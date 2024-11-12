Морской вокзал и порт – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Морской вокзал и порт» в Батуми, цены от €40, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Фотопрогулка по Батуми
Пешая
скидка
15%
5 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Батуми: выберите свой маршрут
Выберите один из четырёх уникальных маршрутов по Батуми и получите профессиональные фотографии, запечатлевшие красоту города и его атмосферу
28 ноя в 06:00
29 ноя в 06:00
150128 за всё до 4 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Пешая
12 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
от 60 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Батуми
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Батуми
Посетить главные места приморского города и узнать о них нескучные факты
Начало: На площади Европы
29 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
40 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    12 ноября 2024
    Фотопрогулка по Батуми
    Хочу выразить свою благодарность Виктории за замечательную фотопрогулку по Батуми и прекрасные снимки! Спасибо!
    Хочу выразить свою благодарность Виктории за замечательную фотопрогулку по Батуми и прекрасные снимки! Спасибо!Хочу выразить свою благодарность Виктории за замечательную фотопрогулку по Батуми и прекрасные снимки! Спасибо!Хочу выразить свою благодарность Виктории за замечательную фотопрогулку по Батуми и прекрасные снимки! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    10 ноября 2024
    Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
    Отличная экскурсия, интересно, в виде разговора на прогулке по городу. Дети, замученные мамой на протяжении недели ежедневными экскурсиями и музеями,
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    выдохнули через 20 минут и с удовольствием гуляли и слушали. Галина - прекрасный рассказчик, эрудирована, отвечает на вопросы и поддерживает беседу на любую тему. За три дня в Батуми была с Галиной на 3 экскурсиях, хотелось бы сходить на все, какие предлагаются к посещению, но время ограничено. Смело выбирайте любую интересную для Вас тему из арсенала Галины, не сомневаюсь, что будет превосходно.

  • Т
    Татьяна
    11 октября 2024
    Фотопрогулка по Батуми
    Очень понравилась фотопрогулка с Викторией! Получились красочные выразительные кадры на память. За час прошли и по старому городу, и через
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    порт и поймали закат на берегу моря. Несмотря на большое количество людей, Виктория смогла сделать фото без других людей в кадре. Очень рекомендую!

    Очень понравилась фотопрогулка с Викторией! Получились красочные выразительные кадры на память. За час прошли и поОчень понравилась фотопрогулка с Викторией! Получились красочные выразительные кадры на память. За час прошли и поОчень понравилась фотопрогулка с Викторией! Получились красочные выразительные кадры на память. За час прошли и по
  • V
    Viktoria
    11 октября 2024
    Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
    Спасибо большое Галине за прекрасную экскурсию! Это действительно тот редкий формат экскурсии, когда ты одновременно погружаешься в историю, при этом
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    оставляя место для понимания и узнавания простой жизни города и места. Галина отличный рассказчик, она дает информацию в интересной и живой манере, не перегружая цифрами и именами, и с удовольствием отвечает на вопросы, в том числе не относящиеся к теме экскурсии. Спасибо за рекомендации и детали, а также за превосходное место для ужина, в которое Галина отвела нас после экскурсии!

  • Г
    Галина
    10 сентября 2024
    Фотопрогулка по Батуми
    Виктория,спасибо за фото прогулку. Сказать про фото красиво, ничего не сказать! Это просто восхитительно, потрясающе красиво! Что говорит о профессионализме автора-фотографа. Справилась
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    с нашей большой семьёй 💪🙂 Смогли захватить много локаций и получили много живых и портретных фото. Спасибо ещё раз за эти воспоминания на всю жизнь! 🥰

    Виктория,спасибо за фото прогулкуВиктория,спасибо за фото прогулкуВиктория,спасибо за фото прогулкуВиктория,спасибо за фото прогулкуВиктория,спасибо за фото прогулкуВиктория,спасибо за фото прогулку
  • М
    Михаил
    22 августа 2024
    Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
    Большое спасибо за интересную экскурсию по Батуми. Договорились о ней день в день. Галина интересно рассказывает о Батуми, об истории и архитектуре, была внимательна к ребенку и его вопросам. Было очень интересно и познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Морской вокзал и порт»

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  5. Старый город
  6. Парк Мачахела
  7. Набережная
  8. Водопад и мост Махунцети
  9. Пещера Прометея
  10. Бульвар
Сколько стоит экскурсия по Батуми в ноябре 2024
Сейчас в Батуми в категории "Морской вокзал и порт" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 128 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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