71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Наша экскурсия начнется на главной и когда-то бывшей рыночной площади города Мариенплатц около колонны Святой Марии в центре площади, где я расскажу историю основания города Мюнхена.

Вы увидите самую старую церковь в городе церковь Святого Петра, которую ласково в народе называют “Старый Питер”, прогуляетесь среди исторических мясных рядов на рынке Виктуалиенмаркт. А после направитесь в старый двор, первую резиденцию династии Виттельсбахов. Там вы узнаете, почему этот Двор получил название “обезьяний”. На площади Платцл вы заглянете в самую знаменитую пивную Хофбройхаус и поймёте, кто из местных жителей любит приходить сюда и пить из личной кружки, а также – что уже не продать, не купить и не арендовать в Хофбройхаус.

Вы посмотрите на главную церковь города Фрауенкирхе, выйдете на самую дорогую улицу города Максимилианштрассе, где узнаете, чем знаменита мюнхенская опера и где хранятся сокровища баварских королей. Затем свернёте на Одеонсплатц, где увидите великолепную церковь в стиле барокко, построенную в честь появления наследников правителей Баварии.

В завершении прогулки мы уйдем за пределы Старого города, и вы увидите кусочек невероятного по своей красоте Английского Сада – самого большого парка в Европе, расположенного в центре города.