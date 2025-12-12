Индивидуальная
до 4 чел.
Мюнхен глазами местных
История города, атмосфера обывателя и необычные места
Завтра в 09:30
14 дек в 09:30
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Всесезонное дружеское и информативное путешествие по улицам баварской столицы
Начало: На Главном вокзале
Завтра в 13:30
14 дек в 13:30
от €192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Мюнхене: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Мюнхена и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе по пути гарантированы
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
€120 за всё до 3 чел.
