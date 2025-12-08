Г Галина Знакомство с Афинами: по следам богов и философов Добрый день. Вчера прошла данная экскурсия. Все понравилось, шли по заявленной программе в доступном ритме,но с максимальным объёмом информации о городе и истории. Спасибо!

Р Руслан Знакомство с Афинами: по следам богов и философов Все было прекрасно. Провели по всем местам в Афинах. После этого уже точечно осталось только - музеи и прочее. Информации достаточно, и ровно так, как и должно быть. Советую. Пешком прям идеально по всем местам пройтись.

M Maxim Первая встреча с Афинами Анна, спасибо за прогулку по городу и Экскурсию. Были проездом в Афинах. За несколько часов Анна показала всё самое основное, все интересные места, достопримечательности, посоветовала хороший ресторан в конце нашего трипа. Спасибо!

М Махмуд Первая встреча с Афинами Очень понравилось. Интересное изложение истории в лёгкой и доступной форме. Идеально для первого дня в Афинах.

А Антон Первая встреча с Афинами Отличная экскурсия, был с мамой, которой 65 лет, оба остались в восторге. Анна погружена в греческую культуру, и очень мило отзывается о местных - «мои Греки». Отличный гид и хорошая экскурсия. Спасибо

Ю Юлия Знакомство с Афинами: по следам богов и философов читать дальше было много полезной информации: где вкусно поесть и куда зайти, все обозначенные достопримечательности увидели и очень довольны! 3 часа пролетели незаметно! Однозначно, рекомендую! Спасибо Анастасия! Анастасия провела с нами прекрасную прогулку по Афинам, материал рассказывала легко и непринужденно, и детям, и взрослым было интересно,помимо истории

В Виктория Первая встреча с Афинами Все супер! мы остались очень довольны! спасибо большое!

Будем советовать друзьям!

M Michael Первая встреча с Афинами читать дальше легко и приятно общаться, можно задавать любые вопросы-она всегда отвечает понятно, уверенно и очень увлекательно. Мы узнали массу нового и получили искреннее удовольствие от прогулки. Замечательный гид, искренне рекомендуем! 🌟 Экскурсия с Анной нам очень понравилась! Она- настоящий профессионал: подаёт информацию интересно, с юмором и большим знанием деталей. С Анной

I Inese Знакомство с Афинами: по следам богов и философов экскурсия была интересной и хорошо структурированной: в ней был рассказ и об истории Афин, и о повседневной жизни греков и их менталитете. Определённо рекомендую.

Т Татьяна Знакомство с Афинами: по следам богов и философов Мы остались очень, очень довольны этой экскурсией и гидом Анастасией. Очень интересно все рассказывала. Мы остались под впечатлением от Анастасии

М Марина Неизведанные уголки Афинской Ривьеры Все было просто замечательно ✨✨✨всем рекомендую эту экскурсию

Д Дмитрий Первая встреча с Афинами читать дальше достопримечательностях, учла все наши пожелания, ответила на все вопросы и помогла скорректировать планы дальнейшего путешествия по Афинам и вообще по Греции. Мы получили большое удовольствие от общения и очень благодарны Анне. Хотя экскурсия была достаточно длинная, время пролетело незаметно. Рекомендуем от всей души! Анна - хороший экскурсовод и замечательный человек, который любит и хорошо знает свой город. Интересно и с юмором рассказала о

Г Галина Знакомство с Афинами: по следам богов и философов Отличная экскурсия! Очень много интересной информации! Анастасия очень интересно рассказывает, на все вопросы ответила и дала советы по интересным и вкусным местам!

Для знакомства с Афинами очень рекомендую!

Н Надя Знакомство с Афинами: по следам богов и философов нам очень понравилась прогулка с Настей, она очень компетентно и интересно рассказывала о греческой истории, было комфортно и приятно)

Н Наталья Историческое сердце Афин Прекрасная, глубокая экскурсия, рекомендую)

И Ирина Знакомство с Афинами: по следам богов и философов Экскурсия очень понравилась. Анастасия заинтересовала Афинами. Очень хороший гид и познавательная экскурсия

Ю Юлия Первая встреча с Афинами Со всей благодарностью к Анне за интересную информацию, после которой остались под впечатлением и взрослые, и дети!

О Ольга Первая встреча с Афинами читать дальше разговаривать на почти любые темы и параллельно видеть уникальные места в Афинах. Очень советую всем в начале путешествия договорится о такой прогулке 🤗 Анна, благодарю за удовольствие вас слушать и заботу 🤍 Это фантастическая прогулка по Афинам! Уже хочу вернуться и еще с Анной погулять и узнать побольше 😀 так интересно было

Е Елена Первая встреча с Афинами читать дальше историческими и географическими референсами, с другой очень легко и приятно. Анна знает и любит свою страну, это чувствуется. Мы увидели центр Афин глазами местного. Рекоммендуем! Также получили ценные рекоммендации (со ссылками) на вторую часть путешествия. Спасибо большое Анне за великолепную экскурсию. Нам с сыном все очень понравилось. Анна рассказывает увлекательно, открыто, с одной стороны с