Для иностранцев – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Мюнхене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мюнхен глазами местных
Пешая
3.5 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мюнхен глазами местных
История города, атмосфера обывателя и необычные места
Завтра в 09:30
14 дек в 09:30
€134 за всё до 4 чел.
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
На велосипеде
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Всесезонное дружеское и информативное путешествие по улицам баварской столицы
Начало: На Главном вокзале
Завтра в 13:30
14 дек в 13:30
от €192 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Мюнхене
На машине
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Мюнхена и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе по пути гарантированы
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
€120 за всё до 3 чел.

Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в декабре 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 192. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
