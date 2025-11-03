Присоединяйтесь к нашему путешествию из Батуми на гору Гоми! Окунитесь в историю верхней Аджарии с ее древними мостами и крепостями, наслаждаясь великолепием лесов, водопадов и рек. Не упустите шанс увидеть и попробовать лучшее, что предлагает этот уникальный край!
Описание экскурсииНаше путешествие на гору Гоми начнется в Батуми. Из этого солнечного города мы отправимся в облака. Во время поездки я расскажу вам о жизни людей верхней Аджарии, их традиционных занятиях и современной жизни. Мы увидим арочные мосты и крепости, которые в прошлом защищали от набегов различных империй, а также насладимся величественной природой густых лесов, водопадов и рек по мере нашего подъема. По пути у вас будет возможность приобрести местные деликатесы: натуральный горный мед, вино из известного Аджарского дома вина, сыр и свежие сливки.
Время начала экскурсии согласовывается заранее. Обратите внимание, что программа и условия могут быть изменены.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арочные мосты
- Водопад
- Винный дом и самый красивый закат
Что включено
- Пикник с вином Цоликаури
Место начала и завершения?
Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее. Обратите внимание, что программа и условия могут быть изменены.
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
