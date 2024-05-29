Самый величественный из всех дворцов короля Людвига II - Херренкимзее, или баварский Версаль, ждёт вас на острове посреди изумрудного озера. Соседний островок, где расположен старейший женский монастырь Баварии, полон романтичных

уголков. Мы посетим их на кораблике, вдохнём неповторимый воздух Альп и насладимся природой, вдохновлявшей многих художников и поэтов. Прогулка по элегантному саду с безупречными клумбами и фонтанами, дегустация местной марципановой выпечки и монастырского ликёра, а также обед в ресторанчике с 600-летней историей сделают этот день незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Баварского Версаля и Женского острова - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя могут быть более прохладными. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать, что погодные условия могут быть менее благоприятными, что может повлиять на комфортность прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.