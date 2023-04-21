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Что заставляет людей приезжать в Батуми и вдохновляться этим местом, наполнять его смыслами, энергией, плодами своего труда?

Эта экскурсия - настоящее исследование, потому что мы пройдем по местам исторических событий, киносъемок, значимых встреч в жизни знаменитых писателей, художников, политических деятелей, которые отразились в произведениях искусства, учебниках, сохранились в воспоминаниях участников событий и на страницах старинных газет.

Мы погуляем по улицам исторической части Батуми и вспомним их старые имена, каждая улица - отдельная история нашего путешествия во времени: Мариинский проспект, Тифлиская, Дондуков-Корсаковская, Аджарская, Петербургская, Садовая, Кутаисская, Католическая, Приморская, Смекаловская.

Вы по-новому увидите местные достопримечательности: Кафедральный собор, православную церковь, мечеть и турецкий квартал, которые еще скрывают много тайн, маяк - пожалуй, старейшее сооружение Батуми, дом Ротшильдов, дом-корабль, дом с “человеческим” лицом. А главное для настоящего исследователя - не что, а почему. Почему столько народов пытались закрепиться на территории Батуми и Аджарии? Почему целой династии пришлось изменить вероисповедание, только чтобы остаться в этом благодатном крае и т. д?

Цель этого тура - путешествие во времени. Присоединяйтесь!