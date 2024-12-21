Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Афин

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Афинах на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Пешая
3 часа
109 отзывов
Билеты
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
«Он запомнится вам извилистыми улицами, цветущими деревьями и домами с черепичными крышами»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€194 за всё до 6 чел.
Афины: путешествие сквозь века
Пешая
2 часа
101 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
«Пройдете по центральной пешеходной торговой улице и почувствуете себя в центре мира на всегда многолюдной площади Монастираки»
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€160 за всё до 6 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, где вы узнаете о развитии архитектуры, науки и искусства, а также увидите памятники Античности и византийские церкви
Начало: В районе метро «Акрополь»
«Пройдёмся по знаменитой торговой улице, где модницы-гречанки покупают одежду»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    21 декабря 2024
    Все тайны Афин
    Прекрасный экскурсовод Александр провел замечательную экскурсию и поведал очень доступным языком историю Афин

