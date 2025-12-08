Билеты
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€194 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксархия - район вольнодумцев
Эксархия - это уникальный район Афин, где история и современность живут бок о бок. Здесь каждый уголок пропитан духом свободы и творчества
Начало: На площади Омония, около Хондос центр
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
Раскрыть характер города, прочувствовать его настроение, ритм и атмосферу
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: Недалеко от станции метро «Фисио»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Погружение в Античность: Акрополь и Парфенон
Погрузитесь в мир древнегреческого искусства, посетив Акрополь и Новый музей. Восхититесь архитектурой Парфенона и другими шедеврами античности
Начало: У подножия Акрополя
Завтра в 12:30
11 дек в 12:30
€164 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое сердце Афин
Отправьтесь в путешествие по древним Афинам, где каждый уголок дышит историей. Прогулка по Акрополю и районам Плака подарит незабываемые впечатления
Начало: У Акрополя
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€520 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
Завтра в 14:00
11 дек в 08:00
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, где вы узнаете о развитии архитектуры, науки и искусства, а также увидите памятники Античности и византийские церкви
Начало: В районе метро «Акрополь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины для маленьких и больших исследователей
Проведите 3 часа в Афинах, погружаясь в мифы и историю. Идеально для семей с детьми, любящих приключения и новые знания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€105
€110 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина8 декабря 2025Добрый день. Вчера прошла данная экскурсия. Все понравилось, шли по заявленной программе в доступном ритме,но с максимальным объёмом информации о городе и истории. Спасибо!
- РРуслан30 ноября 2025Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только - музеи и прочее. Информации достаточно, и ровно так, как и должно быть. Советую. Пешком прям идеально по всем местам пройтись.
- MMaxim29 ноября 2025Анна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов Анна показала всё самое основное, все интересные места, достопримечательности, посоветовала хороший ресторан в конце нашего трипа. Спасибо!
- ММахмуд26 ноября 2025Очень понравилось. Интересное изложение истории в лёгкой и доступной форме. Идеально для первого дня в Афинах.
- AAnastasia24 ноября 2025Нам всей семьёй экскурсия очень понравилась! Было интересно с первой минуты — всё объяснялось простым языком, с примерами и лёгким
- ААнтон24 ноября 2025Отличная экскурсия, был с мамой, которой 65 лет, оба остались в восторге. Анна погружена в греческую культуру, и очень мило отзывается о местных - «мои Греки». Отличный гид и хорошая экскурсия. Спасибо
- ЮЮлия23 ноября 2025Анастасия провела с нами прекрасную прогулку по Афинам, материал рассказывала легко и непринужденно, и детям, и взрослым было интересно,помимо истории
- ВВиктория22 ноября 2025Все супер! мы остались очень довольны! спасибо большое!
Будем советовать друзьям!
- ЮЮлия21 ноября 2025Лидия очень интересный рассказчик, подробно рассказала про историю Акрополя и главный храм Парфенон, помогла сделать отличные фото, детям 11 и
- MMichael20 ноября 2025Экскурсия с Анной нам очень понравилась! Она- настоящий профессионал: подаёт информацию интересно, с юмором и большим знанием деталей. С Анной
- IInese19 ноября 2025экскурсия была интересной и хорошо структурированной: в ней был рассказ и об истории Афин, и о повседневной жизни греков и их менталитете. Определённо рекомендую.
- ТТатьяна17 ноября 2025Мы остались очень, очень довольны этой экскурсией и гидом Анастасией. Очень интересно все рассказывала. Мы остались под впечатлением от Анастасии
- ННатали17 ноября 2025Хочу поблагодарить Лидию за замечательную экскурсию по Акрополю. Экскурсия была невероятно позновательной и интересной. Я впечатлена тем, как вы рассказали
- ААлнксандр14 ноября 2025Семья с детьми.
Экскурсия интересная, познавательная, много интересных фактов.
Александр профессионал своего дела.
Маршрут и подача информации подобраны замечательно.
Рекомендую на все 100.
- TTakhmina12 ноября 2025У нас был гид Александр, коммуникабельный, образованный и ответственный парень. Всё прошло как в описании экскурсии. Рекомендуем!
- ООльга9 ноября 2025Лидия, очень замечательный человек. Предусмотрительный и профессиональный гид!!!
- ЕЕвгения7 ноября 2025Экскурсия с Александром прошла интересно и комфортно. До её начала мы согласовали удобное время и место встречи, Александр подстроил экскурсию под наши пожелания. Отличная организация, локации, содержание. Рекомендую, особенно если вы в Афинах ненадолго и нет времени изучать город самостоятельно
- ЛЛюдмила6 ноября 2025Александр профессиональный, ответственный человек! Мы получили удовольствие от экскурсии! Было очень интересно, не банально, и что не мало важно, интересно было нашему ребенку-подростку! Спасибо!
- ДДмитрий5 ноября 2025Анна - хороший экскурсовод и замечательный человек, который любит и хорошо знает свой город. Интересно и с юмором рассказала о
- ГГалина2 ноября 2025Отличная экскурсия! Очень много интересной информации! Анастасия очень интересно рассказывает, на все вопросы ответила и дала советы по интересным и вкусным местам!
Для знакомства с Афинами очень рекомендую!
