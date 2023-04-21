Ближайшие даты:
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
27
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Мы погуляем по улицам исторической части Батуми и вспомним их старые имена, каждая улица - отдельная история нашего путешествия во времени: Мариинский проспект, Тифлиская, Дондуков-Корсаковская, Аджарская, Петербургская, Садовая, Кутаисская, Католическая, Приморская, Смекаловская.
- Вы по-новому увидите местные достопримечательности: Кафедральный собор, православную церковь, мечеть и турецкий квартал, которые еще скрывают много тайн, маяк - пожалуй, старейшее сооружение Батуми, дом Ротшильдов, дом-корабль, дом с “человеческим” лицом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Теперь на airbnb! Всем привет, гамарджоба!
Что заставляет людей приезжать в Батуми и вдохновляться этим местом, наполнять его смыслами, энергией, плодами своего труда?
Эта экскурсия - настоящее исследование, потому что мы пройдем по местам исторических событий, киносъемок, значимых встреч в жизни знаменитых писателей, художников, политических деятелей, которые отразились в произведениях искусства, учебниках, сохранились в воспоминаниях участников событий и на страницах старинных газет.
Мы погуляем по улицам исторической части Батуми и вспомним их старые имена, каждая улица - отдельная история нашего путешествия во времени: Мариинский проспект, Тифлиская, Дондуков-Корсаковская, Аджарская, Петербургская, Садовая, Кутаисская, Католическая, Приморская, Смекаловская.
Вы по-новому увидите местные достопримечательности: Кафедральный собор, православную церковь, мечеть и турецкий квартал, которые еще скрывают много тайн, маяк - пожалуй, старейшее сооружение Батуми, дом Ротшильдов, дом-корабль, дом с “человеческим” лицом. А главное для настоящего исследователя - не что, а почему. Почему столько народов пытались закрепиться на территории Батуми и Аджарии? Почему целой династии пришлось изменить вероисповедание, только чтобы остаться в этом благодатном крае и т. д?
Цель этого тура - путешествие во времени. Присоединяйтесь!
Начало экскурсии в 15:00
Ответы на вопросы
- Что не входит
- В стоимость экскурсии не включены напитки и еда
- Которую участники могут купить самостоятельно по пути следования
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: улица Важа Пшавела, 45Завершение: Батуми бульвар
- Когда и сколько длится?
- Когда: Начало экскурсии в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Спасибо за выбор моей экскурсии "Батуми, путешествие во времени"!
- Ориентировочная продолжительность экскурсии - 2,5 часа.
- Место встречи - пересечение улиц Пшавела и Зубалашвили (во дворе банка ТВС).
- Экскурсия проводится в любую погоду, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Батуми
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Батуми
Познакомиться с историей, культурой и архитектурой курортной столицы Грузии
На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра
21 апр
22 апр
23 апр
€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Батуми
Дружеская обзорная экскурсия по древнему городу с юной душой
в районе нижней станции канатной дороги «Арго»
Завтра
21 апр
22 апр
23 апр
€30 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Все краски Батуми
Истории многогранного города на прогулке по главным достопримечательностям
у Парка 6-ого мая
Завтра
21 апр
22 апр
24 апр
€45 за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании