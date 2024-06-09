Анна — ваш гид в Афинах

Провела экскурсии для 2197 туристов

Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, и мне посчастливилось жить в городе олимпийских богов — Афинах. С большим удовольствием познакомлю вас с этим историческим, красивым и атмосферным городом, где по одну сторону стоят величественные древние храмы, а по другую — уютные таверны и молодёжные кафе. Надеюсь, вы полюбите этот древний волшебный город так же, как и я!