Г Галина Знакомство с Афинами: по следам богов и философов Добрый день. Вчера прошла данная экскурсия. Все понравилось, шли по заявленной программе в доступном ритме,но с максимальным объёмом информации о городе и истории. Спасибо!

Р Руслан Знакомство с Афинами: по следам богов и философов Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только - музеи и прочее. Информации достаточно, и ровно так, как и должно быть. Советую. Пешком прям идеально по всем местам пройтись.

M Maxim Первая встреча с Афинами Анна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов Анна показала всё самое основное, все интересные места, достопримечательности, посоветовала хороший ресторан в конце нашего трипа. Спасибо!

М Махмуд Первая встреча с Афинами Очень понравилось. Интересное изложение истории в лёгкой и доступной форме. Идеально для первого дня в Афинах.

A Anastasia 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город читать дальше юмором, так что слушать было очень приятно. Узнали много нового, и при этом не перегружало. Атмосфера тёплая и спокойная. Ушли с прекрасными впечатлениями!! Нам всей семьёй экскурсия очень понравилась! Было интересно с первой минуты — всё объяснялось простым языком, с примерами и лёгким

А Антон Первая встреча с Афинами Отличная экскурсия, был с мамой, которой 65 лет, оба остались в восторге. Анна погружена в греческую культуру, и очень мило отзывается о местных - «мои Греки». Отличный гид и хорошая экскурсия. Спасибо

Ю Юлия Знакомство с Афинами: по следам богов и философов читать дальше было много полезной информации: где вкусно поесть и куда зайти, все обозначенные достопримечательности увидели и очень довольны! 3 часа пролетели незаметно! Однозначно, рекомендую! Спасибо Анастасия! Анастасия провела с нами прекрасную прогулку по Афинам, материал рассказывала легко и непринужденно, и детям, и взрослым было интересно,помимо истории

В Виктория Первая встреча с Афинами Все супер! мы остались очень довольны! спасибо большое!

Будем советовать друзьям!

Ю Юлия Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей читать дальше 13 лет было очень интересно! Также мы посетили новый музей Акрополя, который содержит уникальные артефакты! Экскурсия очень понравилась, время пролетела незаметно, спасибо Лидия! Лидия очень интересный рассказчик, подробно рассказала про историю Акрополя и главный храм Парфенон, помогла сделать отличные фото, детям 11 и

M Michael Первая встреча с Афинами читать дальше легко и приятно общаться, можно задавать любые вопросы-она всегда отвечает понятно, уверенно и очень увлекательно. Мы узнали массу нового и получили искреннее удовольствие от прогулки. Замечательный гид, искренне рекомендуем! 🌟 Экскурсия с Анной нам очень понравилась! Она- настоящий профессионал: подаёт информацию интересно, с юмором и большим знанием деталей. С Анной

I Inese Знакомство с Афинами: по следам богов и философов экскурсия была интересной и хорошо структурированной: в ней был рассказ и об истории Афин, и о повседневной жизни греков и их менталитете. Определённо рекомендую.

Т Татьяна Знакомство с Афинами: по следам богов и философов Мы остались очень, очень довольны этой экскурсией и гидом Анастасией. Очень интересно все рассказывала. Мы остались под впечатлением от Анастасии

Н Натали Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей читать дальше о истории и значении Акрополя для древнегреческой культуры. Ваши

знания и способность нас увлечь сделали этот опыт не забываемым.

Вы не только отличный экскурсовод, но и замечательный фотограф.

Рекомендую всем, кто хочет глубже понять историю Афин, воспользоваться вашими услугами.

Спасибо еще раз за прекрасную экскурсию! Надеюсь в будующем бедет возможность присоединиться к вам снова. Хочу поблагодарить Лидию за замечательную экскурсию по Акрополю. Экскурсия была невероятно позновательной и интересной. Я впечатлена тем, как вы рассказали

А Алнксандр 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Семья с детьми.

Экскурсия интересная, познавательная, много интересных фактов.

Александр профессионал своего дела.

Маршрут и подача информации подобраны замечательно.

Рекомендую на все 100.

T Takhmina Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия У нас был гид Александр, коммуникабельный, образованный и ответственный парень. Всё прошло как в описании экскурсии. Рекомендуем!

О Ольга Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей Лидия, очень замечательный человек. Предусмотрительный и профессиональный гид!!!

Е Евгения Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия Экскурсия с Александром прошла интересно и комфортно. До её начала мы согласовали удобное время и место встречи, Александр подстроил экскурсию под наши пожелания. Отличная организация, локации, содержание. Рекомендую, особенно если вы в Афинах ненадолго и нет времени изучать город самостоятельно

Л Людмила 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Александр профессиональный, ответственный человек! Мы получили удовольствие от экскурсии! Было очень интересно, не банально, и что не мало важно, интересно было нашему ребенку-подростку! Спасибо!

Д Дмитрий Первая встреча с Афинами читать дальше достопримечательностях, учла все наши пожелания, ответила на все вопросы и помогла скорректировать планы дальнейшего путешествия по Афинам и вообще по Греции. Мы получили большое удовольствие от общения и очень благодарны Анне. Хотя экскурсия была достаточно длинная, время пролетело незаметно. Рекомендуем от всей души! Анна - хороший экскурсовод и замечательный человек, который любит и хорошо знает свой город. Интересно и с юмором рассказала о