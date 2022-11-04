71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Обзорная экскурсия по Мюнхену со мной — это не просто туристическая поездка, а взгляд на город глазами самих жителей, а именно баварцев! На экскурсии вы не только услышите историю города и увидите самые известные и красивые места, но и узнаете о том, как живут местные жители, окунетесь в атмосферу обывателя, а также посетите необычные места и познакомитесь с местными традициями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наша экскурсия начнется на главной и когда-то бывшей рыночной площади города Мариенплатц около колонны Святой Марии в центре площади, где я расскажу историю основания города Мюнхена.

Вы увидите самую старую церковь в городе церковь Святого Петра, которую ласково в народе называют «Старый Питер», прогуляетесь среди исторических мясных рядов на рынке Виктуалиенмаркт. А после направитесь в старый двор, первую резиденцию династии Виттельсбахов. Там вы узнаете, почему этот Двор получил название «обезьяний». На площади Платцл вы заглянете в самую знаменитую пивную Хофбройхаус и поймёте, кто из местных жителей любит приходить сюда и пить из личной кружки, а также — что уже не продать, не купить и не арендовать в Хофбройхаус.

Вы посмотрите на главную церковь города Фрауенкирхе, выйдете на самую дорогую улицу города Максимилианштрассе, где узнаете, чем знаменита мюнхенская опера и где хранятся сокровища баварских королей. Затем свернёте на Одеонсплатц, где увидите великолепную церковь в стиле барокко, построенную в честь появления наследников правителей Баварии.

В завершении прогулки мы уйдем за пределы Старого города, и вы увидите кусочек невероятного по своей красоте Английского Сада — самого большого парка в Европе, расположенного в центре города.

Организационные детали

Я с радостью посоветую, куда еще сходить и что посмотреть.