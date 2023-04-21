Батуми, путешествие во времени

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Батуми, путешествие во времени
Батуми, путешествие во времени
Батуми, путешествие во времени
Батуми, путешествие во времени
Батуми, путешествие во времени
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Что вас ожидает:

  • Мы погуляем по улицам исторической части Батуми и вспомним их старые имена, каждая улица - отдельная история нашего путешествия во времени: Мариинский проспект, Тифлиская, Дондуков-Корсаковская, Аджарская, Петербургская, Садовая, Кутаисская, Католическая, Приморская, Смекаловская.
  • Вы по-новому увидите местные достопримечательности: Кафедральный собор, православную церковь, мечеть и турецкий квартал, которые еще скрывают много тайн, маяк - пожалуй, старейшее сооружение Батуми, дом Ротшильдов, дом-корабль, дом с “человеческим” лицом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Теперь на airbnb! Всем привет, гамарджоба!
Что заставляет людей приезжать в Батуми и вдохновляться этим местом, наполнять его смыслами, энергией, плодами своего труда?
Эта экскурсия - настоящее исследование, потому что мы пройдем по местам исторических событий, киносъемок, значимых встреч в жизни знаменитых писателей, художников, политических деятелей, которые отразились в произведениях искусства, учебниках, сохранились в воспоминаниях участников событий и на страницах старинных газет.
Мы погуляем по улицам исторической части Батуми и вспомним их старые имена, каждая улица - отдельная история нашего путешествия во времени: Мариинский проспект, Тифлиская, Дондуков-Корсаковская, Аджарская, Петербургская, Садовая, Кутаисская, Католическая, Приморская, Смекаловская.
Вы по-новому увидите местные достопримечательности: Кафедральный собор, православную церковь, мечеть и турецкий квартал, которые еще скрывают много тайн, маяк - пожалуй, старейшее сооружение Батуми, дом Ротшильдов, дом-корабль, дом с “человеческим” лицом. А главное для настоящего исследователя - не что, а почему. Почему столько народов пытались закрепиться на территории Батуми и Аджарии? Почему целой династии пришлось изменить вероисповедание, только чтобы остаться в этом благодатном крае и т. д?
Цель этого тура - путешествие во времени. Присоединяйтесь!

Начало экскурсии в 15:00

Ответы на вопросы

Что не входит
  • В стоимость экскурсии не включены напитки и еда
  • Которую участники могут купить самостоятельно по пути следования
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Важа Пшавела, 45
Завершение: Батуми бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Спасибо за выбор моей экскурсии "Батуми, путешествие во времени"!
  • Ориентировочная продолжительность экскурсии - 2,5 часа.
  • Место встречи - пересечение улиц Пшавела и Зубалашвили (во дворе банка ТВС).
  • Экскурсия проводится в любую погоду, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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