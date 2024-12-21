Билеты
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
«Он запомнится вам извилистыми улицами, цветущими деревьями и домами с черепичными крышами»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€194 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
«Пройдете по центральной пешеходной торговой улице и почувствуете себя в центре мира на всегда многолюдной площади Монастираки»
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, где вы узнаете о развитии архитектуры, науки и искусства, а также увидите памятники Античности и византийские церкви
Начало: В районе метро «Акрополь»
«Пройдёмся по знаменитой торговой улице, где модницы-гречанки покупают одежду»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита21 декабря 2024Все тайны АфинПрекрасный экскурсовод Александр провел замечательную экскурсию и поведал очень доступным языком историю Афин
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Афинам в декабре 2025
Сейчас в Афинах в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 194. Туристы уже оставили гидам 227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Афин. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод