Индивидуальная
до 6 чел.
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
Раскрыть характер города, прочувствовать его настроение, ритм и атмосферу
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое сердце Афин
Отправьтесь в путешествие по древним Афинам, где каждый уголок дышит историей. Прогулка по Акрополю и районам Плака подарит незабываемые впечатления
Начало: У Акрополя
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€520 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
€267 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
Завтра в 14:00
11 дек в 08:00
€147 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины для маленьких и больших исследователей
Проведите 3 часа в Афинах, погружаясь в мифы и историю. Идеально для семей с детьми, любящих приключения и новые знания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€105
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация греческих вин
Под афинским небом на секретном пляже попробуйте три редких греческих вина. Узнайте об истории виноделия и насладитесь традиционными закусками
Начало: У станции метро «Elliniko»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€267 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина8 декабря 2025Добрый день. Вчера прошла данная экскурсия. Все понравилось, шли по заявленной программе в доступном ритме,но с максимальным объёмом информации о городе и истории. Спасибо!
- РРуслан30 ноября 2025Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только - музеи и прочее. Информации достаточно, и ровно так, как и должно быть. Советую. Пешком прям идеально по всем местам пройтись.
- MMaxim29 ноября 2025Анна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов Анна показала всё самое основное, все интересные места, достопримечательности, посоветовала хороший ресторан в конце нашего трипа. Спасибо!
- ММахмуд26 ноября 2025Очень понравилось. Интересное изложение истории в лёгкой и доступной форме. Идеально для первого дня в Афинах.
- ААнтон24 ноября 2025Отличная экскурсия, был с мамой, которой 65 лет, оба остались в восторге. Анна погружена в греческую культуру, и очень мило отзывается о местных - «мои Греки». Отличный гид и хорошая экскурсия. Спасибо
- ЮЮлия23 ноября 2025Анастасия провела с нами прекрасную прогулку по Афинам, материал рассказывала легко и непринужденно, и детям, и взрослым было интересно,помимо истории
- ВВиктория22 ноября 2025Все супер! мы остались очень довольны! спасибо большое!
Будем советовать друзьям!
- MMichael20 ноября 2025Экскурсия с Анной нам очень понравилась! Она- настоящий профессионал: подаёт информацию интересно, с юмором и большим знанием деталей. С Анной
- IInese19 ноября 2025экскурсия была интересной и хорошо структурированной: в ней был рассказ и об истории Афин, и о повседневной жизни греков и их менталитете. Определённо рекомендую.
- ТТатьяна17 ноября 2025Мы остались очень, очень довольны этой экскурсией и гидом Анастасией. Очень интересно все рассказывала. Мы остались под впечатлением от Анастасии
- ММарина6 ноября 2025Все было просто замечательно ✨✨✨всем рекомендую эту экскурсию
- ДДмитрий5 ноября 2025Анна - хороший экскурсовод и замечательный человек, который любит и хорошо знает свой город. Интересно и с юмором рассказала о
- ГГалина2 ноября 2025Отличная экскурсия! Очень много интересной информации! Анастасия очень интересно рассказывает, на все вопросы ответила и дала советы по интересным и вкусным местам!
Для знакомства с Афинами очень рекомендую!
- ННадя2 ноября 2025нам очень понравилась прогулка с Настей, она очень компетентно и интересно рассказывала о греческой истории, было комфортно и приятно)
- ННаталья1 ноября 2025Прекрасная, глубокая экскурсия, рекомендую)
- ИИрина29 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Анастасия заинтересовала Афинами. Очень хороший гид и познавательная экскурсия
- ЮЮлия28 октября 2025Со всей благодарностью к Анне за интересную информацию, после которой остались под впечатлением и взрослые, и дети!
- ООльга26 октября 2025Это фантастическая прогулка по Афинам! Уже хочу вернуться и еще с Анной погулять и узнать побольше 😀 так интересно было
- ЕЕлена25 октября 2025Спасибо большое Анне за великолепную экскурсию. Нам с сыном все очень понравилось. Анна рассказывает увлекательно, открыто, с одной стороны с
- ЕЕкатерина24 октября 2025Спасибо большое Анне!
Экскурсия прошла на отличном уровне:
- были предупреждены, что ходить много и по лестницам, поэтому удобная обувь и одежда;
-
