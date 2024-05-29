Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее
Самый величественный из всех дворцов короля Людвига II - Херренкимзее, или баварский Версаль, ждёт вас на острове посреди изумрудного озера. Соседний островок, где расположен старейший женский монастырь Баварии, полон романтичных читать дальшеуменьшить
уголков.
Мы посетим их на кораблике, вдохнём неповторимый воздух Альп и насладимся природой, вдохновлявшей многих художников и поэтов.
Прогулка по элегантному саду с безупречными клумбами и фонтанами, дегустация местной марципановой выпечки и монастырского ликёра, а также обед в ресторанчике с 600-летней историей сделают этот день незабываемым
Лучшее время для посещения Баварского Версаля и Женского острова - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя могут быть более прохладными. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать, что погодные условия могут быть менее благоприятными, что может повлиять на комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дворец Херренкимзее
Музей Людвига II
Сад с клумбами и фонтанами
Монастырь бенедиктинок
Описание экскурсии
Мужской остров
Дворец Херренкимзее выстроен на «мужском острове» самого большого в Баварии озера — Кимзее, окружён изумрудной озёрной водой и вековечными Альпами. Это — баварский Версаль, воздвигнутый Людвигом II в честь своего кумира, французcкого «короля-солнце» Людовика XIV. В южном флигеле дворца находится музей Людвига II. Вы рассмотрите королевские портреты, придворные одежды, декорации к любимым операм короля, а также макеты его грандиозных, но нереализованных проектов.
Женский остров
После прогулки по элегантному саду с безупречными клумбами и фонтанами мы отправимся на Фрауенинзель — Женский остров. Здесь в 8 веке был основан старейший в Баварии монастырь бенедиктинок. Мы поговорим о баварской монастырской традиции и современной жизни монахинь. Вы сможете попробовать местную марципановую выпечку — так называемый «паломнический хлеб». Или монастырский ликёр на травах, рецепт которого с 15 века строжайше засекречен. В местном ресторанчике, который уже 600 лет принимает гостей, вам подадут свежую уху и озёрную рыбу.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включены услуги гида при передвижении на вашем автомобиле или поезде. Экскурсия возможна на поезде (с середины мая до середины сентября), вашем автомобиле, минивэне или автобусе. Цена согласовывается дополнительно
Дополнительные расходы
Проезд на поезде: 27-63 евро для группы из 5 человек. А также проезд на паровозике, который соединяет железнодорожную станцию с причалом — 4,5 евро на человека
Билет на кораблик до острова — 10.40 евро на человека
Входной билет во дворец — 10 евро. Дети до 18 лет — бесплатно
Обед в ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2124 туристов
Дорогие друзья! C радостью отправлюсь с вами в путешествие по Мюнхену и Баварии! Сказочные замки в Альпах, незабываемые средневековые Ротенбург над Таубером и Нюрнберг, мюнхенские художественные музеи — все мои читать дальшеуменьшить
экскурсии — авторские, я рассказываю о том, что меня действительно интересует, трогает и восхищает. Я — профессиональный гид. Исторические факты стараюсь преподносить занимательно и понятно. Мне очень важно, чтобы меня слушали и дети! Надеюсь, вам будет со мной интересно, легко и вкусно:)
Отзывы и рейтинг
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Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ekaterina
Маленькая группа, состоящая из 2 чел., живущих в Германии, осуществила поездку на озеро Chiemsee с посещением дворцово- паркового комплекса Баварский Версаль и Женского острова. Экскурсию проводила замечательный гид Наталья(к сожалению, читать дальшеуменьшить
не знаем её фамилии). Интересный и эмоциональный рассказчик, эрудированный специалист, владеющий большой исторической и художественной информацией, Наталья сделала наше знакомство с одними из лучших достопримечательностей Баварии увлекательным и памятным. Замечательным впечатлениям не помешала даже плохая погода. Мы благодарим Наталью за прекрасное мероприятие. С уважением, Аркадий и Ирина.
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Юлия
Мы только что вернулись с экскурсии "Баварский Версаль и Женский остров", которую проводил прекрасный человек, историк, профессионал своего дела, и интереснейший гид Владимир! Его занимательные факты и любопытные нюансы истории произвели читать дальшеуменьшить
на нас неизгладимое впечатление. Понравилось всё: поездка на поезде, прогулка на кораблики, впечатлило изумительные озеро, сам дворец шикарен. Ещё одна история, открывающая завесу тайны о загадочном короле Людвиге II Вся семья в восторге от самой экскурсии и от Владимира Фёдоровича! Рекомендую!!! Спасибо!!!
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