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Сказочные замки Баварии

5
12 отзывов
Дарья Т.
Дарья Т. – Гид из Мюнхена
Бавария — самая красивая земля Германии.

Она прекрасна в любое время года.

Здесь можно попробовать самое вкусное пиво, покататься на лыжах и полюбоваться озерами.

Но главной достопримечательностью 🏛️ Баварии являются замки 🏰.

Со мной вы посетите самые известные замки, которые окутаны мифами и легендами, а внутри можно прочувствовать атмосферу средневековья.

Вы узнаете, как замок Нойшванштайна вдохновил Уолта Диснея и увидите немецкий Версаль — замок Линдерхоф.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €250 за экскурсию

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Сказочные замки Баварии
Сказочные замки Баварии

Что вы увидите

  • Замок Нойшванштайн
  • Замок Линдерхоф
  • Сказочная деревушка ремесленников Обераммергау
Путешествие по стопам загадочного короля Людвига II к лебединым замкам Линдерхоф и Нойшванштайн
Вы отправитесь в удивительное путешествие по Баварии, посетите знаменитые рыцарские замки 🏰, познакомитесь с германскими сагами и мифологическими сюжетами, проникнитесь атмосферой мифического средневековья...
Наш маршрут пролегает по «романтической дороге» к парящему среди альпийских скал замку Нойшванштайн. Этот волшебный замок стал прототипом замка Спящей Красавицы Уолта Диснея и покорил сердца многих маленьких и взрослых гостей, а озеро Шванзее, расположенное неподалеку, вдохновило Чайковского на создание всемирно известного балета «Лебединое озеро». Это настоящее «чудо света», которое не оставит вас равнодушными!
После посещения замка и его окрестностей, маленькой фотоссесии на мосту Марии, откуда открывается незабываемый вид на Нойшванштайн, мы направляемся в знаменитую на весь мир деревню ремесленников Обераммергау. Вся деревушка сама по себе является театральной сценой, и каждый ее домик — декорация. Сказочные мотивы братьев Гримм, религиозные сюжеты из Библии и исторические образы переплетаются, но удивительно гармонируют и дополняют друг друга. Во время прогулки вы познакомитесь с преданиями и необычной историей 📖 деревни.
В перерыве мы обязательно остановимся пообедать в традиционном уютном баварском ресторане, специализирующемся на национальной кухне 🥧 (местная дичь: олень, косуля, кабан с традиционными баварскими гарнирами и вкуснейшим апфельштруделем на десерт). При ресторане есть собственная пивоварня, и пиво считается одним из лучших в регионе.
Наша последняя остановка — дворец Линдерхоф. Удивительный камерный дворец на фоне незабываемых альпийских ландшафтов. Линдерхоф — ода идеалу королевской власти — королю Людовику IV, которого так почитал Людвиг II. Французское изящество внутреннего интерьера плавно перетекает в волшебный сад, где падают водопады, бьют каскады фонтанов и из каждого зеленого уголка выглядывают золотые нимфы и амурчики. Парк 🌳 полон тайн: Мавританский павильон с павлиньим троном, Марокканский домик, хижина Хундига. Главный театральный иллюзион парка — Грот Венеры: светомузыка, искусственное озеро, челн в форме раковины, музыка Вагнера....
Таким образом, вы проникнитесь духом мифов и сказок средневековой Германии, посетите великолепные рыцарские дворцы, прикоснетесь к ожившим творениям по мотивам братьев Гримм, узнаете, как жили рыцари и короля столетия назад, и, конечно, насладитесь живописной природой каждого места.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Билеты в замки (около 25 евро на человека)
  • Обед (около 20-25 евро на человека)
Начало
🚩 У Вашего отеля
Место завершения
🏁 По желанию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дарья Т.
Дарья Т.
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12 отзывов оставили туристы

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