Мои заказы

Афины: аудиопрогулка сквозь века

Узнайте тайны Афин с аудиогидом! Посетите площадь Синтагма, Акрополь и район Плака. Всё это без гида, только вы и ваш смартфон
Аудиоэкскурсия по Афинам предлагает уникальную возможность самостоятельно исследовать древний город. Прогулка начинается на площади Синтагма, где вы узнаете о зарождении демократии.

Далее путь лежит через узкие улочки района Плака, к византийской
читать дальше

церкви Капникарея и кафедральному собору. Впечатляющие виды на Акрополь и арку Адриана оставят незабываемые впечатления. Завершите путешествие в районе Анафиотика, наслаждаясь атмосферой кикладского стиля. Всё это доступно через приложение на вашем смартфоне

5 причин купить этот аудиогид

  • 📱 Удобство использования приложения
  • 🏛️ Богатая история и культура
  • 🗺️ Свобода выбора времени
  • 🎧 Полная автономия
  • 🌆 Потрясающие виды
Афины: аудиопрогулка сквозь века© Экскурсии с аудиогидом
Афины: аудиопрогулка сквозь века© Экскурсии с аудиогидом
Афины: аудиопрогулка сквозь века© Экскурсии с аудиогидом
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Площадь Синтагма
  • Район Плака
  • Церковь Капникарея
  • Кафедральный собор
  • Арка Адриана
  • Холм Акрополя
  • Анафиотика
  • Римский форум
  • Агора
  • Площадь Монастираки

Описание аудиогида

  • Площадь Синтагма — центральная площадь Афин, где находится резиденция греческого парламента. Здесь можно увидеть смену почётного караула эвзонов.
  • Район Плака у подножия Акрополя, известный узкими улочками, тавернами и магазинами.
  • Церковь Капникарея, византийский храм 11 века.
  • Кафедральный собор — главный православный собор города, основанный в 19 веке в неоклассическом стиле.
  • Арка Адриана — римская триумфальная арка, построенная во 2 веке в честь императора Адриана.
  • Холм Акрополя — древнейшая часть Афин, где расположены знаменитые древнегреческие храмы. Отсюда открываются чудесные панорамные виды.
  • Анафиотика — маленький живописный район у подножия Акрополя в кикладском стиле.
  • Римский форум, построенный римлянами в 1–2 веках.
  • Агора — древняя рыночная площадь и центр общественной жизни древних Афин.
  • Площадь Монастираки — историческая площадь в центре города, известная базарами, традиционными магазинами и кафе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Аудиоэкскурсия в приложении€9
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Синтагма
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Афинах
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Афин

Похожие экскурсии из Афин

Афины для маленьких и больших исследователей
Пешая
3 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины для маленьких и больших исследователей
Проведите 3 часа в Афинах, погружаясь в мифы и историю. Идеально для семей с детьми, любящих приключения и новые знания
Сегодня в 22:00
Завтра в 11:00
€110 за всё до 4 чел.
Историческое сердце Афин
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое сердце Афин
Отправьтесь в путешествие по древним Афинам, где каждый уголок дышит историей. Прогулка по Акрополю и районам Плака подарит незабываемые впечатления
Начало: У Акрополя
Завтра в 09:00
11 ноя в 15:00
€520 за всё до 4 чел.
Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Афинами: по следам богов и философов
Раскрыть характер города, прочувствовать его настроение, ритм и атмосферу
15 ноя в 15:00
16 ноя в 09:00
€130 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Афинах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Афинах