Представьте себя на секретном пляже Афин, где можно попробовать три редких греческих вина. Дегустация сопровождается рассказами об истории виноделия и особенностях местных терруаров. Насладитесь традиционными греческими закусками и унесите оставшееся вино с собой.
Это уникальная возможность узнать о греческих винных традициях и провести вечер на берегу Эгейского моря
Это уникальная возможность узнать о греческих винных традициях и провести вечер на берегу Эгейского моря
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальная дегустация редких вин
- 🏖️ Прекрасный секретный пляж
- 📚 Интересные рассказы о виноделии
- 🍇 Традиционные греческие закуски
- 🚗 Включённый трансфер
Что можно увидеть
- Эгейское море
Описание экскурсии
Дегустация будет проходить на секретном пляже, который часто абсолютно пуст. Точную локацию вы узнаете в день поездки. Там вы комфортно расположитесь на удобном одеяле и подушках, насладитесь великолепным видом и попробуете три локальных сорта вин. Также я предложу вам традиционные греческие закуски. Оставшееся вино вы заберёте с собой в отель.
Во время дегустации поговорим:
- Об истории виноделия Греции от древности и до наших дней
- Греческих терруарах
- Винных привычках местных жителей
- Происхождении древнейшего греческого вина — рецины
- Локальной гастрономии
Организационные детали
- Программа 18+
- Трансфер включён в стоимость. Поедем на легковом автомобиле Volkswagen. Дорога занимает около 45 минут в одну сторону
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Elliniko»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Афинах
Провела экскурсии для 226 туристов
Меня зовут Евгения, и вот уже 10 лет я живу на Афинской Ривьере. Здесь нет ни одного уголка, который был бы мне неизвестен. Для вас я выбрала самые яркие, запоминающиеся, фотогеничные и, в то же время, спокойные места. А ещё я большой любитель греческого виноделия — верю, что оно не оставит равнодушными и вас!Задать вопрос
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