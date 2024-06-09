Одно из самых популярных мест в Афинах — колоритный исторический и торговый треугольник, который образуют площади Монастираки, Омония и Синтагма.
Атмосферные кварталы, древние руины, центральный рынок и антикварные лавки привлекают гостей со всего мира.
На прогулке по этому району я покажу вам самое интересное и погружу в разные эпохи многовековой истории Афин.
Атмосферные кварталы, древние руины, центральный рынок и антикварные лавки привлекают гостей со всего мира.
На прогулке по этому району я покажу вам самое интересное и погружу в разные эпохи многовековой истории Афин.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Знаменитый афинский треугольник полон сюрпризов. Этот район с древних времён был центром торговли. А ещё тут везде можно найти отголоски мифологического и религиозного — в архитектуре и названиях улиц, гастрономии, привычках и традициях местных жителей.
Вы увидите:
- Монастираки — площадь, расположенная под сенью Акрополя. Взглянете на антикварные магазины, исторические здания, таверны, церкви и граффити
- Центральный рынок — один из самых больших в Греции. Вы откроете для себя историю греческой гастрономии. Тут глаза разбегаются от обилия всего — сыров, оливок, специй, сухофруктов. Здесь же можно попробовать греческий кофе, приготовленный на песке, который подаётся с кусочком лукума
- Мэрию муниципалитета Афин и центр Национального банка Греции, где сохранились гробницы, а также руины древней городской стены и дороги. Здесь же поставлены памятники драхме и Периклу
- Омонию — старейшая центральная площадь с очень неоднозначной репутацией
- Знаменитую афинскую трилогию — Академию, Университет и Национальную библиотеку — три белоснежных мраморных здания со статуями Афины и Аполлона, Сократа и Платона, первого президента Греции и других
- Синтагму — площадь города со зданием Парламента и почётным караулом. Недалеко от неё вы найдёте дом Генриха Шлимана, бутики района Колонаки и многолюдную торговую улицу Афин
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются личные расходы на еду, напитки и сувениры
- В воскресенье и выходные дни центральный рынок закрыт
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы по вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Афинах
Провела экскурсии для 2197 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, и мне посчастливилось жить в городе олимпийских богов — Афинах. С большим удовольствием познакомлю вас с этим историческим, красивым и атмосферным городом, где по одну сторону стоят величественные древние храмы, а по другую — уютные таверны и молодёжные кафе. Надеюсь, вы полюбите этот древний волшебный город так же, как и я!Задать вопрос
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