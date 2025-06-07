Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
20 июн в 10:00
21 июн в 14:00
от €60 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 12 чел.
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Насладиться пейзажами Батуми с воды и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера
Начало: В порту Батуми
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
€180 за всё до 12 чел.
-
30%
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия «Загадки Старого Батуми»
Раскрыть город через архитектурные детали, воображение и игру
Начало: У Морского вокзала
Завтра в 08:00
20 июн в 08:00
€105
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июня 2025Замечательная экскурсия! Галина рассказывает все подробно и с интересом. Узнали многое о винах Грузии и про дегустировали. Нам очень понравилось и хотелось бы сходить на другие экскурсии Галины. Спасибо!
- ООльга28 апреля 2025Получилось очень живое общение. Узнала намного больше того, что хотела узнать. Нашла свое вино! И теперь точно знаю как формулировать запросы на любые винные поиски в любом баре💛 И конечно атмосферные фото - Галина умеет ловить шикарные кадры!
- ААндрей16 августа 2024Всё было потрясающе!) История Батуми, прекрасное вино, отличные места. Галина потрясающий экскурсовод!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «От Морского вокзала»
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