71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Германия
  2. Мюнхен
  3. Экскурсии

  4. Мюнхен глазами обывателей

История города, атмосфера обывателя и необычные места

Татьяна
Задать вопрос
Татьяна – ваш гид
Обзорная экскурсия по Мюнхену со мной — это не просто туристический тур, а взгляд на город глазами самих жителей, а именно баварцев! На экскурсии вы не только услышите историю города и увидите самые известные и красивые места, но и узнаете о том, как живут местные жители, окунетесь в атмосферу обывателя, а также посетите необычные места и познакомитесь с местными традициями.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии71 отзыв
4.89
Мюнхен глазами обывателей
Мюнхен глазами обывателей

Что вас ожидает

Наша экскурсия начнется на главной и когда-то бывшей рыночной площади города Мариенплатц около колонны Святой Марии в центре площади, где я расскажу историю основания города Мюнхена.

Вы увидите самую старую церковь в городе церковь Святого Петра, которую ласково в народе называют “Старый Питер”, прогуляетесь среди исторических мясных рядов на рынке Виктуалиенмаркт. А после направитесь в старый двор, первую резиденцию династии Виттельсбахов. Там вы узнаете, почему этот Двор получил название “обезьяний”. На площади Платцл вы заглянете в самую знаменитую пивную Хофбройхаус и поймёте, кто из местных жителей любит приходить сюда и пить из личной кружки, а также – что уже не продать, не купить и не арендовать в Хофбройхаус.

Вы посмотрите на главную церковь города Фрауенкирхе, выйдете на самую дорогую улицу города Максимилианштрассе, где узнаете, чем знаменита мюнхенская опера и где хранятся сокровища баварских королей. Затем свернёте на Одеонсплатц, где увидите великолепную церковь в стиле барокко, построенную в честь появления наследников правителей Баварии.

В завершении прогулки мы уйдем за пределы Старого города, и вы увидите кусочек невероятного по своей красоте Английского Сада – самого большого парка в Европе, расположенного в центре города.

Организационные детали

  • В холодную погоду лучше одеться потеплей
  • Я могу посоветовать куда сходить и что еще посмотреть
Мюнхен глазами обывателей
Мюнхен глазами обывателей
Мюнхен глазами обывателей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Татьяна
Татьяна
По образованию я психолог и профессиональная работа с людьми и для людей - это важная составляющая моей жизни! После пяти лет работы в Москве психологом мне посчастливилось встретить свою вторую половину, он оказался немецким гражданином. И вот я здесь. В течение года я выучила немецкий язык, погрузилась в изучение истории Баварии и Германии и теперь могу делиться этими знаниями с другими. В свободное время я занимаюсь йогой, что позволяет мне поддерживать здоровый дух в здоровом теле. Иногда я люблю совершать рисковые поступки, наверное, поэтому мне очень нравится кататься на сноуборде по высоким снежным склонам гор. Также я очень люблю слушать музыку и танцевать - это заряжает меня на весь день. Я стараюсь много путешествовать.
Напишите мне

71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 января 2020
Добрый день, друзья. Впервые была в Мюнхене и ,как обычно, воспользовалась услугами экскурсовода Трипстера. Не пожалела. Наш экскурсовод Татьяна на высшем уровне провела экскурсию. Много узнали истории Баварии. Прошли по самым значимым местам Мюнхена. Спасибо ей большое.
13 января 2020
Очень интересная экскурсия, узнали для себя много нового! Рекомендую!
4 июня 2018
Нам всем очень понравилось и экскурсия, и экскурсовод. Спасибо ей огромное за это!!!
24 апреля 2018
Легкая, приятная прогулка по центру города. Мы с удовольствием погуляли и послушали Татьяну! Спасибо!
23 апреля 2018
Великолепно! Танечка, огромное спасибо!!!
29 марта 2018
Прекрасная экскурсия. Татьяна рассказывает о городе с большой любовью, заражая ею собеседников. Узнали основные исторические вехи города. Узнали, как живут местные жители, их привычки в питании, поведении, укладе жизни, проведении выходных и будней.
Получили ценную информацию и рекомендации, что посетить в Мюнхене.
Большое спасибо! Обязательно буду рекомендовать друзьям.
11 марта 2018
Большое спасибо!!!! Очень познавательно и интересно!!!!!!!
Юрий
9 марта 2018
Большое Спасибо Татьяне. Экскурсия Очень познавательна и интересна. Нет перебора с датами, именами и действиями исторических лиц. Те рассказы о исторических деятелях и датах, интересны и запоминаемы. Очень много узнали о современном быте, обычаях, отношениях современной Баварии. 4 часа с лишним пролетели, как миг. Надо отдать должное Татьяне, несмотря на воскресный день, всё прошло спокойно, без спешки и после экскурсии осталось твёрдое желание увидеть другую Баварию ( сельскую) о торой было рассказано тоже весьма увлекательно.
29 января 2018
Хорошая экскурсия, мы увидели все основные достопримечательности, обязательные для посещения и осмотра! Татьяна хороший рассказчик, мы услышали не только исторические даты и факты , но и легенды Мюнхена.
19 декабря 2017
Подойдет всем без исключения. Лучше сразу по приезду. Помогает узнать особенности города. Уклад жизни местных жителей. Полезные лайфхаки. Задавайте вопросы. И гид по ним сориентируется как и что подробнее вам подать. Спасибо Татьяне огромное.
Ещё 61 отзыв

Обзорные экскурсии в Мюнхене

Первый день в МюнхенеПервый день в МюнхенеПервый день в Мюнхене
30 за человека
3 часа
76 отзывов
Обзорная прогулка по историческому центру и знакомство с традициями Баварии
Если вы хотите в первый день путешествия составить целостное и яркое представление о Мюнхене, эта прогулка для вас! Вы познакомитесь с историей Мюнхена, прогуливаясь по парадной Мариенплатц и средневековым улочкам, услышите легенды собора Фрауэнкирхе, побываете в пивной Хойфбройхаус и узнаете о необычных баварских традициях. Культурные символы Мюнхена, его современные реалии и стильные уголки сложатся для вас в органичный образ, который мы исследуем шаг за шагом.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столицеМюнхен: нескучная прогулка по баварской столицеМюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
130 за экскурсию
2 часа
139 отзывов
Все самое важное и интересное на первом свидании с городом
Для тех, кто впервые приезжает в Мюнхен, эта экскурсия — именно то, что нужно. Да и тем, кто бывал тут не раз, я обязательно покажу и расскажу что-то новенькое. Я не обещаю, что вы увидите только самое красивое и лучшее. Я хочу показать Мюнхен таким, каков он есть: великолепным и приземленным, строгим и веселым. На обзорной экскурсии со мной вы по-настоящему узнаете старинный Мюнхен и почувствуете его современный бурлящий дух!
Ежедневная прогулка по МюнхенуЕжедневная прогулка по МюнхенуЕжедневная прогулка по Мюнхену
20 за человека
2 часа
145 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Эта дружеская обзорная прогулка создана для тех, кто хочет в первый день путешествия познакомиться с историей Мюнхена, научиться ориентироваться в городе и взглянуть на него глазами местного жителя. Мы проведем вас по знаменитым достопримечательностям баварской столицы, расскажем о традициях местного пивоварения, посоветуем лучшие ресторанчики и места для шоппинга. Наша главная наша задача – влюбить вас в Мюнхен и его потрясающий колорит!
Первое знакомство с МюнхеномПервое знакомство с МюнхеномПервое знакомство с Мюнхеном
100 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
Узнать историю города и увидеть его главные достопримечательности
Если вы впервые в Мюнхене, то двухчасовая насыщенная ознакомительная экскурсия — идеальный вариант. Во время прогулки по старому городу вы познакомитесь с историей столицы Баварии, окунетесь в таинственную средневековую атмосферу и посмотрите на Мюнхен глазами местного жителя. Я расскажу о традициях, обычаях и образе жизни баварцев, а в конце экскурсии порекомендую хорошие рестораны и с большим удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
Тайны и шарм МюнхенаТайны и шарм МюнхенаТайны и шарм Мюнхена
130 за экскурсию
2 часа
16 отзывов
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с его легендами
Я проведу вас по улицам и переулкам Старого города и раскрою самые интересные факты из многовековой истории баварской столицы. Вы узнаете, как Мюнхен стал Афинами на Изаре, что скрывается за фасадами великолепных дворцов и каковы традиции национальной кухни и пивоварения. Я покажу все главные достопримечательности и расскажу, как и чем живут современные мюнхенцы.
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по МюнхенуПутешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по МюнхенуПутешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
150 за экскурсию
3 часа
16 отзывов
История и легенды города на прогулке по его самым знаковым и самым необычным местам
Вы устали от стандартных пешеходных обзорных экскурсий и хотите посмотреть весь Мюнхен за 4 часа? Давайте отправимся в маленькое путешествие во времени, и я покажу вам мой любимый Мюнхен нескучно и увлекательно!

Выбирайте и другие экскурсии в Мюнхене

Музеи и искусствоНеобычные маршрутыВ ЗальцбургДахауОбзорныеЗамкиЗа городомНойшванштайнНимфенбургИстория и архитектураФрауэнкирхеНа велосипедеГастрономическиеНа автобусеЗавод BMWФотосессииПинакотекаАльянс-АренаМариенплацГрупповыеНа автомобилеПешкомДля детейПивной МюнхенТехнический музейВсеИндивидуальныеСо скидкой