Путешествие по стопам загадочного короля Людвига II к лебединым замкам Линдерхоф и Нойшванштайн

Вы отправитесь в удивительное путешествие по Баварии, посетите знаменитые рыцарские замки 🏰, познакомитесь с германскими сагами и мифологическими сюжетами, проникнитесь атмосферой мифического средневековья...

Наш маршрут пролегает по «романтической дороге» к парящему среди альпийских скал замку Нойшванштайн. Этот волшебный замок стал прототипом замка Спящей Красавицы Уолта Диснея и покорил сердца многих маленьких и взрослых гостей, а озеро Шванзее, расположенное неподалеку, вдохновило Чайковского на создание всемирно известного балета «Лебединое озеро». Это настоящее «чудо света», которое не оставит вас равнодушными!

После посещения замка и его окрестностей, маленькой фотоссесии на мосту Марии, откуда открывается незабываемый вид на Нойшванштайн, мы направляемся в знаменитую на весь мир деревню ремесленников Обераммергау. Вся деревушка сама по себе является театральной сценой, и каждый ее домик — декорация. Сказочные мотивы братьев Гримм, религиозные сюжеты из Библии и исторические образы переплетаются, но удивительно гармонируют и дополняют друг друга. Во время прогулки вы познакомитесь с преданиями и необычной историей 📖 деревни.

В перерыве мы обязательно остановимся пообедать в традиционном уютном баварском ресторане, специализирующемся на национальной кухне 🥧 (местная дичь: олень, косуля, кабан с традиционными баварскими гарнирами и вкуснейшим апфельштруделем на десерт). При ресторане есть собственная пивоварня, и пиво считается одним из лучших в регионе.

Наша последняя остановка — дворец Линдерхоф. Удивительный камерный дворец на фоне незабываемых альпийских ландшафтов. Линдерхоф — ода идеалу королевской власти — королю Людовику IV, которого так почитал Людвиг II. Французское изящество внутреннего интерьера плавно перетекает в волшебный сад, где падают водопады, бьют каскады фонтанов и из каждого зеленого уголка выглядывают золотые нимфы и амурчики. Парк 🌳 полон тайн: Мавританский павильон с павлиньим троном, Марокканский домик, хижина Хундига. Главный театральный иллюзион парка — Грот Венеры: светомузыка, искусственное озеро, челн в форме раковины, музыка Вагнера....

Таким образом, вы проникнитесь духом мифов и сказок средневековой Германии, посетите великолепные рыцарские дворцы, прикоснетесь к ожившим творениям по мотивам братьев Гримм, узнаете, как жили рыцари и короля столетия назад, и, конечно, насладитесь живописной природой каждого места.