Самый величественный из всех дворцов короля Людвига II — Херренкимзее, или баварский Версаль — ждёт вас на острове посреди изумрудного озера. Соседний островок, где расположен старейший женский монастырь Баварии, полон романтичных уголков. Мы посетим их на кораблике, вдохнём неповторимый воздух Альп и насладимся природой, вдохновлявшей многих художников и поэтов.

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Описание

Что вас ожидает

Мужской остров

Дворец Херренкимзее выстроен на «мужском острове» самого большого в Баварии озера — Кимзее, окружён изумрудной озёрной водой и вековечными Альпами. Это — баварский Версаль, воздвигнутый Людвигом II в честь своего кумира, французcкого «короля-солнце» Людовика XIV. В южном флигеле дворца находится музей Людвига II. Вы рассмотрите королевские портреты, придворные одежды, декорации к любимым операм короля, а также макеты его грандиозных, но нереализованных проектов.

Женский остров

После прогулки по элегантному саду с безупречными клумбами и фонтанами мы отправимся на Фрауенинзель — Женский остров. Здесь в 8 веке был основан старейший в Баварии монастырь бенедиктинок. Мы поговорим о баварской монастырской традиции и современной жизни монахинь. Вы сможете попробовать местную марципановую выпечку — так называемый «паломнический хлеб». Или монастырский ликёр на травах, рецепт которого с 15 века строжайше засекречен. В местном ресторанчике, который уже 600 лет принимает гостей, вам подадут свежую уху и озёрную рыбу.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включены услуги гида при передвижении на вашем автомобиле или поезде. Экскурсия возможна на поезде (с середины мая до середины сентября), вашем автомобиле, минивэне или автобусе. Цена согласовывается дополнительно

Дополнительные расходы