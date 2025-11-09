Афины: аудиопрогулка сквозь века

Аудиоэкскурсия по Афинам предлагает уникальную возможность самостоятельно исследовать древний город. Прогулка начинается на площади Синтагма, где вы узнаете о зарождении демократии.
5 причин купить этот аудиогид
- 📱 Удобство использования приложения
- 🏛️ Богатая история и культура
- 🗺️ Свобода выбора времени
- 🎧 Полная автономия
- 🌆 Потрясающие виды
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Площадь Синтагма
- Район Плака
- Церковь Капникарея
- Кафедральный собор
- Арка Адриана
- Холм Акрополя
- Анафиотика
- Римский форум
- Агора
- Площадь Монастираки
Описание аудиогида
- Площадь Синтагма — центральная площадь Афин, где находится резиденция греческого парламента. Здесь можно увидеть смену почётного караула эвзонов.
- Район Плака у подножия Акрополя, известный узкими улочками, тавернами и магазинами.
- Церковь Капникарея, византийский храм 11 века.
- Кафедральный собор — главный православный собор города, основанный в 19 веке в неоклассическом стиле.
- Арка Адриана — римская триумфальная арка, построенная во 2 веке в честь императора Адриана.
- Холм Акрополя — древнейшая часть Афин, где расположены знаменитые древнегреческие храмы. Отсюда открываются чудесные панорамные виды.
- Анафиотика — маленький живописный район у подножия Акрополя в кикладском стиле.
- Римский форум, построенный римлянами в 1–2 веках.
- Агора — древняя рыночная площадь и центр общественной жизни древних Афин.
- Площадь Монастираки — историческая площадь в центре города, известная базарами, традиционными магазинами и кафе.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров.
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Аудиоэкскурсия в приложении
|€9
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
