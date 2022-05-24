Экскурсия в Дельфы включает в себя посещение монастыря Осиос Лукас, внутри которого есть некоторые элементы Собора Святой Софии в Стамбуле, археологического объекта и Музея Дельф. Начиная нашу поездку из Афин, мы пройдем долину Левадии, которая является вторым сельскохозяйственным кампусом в Греции.

По пути в Дельфы мы остановимся в живописной деревне Арахова, известном зимнем месте для катания на лыжах. Затем мы продолжаем археологические раскопки были вы увидите знаменитый Толос, который был посвящен богине Афине, гимназия, которая была тренировочным зданием для спортсменов, храм Аполлона были Пифии, который консультировался о важных решениях во всем древнем классическом мире.

Стадион, который использовался для местного фестиваля, как дельфийцы имели честь праздновать свои собственные спортивные игры, театр и казначейские здания наиболее важных городов-государств Древней Греции. Внутри музея вы увидите уникальные произведения искусства, такие как знаменитый Возница, огромная статуя Сфинкса, Золотая маска Аполлона, статуя танцоров, интерьерные темы из мифологии и др. После обеда мы возвращаемся в Афины.