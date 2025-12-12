Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Мюнхене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 88 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Мюнхен глазами местных История города, атмосфера обывателя и необычные места €134 за всё до 4 чел. На велосипеде 3 часа 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов Всесезонное дружеское и информативное путешествие по улицам баварской столицы Начало: На Главном вокзале от €192 за всё до 10 чел. На машине 1 час 1 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Выгодный трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Мюнхена и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе по пути гарантированы €120 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Мюнхена

