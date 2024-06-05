1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Афины: погружение в мир древних тайн и мифов
Поднимитесь на Акрополь, ощутите дух древности и узнайте удивительные истории, стоящие за каменными гигантами Афин
Начало: У метро Акрополь
Сегодня в 16:00
14 июня в 08:00
€169 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Афины за 120 минут: индивидуальная экскурсия
Превратите знакомство с Афинами в незабываемое приключение за два часа. Узнайте колоритные районы Монастираки и Плака, поднимитесь на Ареопаг
Начало: На площади Синтагма
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
€134 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 июня 2024Хорошая экскурсия по Акрополю и прилегающему району. Другие районы не входят, то есть обзорной не является. Информация подается легко и понятно, но достаточно интересно и уверенно.
- ГГеннадий3 июня 2024Экскурсия Анны очень интересная, живая, насыщенная. Позволяет увидеть город во всем его многообразии. После 2-х часовой экскурсии понимаешь, что такого числа интересных мест не увидел бы и несколько дней. Рекомендую! Спасибо Анна.
- ИИрина2 июня 2024Чудесная экскурсия. Чудесная Анна. Отлично организовано - от места встречи до окончания прогулки. Куча новых знаний и прекрасное первое впечатление от Афин. Спасибо за рекомендации и интересные рассказы!
- ССветлана1 июня 2024Анна -человек, находящийся на своем месте. Видно, как ей нравится то, что она делает. У нее есть ответы на все вопросы и подход к любой аудитории. (были с ребенком) экскурсия прошла в, как прогулка с другом. Все очень понравилось!!!
- VVlad31 мая 2024Все супер, время пролетело незаметно. Рекомендую!
- IIrina27 мая 2024Если вы решите полететь в Афины,особенно,если в первый раз,очень рекомендую пройтись по городу,по Акрополю с замечательным экскурсоводом,Александром. Вы пройдёте с
- ТТатьяна20 мая 2024Прекрасная экскурсия благодаря чуткому и очень эрудированному экскурсоводу. Индивидуальный подход - чувствует какая интересует информация и открыла для нас интересные места, факты, мифы…
- ИИгорь28 апреля 2024Было очень интересно и познавательно. Анна прекрастно преподносит историю, мифи и факты. Спасибо большое ей и вашей платформе.
- ЖЖанна10 апреля 2024Марианна познавательно и интересно провела с нами экскурсию!!! Остались очень довольны! Конечно же будем советовать Марианну как профессионального гида своим друзьям! Узнали и увидели много нового и интересного! Спасибо большое!!!
- ССофья21 марта 2024Экскурсия была очень познавательная и интересная, в благоприятном для нас темпе. Анне огромное спасибо!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Анафиотика»
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