2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€194 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксархия - район вольнодумцев
Эксархия - это уникальный район Афин, где история и современность живут бок о бок. Здесь каждый уголок пропитан духом свободы и творчества
Начало: На площади Омония, около Хондос центр
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
Раскрыть характер города, прочувствовать его настроение, ритм и атмосферу
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: Недалеко от станции метро «Фисио»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое сердце Афин
Отправьтесь в путешествие по древним Афинам, где каждый уголок дышит историей. Прогулка по Акрополю и районам Плака подарит незабываемые впечатления
Начало: У Акрополя
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€520 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, где вы узнаете о развитии архитектуры, науки и искусства, а также увидите памятники Античности и византийские церкви
Начало: В районе метро «Акрополь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Афинский треугольник: экскурсия по историческим площадям и рынкам
Погружение в атмосферу Афин через прогулку по площадям Монастираки, Омония и Синтагма. Узнайте о древних руинах, антикварных лавках и центральном рынке
Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
