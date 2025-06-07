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От Морского вокзала – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «От Морского вокзала» в Батуми, цены от €60, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Винные бары Батуми
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
20 июн в 10:00
21 июн в 14:00
от €60 за всё до 6 чел.
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
На яхте
30 минут
Фотопрогулка
до 12 чел.
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Насладиться пейзажами Батуми с воды и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера
Начало: В порту Батуми
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
€180 за всё до 12 чел.
Квест-экскурсия «Загадки Старого Батуми»
Пешая
2.5 часа
-
30%
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия «Загадки Старого Батуми»
Раскрыть город через архитектурные детали, воображение и игру
Начало: У Морского вокзала
Завтра в 08:00
20 июн в 08:00
€105€150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2025
    Винные бары Батуми
    Замечательная экскурсия! Галина рассказывает все подробно и с интересом. Узнали многое о винах Грузии и про дегустировали. Нам очень понравилось и хотелось бы сходить на другие экскурсии Галины. Спасибо!
  • О
    Ольга
    28 апреля 2025
    Винные бары Батуми
    Получилось очень живое общение. Узнала намного больше того, что хотела узнать. Нашла свое вино! И теперь точно знаю как формулировать запросы на любые винные поиски в любом баре💛 И конечно атмосферные фото - Галина умеет ловить шикарные кадры!
  • А
    Андрей
    16 августа 2024
    Винные бары Батуми
    Всё было потрясающе!) История Батуми, прекрасное вино, отличные места. Галина потрясающий экскурсовод!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «От Морского вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Винные бары Батуми
  2. Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
  3. Квест-экскурсия «Загадки Старого Батуми»
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Площадь Пьяцца
  4. Водопад Махунцети
  5. Старый город
  6. Парк Мачахела
  7. Набережная
  8. Мартвильский каньон
  9. Водопад и мост Махунцети
  10. Пещера Прометея
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2025
Сейчас в Батуми в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 180 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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