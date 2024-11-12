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выдохнули через 20 минут и с удовольствием гуляли и слушали. Галина - прекрасный рассказчик, эрудирована, отвечает на вопросы и поддерживает беседу на любую тему. За три дня в Батуми была с Галиной на 3 экскурсиях, хотелось бы сходить на все, какие предлагаются к посещению, но время ограничено. Смело выбирайте любую интересную для Вас тему из арсенала Галины, не сомневаюсь, что будет превосходно.