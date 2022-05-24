Экскурсия в Дельфы

Экскурсия в Дельфы
Экскурсия в Дельфы
Экскурсия в Дельфы
Экскурсия в Дельфы

Что вас ожидает 🤩

  • Арахова
  • Фолос
  • Стадион
  • Театр
  • Храм Аполлона
  • Музей
Экскурсия в Дельфы включает в себя посещение монастыря Осиос Лукас, внутри которого есть некоторые элементы Собора Святой Софии в Стамбуле, археологического объекта и Музея Дельф. Начиная нашу поездку из Афин, мы пройдем долину Левадии, которая является вторым сельскохозяйственным кампусом в Греции.
По пути в Дельфы мы остановимся в живописной деревне Арахова, известном зимнем месте для катания на лыжах. Затем мы продолжаем археологические раскопки были вы увидите знаменитый Толос, который был посвящен богине Афине, гимназия, которая была тренировочным зданием для спортсменов, храм Аполлона были Пифии, который консультировался о важных решениях во всем древнем классическом мире.
Стадион, который использовался для местного фестиваля, как дельфийцы имели честь праздновать свои собственные спортивные игры, театр и казначейские здания наиболее важных городов-государств Древней Греции. Внутри музея вы увидите уникальные произведения искусства, такие как знаменитый Возница, огромная статуя Сфинкса, Золотая маска Аполлона, статуя танцоров, интерьерные темы из мифологии и др. После обеда мы возвращаемся в Афины.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Pick up из отеля
  • Русскоговорящий водитель-гид
  • Wi-fi
  • Вода
Что не входит
  • Билеты в археологический места
  • Обед
  • Лицензионный гид, для посещения музеев и археологических мест
Место начала и завершения?
ваш отель или квартира
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам и воскресенье
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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