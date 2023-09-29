Посетить идиллические уголки Баварии - на вашем авто или поезде
Мы посетим их на кораблике, вдохнём неповторимый воздух Альп и насладимся природой, вдохновлявшей многих художников и поэтов.
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Описание
Что вас ожидает
Мужской остров
Дворец Херренкимзее выстроен на «мужском острове» самого большого в Баварии озера — Кимзее, окружён изумрудной озёрной водой и вековечными Альпами. Это — баварский Версаль, воздвигнутый Людвигом II в честь своего кумира, французcкого «короля-солнце» Людовика XIV. В южном флигеле дворца находится музей Людвига II. Вы рассмотрите королевские портреты, придворные одежды, декорации к любимым операм короля, а также макеты его грандиозных, но нереализованных проектов.
Женский остров
После прогулки по элегантному саду с безупречными клумбами и фонтанами мы отправимся на Фрауенинзель — Женский остров. Здесь в 8 веке был основан старейший в Баварии монастырь бенедиктинок. Мы поговорим о баварской монастырской традиции и современной жизни монахинь. Вы сможете попробовать местную марципановую выпечку — так называемый «паломнический хлеб». Или монастырский ликёр на травах, рецепт которого с 15 века строжайше засекречен. В местном ресторанчике, который уже 600 лет принимает гостей, вам подадут свежую уху и озёрную рыбу.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включены услуги гида при передвижении на вашем автомобиле или поезде. Экскурсия возможна на поезде (с середины мая до середины сентября), вашем автомобиле, минивэне или автобусе. Цена согласовывается дополнительно
Дополнительные расходы
- Проезд на поезде: 27-63 евро для группы из 5 человек. А также проезд на паровозике, который соединяет железнодорожную станцию с причалом — 4,5 евро на человека
- Билет на кораблик до острова — 10.40 евро на человека
- Входной билет во дворец — 10 евро. Дети до 18 лет — бесплатно
- Обед в ресторане
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.