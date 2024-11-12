скидка
15%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Батуми: выберите свой маршрут
Выберите один из четырёх уникальных маршрутов по Батуми и получите профессиональные фотографии, запечатлевшие красоту города и его атмосферу
28 ноя в 06:00
29 ноя в 06:00
150€128 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
от €60 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Батуми
Посетить главные места приморского города и узнать о них нескучные факты
Начало: На площади Европы
29 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
€40 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр12 ноября 2024Хочу выразить свою благодарность Виктории за замечательную фотопрогулку по Батуми и прекрасные снимки! Спасибо!
- ЕЕкатерина10 ноября 2024Отличная экскурсия, интересно, в виде разговора на прогулке по городу. Дети, замученные мамой на протяжении недели ежедневными экскурсиями и музеями,
- ТТатьяна11 октября 2024Очень понравилась фотопрогулка с Викторией! Получились красочные выразительные кадры на память. За час прошли и по старому городу, и через
- VViktoria11 октября 2024Спасибо большое Галине за прекрасную экскурсию! Это действительно тот редкий формат экскурсии, когда ты одновременно погружаешься в историю, при этом
- ГГалина10 сентября 2024Виктория,спасибо за фото прогулку. Сказать про фото красиво, ничего не сказать! Это просто восхитительно, потрясающе красиво! Что говорит о профессионализме автора-фотографа. Справилась
- ММихаил22 августа 2024Большое спасибо за интересную экскурсию по Батуми. Договорились о ней день в день. Галина интересно рассказывает о Батуми, об истории и архитектуре, была внимательна к ребенку и его вопросам. Было очень интересно и познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Морской вокзал и порт»
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