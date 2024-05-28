1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен - любовь с первого взгляда: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена: от величественных площадей до тайн монархической династии
Начало: На площади Мариенплатц
«Вы увидите «визитные карточки» Старого и Нового Мюнхена: площадь Мариенплац, готическую Ратушу, церковь Святого Петра, собор Божьей Матери, площадь Одеон с галереей Полководцев и парк Резиденции»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
«Дворец Линдерхов — роскошный миниатюрный дворец барокко в окружении прекрасного и необычного парка»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии
«В завершении прогулки мы уйдем за пределы Старого города, и вы увидите кусочек невероятного по своей красоте Английского Сада — самого большого парка в Европе, расположенного в центре города»
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
€104 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие во времени: эксклюзивная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в мир королей и императоров, искусства и инноваций с индивидуальной экскурсией по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Мюнхену: впечатляющее путешествие с камерой
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена и зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия с профессиональным фотографом
Начало: На площади Karlplatz Stachus
«Кроме того, я покажу Старый двор, площади Макс-Йозеф и Одеонсплатц, живописный парк и Придворную пивоварню, где вы сможете осмыслить увиденное за кружкой вкуснейшего баварского пива»
12 июня в 15:00
13 июня в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Начало: У причала Прин на Кимзе
«Фонтаны и скульптуры в парке – еще один повод погрузиться в фантазии Людовика II: мифологические персонажи, боги, драконы, полулюди-полуземноводные»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
«Придворный и Английский парки — чарующая атмосфера Мюнхена»
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от €145 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
«В придворном парке Хофгартен я расскажу, кто не мог гулять здесь до XIX столетия, а в церкви Фрауэнкирхе объясню, кому принадлежит кенотаф»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепный Нимфенбург: путешествие в сердце баварской истории
Захватывающее путешествие по дворцу Нимфенбург в Мюнхене: от королевских залов до тайных историй любви
Начало: У дворца Нимфенбург
«При строительстве Нимфенбурга баварские аристократы не забыли и о роскошном парке: вас ждёт прогулка вдоль изящных павильонов и фонтанов»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на трамвае: исторические кварталы и знаменитости Мюнхена
Загляните в сердце Мюнхена с экскурсией на трамвае. Уникальный маршрут раскроет секреты исторических кварталов и знаменитых жителей
Начало: На Карлсплатц
«И, конечно, в маршруте будет знаменитый Герцогский парк — одно из самых изысканных мест Мюнхена, ставшее домом для политической и общественной элиты страны»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Линдерхоф и Альпы: эксклюзивное путешествие из Мюнхена
Погрузитесь в мир баварских легенд и красоты. Экскурсия откроет вам тайны замка Людвига II, вдохновляющие Альпы и уникальные традиции
Начало: В любой точке Мюнхена
«Вы узнаете о зарождении идеи строительства замка и о том, как в изящном стиле рококо и восточных сказок, героях вагнеровских опер и регулярных французских парках отразилась душа Людвига II»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€320 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey28 мая 2024Экскурсия была проведена на высоком уровне!
- ЕЕлена22 мая 2024Мы замечательно провели время с нашим гидом Натальей, приятной во всех отношениях. Темп экскурсии был комфортабельный, информация содержательная, интересная, но
- ААртём21 мая 2024Столько новых впечатлений! Просто замечательная поездка. Увидели много красивых мест и узнали еще больше об истории Баварии. Посетили 3 замка и увидели прекрасные немецкие деревни и Альпы. Маршрут был выбран живописный. Это стоит своих денег.
- ММарина19 мая 2024В целом хорошо. Информации достаточно. Маршрут хороший) Подойдёт неспешным. Максималистам и многознающим будет недостаточно по энергетике и насыщенности рассказа))
- ВВиктория14 мая 2024У нас был гид Игорь. Спокойный, грамотный, деликатный и приятный человек! Были с 2мя детьми. Ездили только в замок Нойсвайнштайн на целый
- ММария7 апреля 2024Замечательная экскурсия!
- ААнтон18 марта 2024Отличная экскурсия! Познавательно, интересно, много полезных советов для самостоятельного изучения города и получения удовольствия от еды, музеев и прогулок))
- ММария22 февраля 2024Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!
- ТТатьяна7 февраля 2024Очень приятно провели экскурсию по самым важным достопримечательностям города. Что понравилось, что Юлия может подстроится под ваши желания, например, мы
- ККарен23 января 2024Юлия, отличный гид, мастер своего дела. Всем рекомендую довериться этому человеку
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Парки»
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