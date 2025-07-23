Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на мыс Сунио
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на мыс Сунио, где вас ждут древние руины и живописные виды. Узнайте больше о древнегреческой культуре
«На мысе Сунио вы увидите один из самых известных храмов Древней Греции — храм Посейдона 5 века до н»
Завтра в 08:30
20 авг в 08:00
€334 за всё до 4 чел.
Билеты
Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь
Познакомиться с городом древней славы и храмами олимпийских богов без гида
Начало: У библиотеки Адриана
«Кафедральный собор — духовное сердце Афин, где переплелись византийские традиции и современное православие»
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
€96 за билет
Мини-группа
до 10 чел.
Разгадать секреты Парфенона с археологом
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Акрополю! Узнайте тайны Парфенона, посетите древние храмы и насладитесь видами Афин. Это незабываемо
Начало: У центрального входа в зону Акрополя
«Парфенон — величественный храм, посвящённый Афине и символизирующий расцвет Афин и их мощь»
Расписание: ежедневно в 18:00 и 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин23 июля 2025Александр показал изюминки Афинской Ривьеры! Рассказал и историю страны и текущий быт и устройство жизни. Динамично. Интересно. Познавательно! Понравилось всё!
- ЮЮрий5 июля 2025Отличная недолгая загородная экскурсия, которая началась прямо от нашего отеля, в удобное для нас время. За инетреснейшей беседой не заметили,
- ЮЮлия13 мая 2025Все было супер, очень интересный рассказ и классный маршрут. Особое спасибо за то, что учли все наши пожелания по времени, в итоге получилась замечательная поездка без толп туристов
- ННаталия11 мая 2025Эта экскурсия стала для нас настоящим сюрпризом — мы ожидали просто красивую локацию у моря, но получили целое маленькое путешествие
- ЕЕлена22 марта 2025Ездили на длительную экскурсию с Александром, потрясающая подача информации и познавательная экскурсия, очень рекомендую!
- ЕЕлена20 октября 2024Прекрасный рассказчик. Искренне увлечён своим делом. Ответил на все, интересующие нас вопросы, как по истории, так и по современному укладу Греции. Рекомендуем!
- ААлла29 сентября 2024Александр провел для нас 2 увлекательных экскурсии по Акрополю и району, прилежащему к скале Акрополя, а также на мыс Сунио.
- ИИрина22 июня 2024Отличная экскурсия! Александр прекрасный гид. Мы с мамой провели прекрасный день в его компании, посмотрели даже больше, чем планировалось. С удовольствием рекомендую гида и экскурсию.
- ТТатьяна19 июня 2024Были с Александром на двух экскурсиях. Все очень комфортно. Александр был для нас хорошим рассказчиком и очень чутким гидом. Были в Афинах первый раз и благодарны за знакомство с городом и побережьем!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Афинам в августе 2025
Сейчас в Афинах в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 334. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Афин. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!