71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

История города, атмосфера обывателя и необычные места
Обзорная экскурсия по Мюнхену со мной — это не просто туристическая поездка, а взгляд на город глазами самих жителей, а именно баварцев! На экскурсии вы не только услышите историю города и увидите самые известные и красивые места, но и узнаете о том, как живут местные жители, окунетесь в атмосферу обывателя, а также посетите необычные места и познакомитесь с местными традициями.
Наша экскурсия начнется на главной и когда-то бывшей рыночной площади города Мариенплатц около колонны Святой Марии в центре площади, где я расскажу историю основания города Мюнхена.
Вы увидите самую старую церковь в городе церковь Святого Петра, которую ласково в народе называют «Старый Питер», прогуляетесь среди исторических мясных рядов на рынке Виктуалиенмаркт. А после направитесь в старый двор, первую резиденцию династии Виттельсбахов. Там вы узнаете, почему этот Двор получил название «обезьяний». На площади Платцл вы заглянете в самую знаменитую пивную Хофбройхаус и поймёте, кто из местных жителей любит приходить сюда и пить из личной кружки, а также — что уже не продать, не купить и не арендовать в Хофбройхаус.
Вы посмотрите на главную церковь города Фрауенкирхе, выйдете на самую дорогую улицу города Максимилианштрассе, где узнаете, чем знаменита мюнхенская опера и где хранятся сокровища баварских королей. Затем свернёте на Одеонсплатц, где увидите великолепную церковь в стиле барокко, построенную в честь появления наследников правителей Баварии.
В завершении прогулки мы уйдем за пределы Старого города, и вы увидите кусочек невероятного по своей красоте Английского Сада — самого большого парка в Европе, расположенного в центре города.
Организационные детали
Я с радостью посоветую, куда еще сходить и что посмотреть.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провела экскурсии для 622 туристов
По образованию я психолог и профессиональная работа с людьми и для людей — это важная составляющая моей жизни! После пяти лет работы в Москве мне посчастливилось встретить свою вторую половину, читать дальшеуменьшить
он оказался немецким гражданином. И вот я здесь. В течение года я выучила немецкий язык, погрузилась в изучение истории Баварии и Германии и теперь могу делиться этими знаниями с другими. В свободное время занимаюсь йогой, что позволяет мне поддерживать здоровый дух в здоровом теле. Иногда я люблю совершать рисковые поступки, наверное, поэтому мне очень нравится кататься на сноуборде по высоким снежным склонам гор. Также я очень люблю слушать музыку и танцевать — это заряжает меня на весь день. Я стараюсь много путешествовать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
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5
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2
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–
1
–
Павел
Татьяна - прекрасный гид! У меня много опыта таких экскурсий, эта была просто отличная! Татьяна и учла наши пожелания, и подстроила экскурсию для 8-летнего участника. Мы нигде не спешили, гуляли в свое удовольствие, пробуя по пути различные гастрономические специалитеты и активно беседуя с Татьяной. Татьяна, спасибо большое! Точно в топ наших европейских экскурсий;)
+2
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Мария
Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!
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Н
Надежда
Море позитива и хорошего настроения, сразу чувствуешь Татьяна любит свой город и свою работу! Спасибо!!
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М
Марина
Я настоятельно рекомендую экскурсию с Татьяной для всех, кто будет в Мюнхене, даже если это не первый Ваш визит, потому что это будет незабываемая прогулка. Мы в Мюнхене не впервые, читать дальшеуменьшить
но мы узнали столько нового и интересного, что как будто и не было предыдущих поездок. Таня очень открытый, веселый и интересный человек, великолепный рассказчик, прекрасный собеседник. Было ощущение что встретился с давним другом, такой контакт это редкость, а мы много гидов встречали в своей жизни:) И еще очень важный нюанс, прогулка строится для удобства гостей, учитываются все пожелания и интересы, никто не гонит по строгому маршруту и времени, как очень часто бывает.
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Н
Наталия
Спасибо огромное Татьяне за очень интересную экскурсию! Нам все очень понравилось! Экскурсия была хорошо организована, мы посетили все ключевые места. Помимо основных достопримечательностей города, Татьяна рассказала много интересного из местных обычаев читать дальшеуменьшить
и традиций. Это было чрезвычайно познавательно и интересно. Несмотря на то, что экскурсия длилась 4 часа, не было утомительно (замечу, при не очень хороших погодных условиях). Даны рекомендации куда еще сходить, что посмотреть. Мы решили следовать рекомендациям и не разочаровались. Татьяна очень хороший рассказчик и приятный собеседник!
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Светлана
После экскурсии и информации, полученной от гида, появился совершенно другой взгляд на город и его жителей. Мюнхен оказался удивительным городом, в который хочется вернуться ещё раз. Очень признательны и благодарны читать дальшеуменьшить
гиду - Татьяне за чудесное общение, прогулку, информацию, а главное за её неподдельную любовь к городу - это очень важно, когда гид не только делится информацией и историческими данными, но и своим очень тёплым и трепетным отношением к месту, в котором живёт. Мои наилучшие пожелания этой прекрасной девушке! С уважением и благодарностью Светлана и Андрей