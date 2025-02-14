Евгения — ваш гид в Афинах

Провела экскурсии для 226 туристов

Меня зовут Евгения, и вот уже 10 лет я живу на Афинской Ривьере. Здесь нет ни одного уголка, который был бы мне неизвестен. Для вас я выбрала самые яркие, запоминающиеся, фотогеничные и, в то же время, спокойные места. А ещё я большой любитель греческого виноделия — верю, что оно не оставит равнодушными и вас!