Храмы и соборы Афин с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Афинах на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Путешествие на мыс Сунио
На машине
4.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на мыс Сунио
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на мыс Сунио, где вас ждут древние руины и живописные виды. Узнайте больше о древнегреческой культуре
«На мысе Сунио вы увидите один из самых известных храмов Древней Греции — храм Посейдона 5 века до н»
Завтра в 08:30
20 авг в 08:00
€334 за всё до 4 чел.
Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь
Пешая
3 часа
Билеты
Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь
Познакомиться с городом древней славы и храмами олимпийских богов без гида
Начало: У библиотеки Адриана
«Кафедральный собор — духовное сердце Афин, где переплелись византийские традиции и современное православие»
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
€96 за билет
Разгадать секреты Парфенона с археологом
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Разгадать секреты Парфенона с археологом
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Акрополю! Узнайте тайны Парфенона, посетите древние храмы и насладитесь видами Афин. Это незабываемо
Начало: У центрального входа в зону Акрополя
«Парфенон — величественный храм, посвящённый Афине и символизирующий расцвет Афин и их мощь»
Расписание: ежедневно в 18:00 и 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    23 июля 2025
    Путешествие на мыс Сунио
    Александр показал изюминки Афинской Ривьеры! Рассказал и историю страны и текущий быт и устройство жизни. Динамично. Интересно. Познавательно! Понравилось всё!
  • Ю
    Юрий
    5 июля 2025
    Путешествие на мыс Сунио
    Отличная недолгая загородная экскурсия, которая началась прямо от нашего отеля, в удобное для нас время. За инетреснейшей беседой не заметили,
    как пролетело время. С удовольствием осмотрели мыс и сделали шикарные фотографии, а на обратном пути обедали в чудесной таверне! Глубочайшие энциклопедические знания сделали поездку не только красивой, но и очень интересной!

    Отличная недолгая загородная экскурсия, которая началась прямо от нашего отеля, в удобное для нас время. За инетреснейшей беседой не заметили,
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2025
    Путешествие на мыс Сунио
    Все было супер, очень интересный рассказ и классный маршрут. Особое спасибо за то, что учли все наши пожелания по времени, в итоге получилась замечательная поездка без толп туристов
    Все было супер, очень интересный рассказ и классный маршрут. Особое спасибо за то, что учли все
  • Н
    Наталия
    11 мая 2025
    Путешествие на мыс Сунио
    Эта экскурсия стала для нас настоящим сюрпризом — мы ожидали просто красивую локацию у моря, но получили целое маленькое путешествие
    с глубоким погружением в культуру и историю. По дороге к мысу Сунион, Александр всё время рассказывал интересные вещи. Не просто про сам храм Посейдона, а вообще про всю Аттику, древние дороги, жизнь в пригородах Афин, античные традиции. Чувствовалось, что он влюблён в своё дело и слушать его было одно удовольствие.
    Когда приехали к храму — виды, конечно, сногсшибательные. Очень атмосферное место! А финальный штрих — заезд в уютную таверну с отличной едой с видом на море. Экскурсия оставила мощное впечатление — однозначно будем рекомендовать друзьям!

  • Е
    Елена
    22 марта 2025
    Путешествие на мыс Сунио
    Ездили на длительную экскурсию с Александром, потрясающая подача информации и познавательная экскурсия, очень рекомендую!
  • Е
    Елена
    20 октября 2024
    Путешествие на мыс Сунио
    Прекрасный рассказчик. Искренне увлечён своим делом. Ответил на все, интересующие нас вопросы, как по истории, так и по современному укладу Греции. Рекомендуем!
    Прекрасный рассказчик. Искренне увлечён своим делом. Ответил на все, интересующие нас вопросы, как по истории, так и по современному укладу Греции. Рекомендуем!
  • А
    Алла
    29 сентября 2024
    Путешествие на мыс Сунио
    Александр провел для нас 2 увлекательных экскурсии по Акрополю и району, прилежащему к скале Акрополя, а также на мыс Сунио.
    Мы с удовольствием вспоминали наши, слегка забытые, знания о Греции и углублялись в историю Древней Греции с помощью Александра. Огромное спасибо, Александр, это было очень интересное и полезное путешествие!

  • И
    Ирина
    22 июня 2024
    Путешествие на мыс Сунио
    Отличная экскурсия! Александр прекрасный гид. Мы с мамой провели прекрасный день в его компании, посмотрели даже больше, чем планировалось. С удовольствием рекомендую гида и экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    19 июня 2024
    Путешествие на мыс Сунио
    Были с Александром на двух экскурсиях. Все очень комфортно. Александр был для нас хорошим рассказчиком и очень чутким гидом. Были в Афинах первый раз и благодарны за знакомство с городом и побережьем!

