А Александр 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Хорошая экскурсия по Акрополю и прилегающему району. Другие районы не входят, то есть обзорной не является. Информация подается легко и понятно, но достаточно интересно и уверенно.

Г Геннадий Первая встреча с Афинами Экскурсия Анны очень интересная, живая, насыщенная. Позволяет увидеть город во всем его многообразии. После 2-х часовой экскурсии понимаешь, что такого числа интересных мест не увидел бы и несколько дней. Рекомендую! Спасибо Анна.

И Ирина Первая встреча с Афинами Чудесная экскурсия. Чудесная Анна. Отлично организовано - от места встречи до окончания прогулки. Куча новых знаний и прекрасное первое впечатление от Афин. Спасибо за рекомендации и интересные рассказы!

С Светлана Первая встреча с Афинами Анна -человек, находящийся на своем месте. Видно, как ей нравится то, что она делает. У нее есть ответы на все вопросы и подход к любой аудитории. (были с ребенком) экскурсия прошла в, как прогулка с другом. Все очень понравилось!!!

V Vlad 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Все супер, время пролетело незаметно. Рекомендую!

I Irina 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город читать дальше ним интересным маршрутом,услышите интересный рассказ о Греции,Афинах,людях,живших в Афинах в разные периоды истории. Наша экскурсия прошла очень увлекательно,не утомительно и мы не заметили,как пролетело время. Большое спасибо,Александр. Если вы решите полететь в Афины,особенно,если в первый раз,очень рекомендую пройтись по городу,по Акрополю с замечательным экскурсоводом,Александром. Вы пройдёте с

Т Татьяна Афины: тайны и мифы Прекрасная экскурсия благодаря чуткому и очень эрудированному экскурсоводу. Индивидуальный подход - чувствует какая интересует информация и открыла для нас интересные места, факты, мифы…

И Игорь Афины: путешествие сквозь века Было очень интересно и познавательно. Анна прекрастно преподносит историю, мифи и факты. Спасибо большое ей и вашей платформе.

Ж Жанна Афины: тайны и мифы Марианна познавательно и интересно провела с нами экскурсию!!! Остались очень довольны! Конечно же будем советовать Марианну как профессионального гида своим друзьям! Узнали и увидели много нового и интересного! Спасибо большое!!!