальня является самым дорогим помещением 19 века, В полном соответствии с версальским образцом был создан и парк 🌳, особенной гордостью которого являются грандиозные фонтаны. Познакомиться с жизнью и деятельностью загадочного баварского короля можно в находящемся в южном крыле дворца

На этой экскурсии 🧭 мы увидим озеро Кимзее, называемое еще Баварским морем. Озеро является самым крупным в Баварии и третьим по величине во всей Германии.