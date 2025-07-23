читать дальше

с глубоким погружением в культуру и историю. По дороге к мысу Сунион, Александр всё время рассказывал интересные вещи. Не просто про сам храм Посейдона, а вообще про всю Аттику, древние дороги, жизнь в пригородах Афин, античные традиции. Чувствовалось, что он влюблён в своё дело и слушать его было одно удовольствие.

Когда приехали к храму — виды, конечно, сногсшибательные. Очень атмосферное место! А финальный штрих — заезд в уютную таверну с отличной едой с видом на море. Экскурсия оставила мощное впечатление — однозначно будем рекомендовать друзьям!