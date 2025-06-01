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в машине нас ждала прохладная вода, мелочь а приятно. Экскурсия произошла в спокойном темпе, много времени давали на прогулку и осмотр достопримечательностей. К сожалению в каньоне не удалось покататься на лодках из-за уровня воды, но нас предупредили что такое может быть. С погодой нам повезло, в Батуми было холодно и облачно, а в Кутаиси светило яркое тёплое солнце 😊 Пещеры очень понравились, однозначно стоит посетить всем, кто отдыхает в Грузии 👍