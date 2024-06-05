Экскурсии по Анафиотике

Найдено 6 экскурсий в категории «Анафиотика» в Афинах на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Афинами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
174 отзыва
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
134 за всё до 6 чел.
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
174 за всё до 6 чел.
Афины: путешествие сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
134 за всё до 6 чел.
Афины: тайны и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Афины: погружение в мир древних тайн и мифов
Поднимитесь на Акрополь, ощутите дух древности и узнайте удивительные истории, стоящие за каменными гигантами Афин
Начало: У метро Акрополь
Сегодня в 16:00
14 июня в 08:00
169 за всё до 5 чел.
Пешком по Афинам с историком-археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Афины за 120 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Афины за 120 минут: индивидуальная экскурсия
Превратите знакомство с Афинами в незабываемое приключение за два часа. Узнайте колоритные районы Монастираки и Плака, поднимитесь на Ареопаг
Начало: На площади Синтагма
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
134 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Хорошая экскурсия по Акрополю и прилегающему району. Другие районы не входят, то есть обзорной не является. Информация подается легко и понятно, но достаточно интересно и уверенно.
  • Г
    Геннадий
    3 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Экскурсия Анны очень интересная, живая, насыщенная. Позволяет увидеть город во всем его многообразии. После 2-х часовой экскурсии понимаешь, что такого числа интересных мест не увидел бы и несколько дней. Рекомендую! Спасибо Анна.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Чудесная экскурсия. Чудесная Анна. Отлично организовано - от места встречи до окончания прогулки. Куча новых знаний и прекрасное первое впечатление от Афин. Спасибо за рекомендации и интересные рассказы!
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Анна -человек, находящийся на своем месте. Видно, как ей нравится то, что она делает. У нее есть ответы на все вопросы и подход к любой аудитории. (были с ребенком) экскурсия прошла в, как прогулка с другом. Все очень понравилось!!!
  • V
    Vlad
    31 мая 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Все супер, время пролетело незаметно. Рекомендую!
  • I
    Irina
    27 мая 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Если вы решите полететь в Афины,особенно,если в первый раз,очень рекомендую пройтись по городу,по Акрополю с замечательным экскурсоводом,Александром. Вы пройдёте с
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    ним интересным маршрутом,услышите интересный рассказ о Греции,Афинах,людях,живших в Афинах в разные периоды истории. Наша экскурсия прошла очень увлекательно,не утомительно и мы не заметили,как пролетело время. Большое спасибо,Александр.

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Афины: тайны и мифы
    Прекрасная экскурсия благодаря чуткому и очень эрудированному экскурсоводу. Индивидуальный подход - чувствует какая интересует информация и открыла для нас интересные места, факты, мифы…
  • И
    Игорь
    28 апреля 2024
    Афины: путешествие сквозь века
    Было очень интересно и познавательно. Анна прекрастно преподносит историю, мифи и факты. Спасибо большое ей и вашей платформе.
  • Ж
    Жанна
    10 апреля 2024
    Афины: тайны и мифы
    Марианна познавательно и интересно провела с нами экскурсию!!! Остались очень довольны! Конечно же будем советовать Марианну как профессионального гида своим друзьям! Узнали и увидели много нового и интересного! Спасибо большое!!!
    Марианна познавательно и интересно провела с нами экскурсию!!!Марианна познавательно и интересно провела с нами экскурсию!!!Марианна познавательно и интересно провела с нами экскурсию!!!Марианна познавательно и интересно провела с нами экскурсию!!!Марианна познавательно и интересно провела с нами экскурсию!!!Марианна познавательно и интересно провела с нами экскурсию!!!Марианна познавательно и интересно провела с нами экскурсию!!!
  • С
    Софья
    21 марта 2024
    Афины: путешествие сквозь века
    Экскурсия была очень познавательная и интересная, в благоприятном для нас темпе. Анне огромное спасибо!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Анафиотика»

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  1. Самое главное
  2. Акрополь
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  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Анафиотика" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 134 до 200. Туристы уже оставили гидам 376 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Анафиотика», 376 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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