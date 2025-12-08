Мои заказы

Романтические экскурсии по Афинам

Найдено 7 экскурсий в категории «Романтические» в Афинах на русском языке, цены от €100, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первая встреча с Афинами
Пешая
2 часа
256 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€160 за всё до 6 чел.
Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
Раскрыть характер города, прочувствовать его настроение, ритм и атмосферу
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Историческое сердце Афин
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое сердце Афин
Отправьтесь в путешествие по древним Афинам, где каждый уголок дышит историей. Прогулка по Акрополю и районам Плака подарит незабываемые впечатления
Начало: У Акрополя
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€520 за всё до 4 чел.
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
На машине
5 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
€267 за всё до 3 чел.
Афины для детей и взрослых
Пешая
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
Завтра в 14:00
11 дек в 08:00
€147 за всё до 5 чел.
Афины для маленьких и больших исследователей
Пешая
3 часа
-
5%
81 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины для маленьких и больших исследователей
Проведите 3 часа в Афинах, погружаясь в мифы и историю. Идеально для семей с детьми, любящих приключения и новые знания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€105€110 за всё до 4 чел.
Дегустация греческих вин на секретном пляже
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация греческих вин
Под афинским небом на секретном пляже попробуйте три редких греческих вина. Узнайте об истории виноделия и насладитесь традиционными закусками
Начало: У станции метро «Elliniko»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€267 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    8 декабря 2025
    Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
    Добрый день. Вчера прошла данная экскурсия. Все понравилось, шли по заявленной программе в доступном ритме,но с максимальным объёмом информации о городе и истории. Спасибо!
  • Р
    Руслан
    30 ноября 2025
    Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
    Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только - музеи и прочее. Информации достаточно, и ровно так, как и должно быть. Советую. Пешком прям идеально по всем местам пройтись.
    Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только -
  • M
    Maxim
    29 ноября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Анна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов Анна показала всё самое основное, все интересные места, достопримечательности, посоветовала хороший ресторан в конце нашего трипа. Спасибо!
    Анна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов АннаАнна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов АннаАнна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов АннаАнна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов АннаАнна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов АннаАнна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов Анна
  • М
    Махмуд
    26 ноября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Очень понравилось. Интересное изложение истории в лёгкой и доступной форме. Идеально для первого дня в Афинах.
    Очень понравилось. Интересное изложение истории в лёгкой и доступной форме. Идеально для первого дня в Афинах
  • А
    Антон
    24 ноября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Отличная экскурсия, был с мамой, которой 65 лет, оба остались в восторге. Анна погружена в греческую культуру, и очень мило отзывается о местных - «мои Греки». Отличный гид и хорошая экскурсия. Спасибо
  • Ю
    Юлия
    23 ноября 2025
    Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
    Анастасия провела с нами прекрасную прогулку по Афинам, материал рассказывала легко и непринужденно, и детям, и взрослым было интересно,помимо истории
    читать дальше

    было много полезной информации: где вкусно поесть и куда зайти, все обозначенные достопримечательности увидели и очень довольны! 3 часа пролетели незаметно! Однозначно, рекомендую! Спасибо Анастасия!

  • В
    Виктория
    22 ноября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Все супер! мы остались очень довольны! спасибо большое!
    Будем советовать друзьям!
    Все супер! мы остались очень довольны! спасибо большое!Все супер! мы остались очень довольны! спасибо большое!Все супер! мы остались очень довольны! спасибо большое!
  • M
    Michael
    20 ноября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Экскурсия с Анной нам очень понравилась! Она- настоящий профессионал: подаёт информацию интересно, с юмором и большим знанием деталей. С Анной
    читать дальше

    легко и приятно общаться, можно задавать любые вопросы-она всегда отвечает понятно, уверенно и очень увлекательно. Мы узнали массу нового и получили искреннее удовольствие от прогулки. Замечательный гид, искренне рекомендуем! 🌟

  • I
    Inese
    19 ноября 2025
    Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
    экскурсия была интересной и хорошо структурированной: в ней был рассказ и об истории Афин, и о повседневной жизни греков и их менталитете. Определённо рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    17 ноября 2025
    Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
    Мы остались очень, очень довольны этой экскурсией и гидом Анастасией. Очень интересно все рассказывала. Мы остались под впечатлением от Анастасии
  • М
    Марина
    6 ноября 2025
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Все было просто замечательно ✨✨✨всем рекомендую эту экскурсию
  • Д
    Дмитрий
    5 ноября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Анна - хороший экскурсовод и замечательный человек, который любит и хорошо знает свой город. Интересно и с юмором рассказала о
    читать дальше

    достопримечательностях, учла все наши пожелания, ответила на все вопросы и помогла скорректировать планы дальнейшего путешествия по Афинам и вообще по Греции. Мы получили большое удовольствие от общения и очень благодарны Анне. Хотя экскурсия была достаточно длинная, время пролетело незаметно. Рекомендуем от всей души!

  • Г
    Галина
    2 ноября 2025
    Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
    Отличная экскурсия! Очень много интересной информации! Анастасия очень интересно рассказывает, на все вопросы ответила и дала советы по интересным и вкусным местам!
    Для знакомства с Афинами очень рекомендую!
  • Н
    Надя
    2 ноября 2025
    Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
    нам очень понравилась прогулка с Настей, она очень компетентно и интересно рассказывала о греческой истории, было комфортно и приятно)
  • Н
    Наталья
    1 ноября 2025
    Историческое сердце Афин
    Прекрасная, глубокая экскурсия, рекомендую)
  • И
    Ирина
    29 октября 2025
    Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
    Экскурсия очень понравилась. Анастасия заинтересовала Афинами. Очень хороший гид и познавательная экскурсия
  • Ю
    Юлия
    28 октября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Со всей благодарностью к Анне за интересную информацию, после которой остались под впечатлением и взрослые, и дети!
    Со всей благодарностью к Анне за интересную информацию, после которой остались под впечатлением и взрослые, и дети!Со всей благодарностью к Анне за интересную информацию, после которой остались под впечатлением и взрослые, и дети!Со всей благодарностью к Анне за интересную информацию, после которой остались под впечатлением и взрослые, и дети!
  • О
    Ольга
    26 октября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Это фантастическая прогулка по Афинам! Уже хочу вернуться и еще с Анной погулять и узнать побольше 😀 так интересно было
    читать дальше

    разговаривать на почти любые темы и параллельно видеть уникальные места в Афинах. Очень советую всем в начале путешествия договорится о такой прогулке 🤗 Анна, благодарю за удовольствие вас слушать и заботу 🤍

  • Е
    Елена
    25 октября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Спасибо большое Анне за великолепную экскурсию. Нам с сыном все очень понравилось. Анна рассказывает увлекательно, открыто, с одной стороны с
    читать дальше

    историческими и географическими референсами, с другой очень легко и приятно. Анна знает и любит свою страну, это чувствуется. Мы увидели центр Афин глазами местного. Рекоммендуем! Также получили ценные рекоммендации (со ссылками) на вторую часть путешествия.

  • Е
    Екатерина
    24 октября 2025
    Первая встреча с Афинами
    Спасибо большое Анне!
    Экскурсия прошла на отличном уровне:
    - были предупреждены, что ходить много и по лестницам, поэтому удобная обувь и одежда;
    -
    читать дальше

    было информативно и исторически и в современном времени (много скрытых секретов в старом и новом городах)
    - лайвхаки по еде, сувенирам и входам на Акрополь
    - много видов и совместных фото на фоне их.
    Спасибо ещё раз огромное Анне за первое отличное впечатление от Афин

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Первая встреча с Афинами
  2. Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
  3. Историческое сердце Афин
  4. Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
  5. Афины для детей и взрослых
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Арка Адриана
  5. Площадь Синтагма
  6. Монастираки
  7. Эрехтейон
  8. Театр Диониса
  9. Плака и Монастираки
  10. Микены
Сколько стоит экскурсия по Афинам в декабре 2025
Сейчас в Афинах в категории "Романтические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 100 до 520 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 484 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Романтические», 484 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль