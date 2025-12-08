Мои заказы

Необычные дома в Афинах

Найдено 11 экскурсий в категории «Необычные дома» в Афинах на русском языке, цены от €100, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Пешая
3 часа
109 отзывов
Билеты
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€194 за всё до 6 чел.
Афины: путешествие сквозь века
Пешая
2 часа
101 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€160 за всё до 6 чел.
Первая встреча с Афинами
Пешая
2 часа
256 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€160 за всё до 6 чел.
Эксархия - район вольнодумцев и богемы
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксархия - район вольнодумцев
Эксархия - это уникальный район Афин, где история и современность живут бок о бок. Здесь каждый уголок пропитан духом свободы и творчества
Начало: На площади Омония, около Хондос центр
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
Раскрыть характер города, прочувствовать его настроение, ритм и атмосферу
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Пешком по Афинам с историком-археологом
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: Недалеко от станции метро «Фисио»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей
Пешая
3 часа
19 отзывов
Билеты
Погружение в Античность: Акрополь и Парфенон
Погрузитесь в мир древнегреческого искусства, посетив Акрополь и Новый музей. Восхититесь архитектурой Парфенона и другими шедеврами античности
Начало: У подножия Акрополя
Завтра в 12:30
11 дек в 12:30
€164 за всё до 10 чел.
Историческое сердце Афин
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое сердце Афин
Отправьтесь в путешествие по древним Афинам, где каждый уголок дышит историей. Прогулка по Акрополю и районам Плака подарит незабываемые впечатления
Начало: У Акрополя
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€520 за всё до 4 чел.
Афины для детей и взрослых
Пешая
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
Завтра в 14:00
11 дек в 08:00
€147 за всё до 5 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, где вы узнаете о развитии архитектуры, науки и искусства, а также увидите памятники Античности и византийские церкви
Начало: В районе метро «Акрополь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Афины для маленьких и больших исследователей
Пешая
3 часа
-
5%
81 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины для маленьких и больших исследователей
Проведите 3 часа в Афинах, погружаясь в мифы и историю. Идеально для семей с детьми, любящих приключения и новые знания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€105€110 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    8 декабря 2025
    Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
    Добрый день. Вчера прошла данная экскурсия. Все понравилось, шли по заявленной программе в доступном ритме,но с максимальным объёмом информации о городе и истории. Спасибо!
  • Р
    Руслан
    30 ноября 2025
    Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
    Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только - музеи и прочее. Информации достаточно, и ровно так, как и должно быть. Советую. Пешком прям идеально по всем местам пройтись.
    Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -
  • M
    Maxim
    29 ноября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Анна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов Анна показала всё самое основное, все интересные места, достопримечательности, посоветовала хороший ресторан в конце нашего трипа. Спасибо!
    Анна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов АннаАнна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов АннаАнна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов АннаАнна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов АннаАнна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов АннаАнна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов Анна
  • М
    Махмуд
    26 ноября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Очень понравилось. Интересное изложение истории в лёгкой и доступной форме. Идеально для первого дня в Афинах.
    Очень понравилось. Интересное изложение истории в лёгкой и доступной форме. Идеально для первого дня в Афинах
  • A
    Anastasia
    24 ноября 2025
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Нам всей семьёй экскурсия очень понравилась! Было интересно с первой минуты — всё объяснялось простым языком, с примерами и лёгким
    читать дальше

    юмором, так что слушать было очень приятно. Узнали много нового, и при этом не перегружало. Атмосфера тёплая и спокойная. Ушли с прекрасными впечатлениями!!

    Нам всей семьёй экскурсия очень понравилась! Было интересно с первой минуты — всё объяснялось простым языкомНам всей семьёй экскурсия очень понравилась! Было интересно с первой минуты — всё объяснялось простым языкомНам всей семьёй экскурсия очень понравилась! Было интересно с первой минуты — всё объяснялось простым языкомНам всей семьёй экскурсия очень понравилась! Было интересно с первой минуты — всё объяснялось простым языкомНам всей семьёй экскурсия очень понравилась! Было интересно с первой минуты — всё объяснялось простым языком
  • А
    Антон
    24 ноября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Отличная экскурсия, был с мамой, которой 65 лет, оба остались в восторге. Анна погружена в греческую культуру, и очень мило отзывается о местных - «мои Греки». Отличный гид и хорошая экскурсия. Спасибо
  • Ю
    Юлия
    23 ноября 2025
    Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
    Анастасия провела с нами прекрасную прогулку по Афинам, материал рассказывала легко и непринужденно, и детям, и взрослым было интересно,помимо истории
    читать дальше

    было много полезной информации: где вкусно поесть и куда зайти, все обозначенные достопримечательности увидели и очень довольны! 3 часа пролетели незаметно! Однозначно, рекомендую! Спасибо Анастасия!

  • В
    Виктория
    22 ноября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Все супер! мы остались очень довольны! спасибо большое!
    Будем советовать друзьям!
    Все супер! мы остались очень довольны! спасибо большое!Все супер! мы остались очень довольны! спасибо большое!Все супер! мы остались очень довольны! спасибо большое!
  • Ю
    Юлия
    21 ноября 2025
    Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей
    Лидия очень интересный рассказчик, подробно рассказала про историю Акрополя и главный храм Парфенон, помогла сделать отличные фото, детям 11 и
    читать дальше

    13 лет было очень интересно! Также мы посетили новый музей Акрополя, который содержит уникальные артефакты! Экскурсия очень понравилась, время пролетела незаметно, спасибо Лидия!

  • M
    Michael
    20 ноября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Экскурсия с Анной нам очень понравилась! Она- настоящий профессионал: подаёт информацию интересно, с юмором и большим знанием деталей. С Анной
    читать дальше

    легко и приятно общаться, можно задавать любые вопросы-она всегда отвечает понятно, уверенно и очень увлекательно. Мы узнали массу нового и получили искреннее удовольствие от прогулки. Замечательный гид, искренне рекомендуем! 🌟

  • I
    Inese
    19 ноября 2025
    Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
    экскурсия была интересной и хорошо структурированной: в ней был рассказ и об истории Афин, и о повседневной жизни греков и их менталитете. Определённо рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    17 ноября 2025
    Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
    Мы остались очень, очень довольны этой экскурсией и гидом Анастасией. Очень интересно все рассказывала. Мы остались под впечатлением от Анастасии
  • Н
    Натали
    17 ноября 2025
    Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей
    Хочу поблагодарить Лидию за замечательную экскурсию по Акрополю. Экскурсия была невероятно позновательной и интересной. Я впечатлена тем, как вы рассказали
    читать дальше

    о истории и значении Акрополя для древнегреческой культуры. Ваши
    знания и способность нас увлечь сделали этот опыт не забываемым.
    Вы не только отличный экскурсовод, но и замечательный фотограф.
    Рекомендую всем, кто хочет глубже понять историю Афин, воспользоваться вашими услугами.
    Спасибо еще раз за прекрасную экскурсию! Надеюсь в будующем бедет возможность присоединиться к вам снова.

  • А
    Алнксандр
    14 ноября 2025
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Семья с детьми.
    Экскурсия интересная, познавательная, много интересных фактов.
    Александр профессионал своего дела.
    Маршрут и подача информации подобраны замечательно.
    Рекомендую на все 100.
  • T
    Takhmina
    12 ноября 2025
    Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия
    У нас был гид Александр, коммуникабельный, образованный и ответственный парень. Всё прошло как в описании экскурсии. Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей
    Лидия, очень замечательный человек. Предусмотрительный и профессиональный гид!!!
  • Е
    Евгения
    7 ноября 2025
    Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия
    Экскурсия с Александром прошла интересно и комфортно. До её начала мы согласовали удобное время и место встречи, Александр подстроил экскурсию под наши пожелания. Отличная организация, локации, содержание. Рекомендую, особенно если вы в Афинах ненадолго и нет времени изучать город самостоятельно
    Экскурсия с Александром прошла интересно и комфортно. До её начала мы согласовали удобное время и местоЭкскурсия с Александром прошла интересно и комфортно. До её начала мы согласовали удобное время и местоЭкскурсия с Александром прошла интересно и комфортно. До её начала мы согласовали удобное время и местоЭкскурсия с Александром прошла интересно и комфортно. До её начала мы согласовали удобное время и местоЭкскурсия с Александром прошла интересно и комфортно. До её начала мы согласовали удобное время и местоЭкскурсия с Александром прошла интересно и комфортно. До её начала мы согласовали удобное время и местоЭкскурсия с Александром прошла интересно и комфортно. До её начала мы согласовали удобное время и место
  • Л
    Людмила
    6 ноября 2025
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Александр профессиональный, ответственный человек! Мы получили удовольствие от экскурсии! Было очень интересно, не банально, и что не мало важно, интересно было нашему ребенку-подростку! Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    5 ноября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Анна - хороший экскурсовод и замечательный человек, который любит и хорошо знает свой город. Интересно и с юмором рассказала о
    читать дальше

    достопримечательностях, учла все наши пожелания, ответила на все вопросы и помогла скорректировать планы дальнейшего путешествия по Афинам и вообще по Греции. Мы получили большое удовольствие от общения и очень благодарны Анне. Хотя экскурсия была достаточно длинная, время пролетело незаметно. Рекомендуем от всей души!

  • Г
    Галина
    2 ноября 2025
    Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
    Отличная экскурсия! Очень много интересной информации! Анастасия очень интересно рассказывает, на все вопросы ответила и дала советы по интересным и вкусным местам!
    Для знакомства с Афинами очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
  2. Афины: путешествие сквозь века
  3. Первая встреча с Афинами
  4. Эксархия - район вольнодумцев и богемы
  5. Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Арка Адриана
  5. Площадь Синтагма
  6. Монастираки
  7. Эрехтейон
  8. Театр Диониса
  9. Плака и Монастираки
  10. Микены
Сколько стоит экскурсия по Афинам в декабре 2025
Сейчас в Афинах в категории "Необычные дома" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 100 до 520 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 704 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2025 год по теме «Необычные дома», 704 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль