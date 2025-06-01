Индивидуальная
до 1 чел.
Пещеры и храмы Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу древнего Кутаиси, исследуя карстовые пещеры и архитектурные шедевры. Уникальные виды и история региона ждут вас
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
«Мы посетим две карстовые пещеры, увидим следы динозавров, знаменитый Колхидский фонтан, вы восхититесь архитектурой Собора Баграта и окажетесь на смотровой площадке над пропастью с поражающими красотой видами региона Имерети»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 10:00 утра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$195 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Пещеры и храмы Кутаиси
Путешествие в Кутаиси подарит вам возможность увидеть карстовые пещеры, следы динозавров и Собор Баграта. Восхитительные виды Имерети ждут вас
Начало: Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
«Вы посетите две карстовые пещеры, увидите следы динозавров, знаменитый Колхидский фонтан, восхититесь архитектурой Собора Баграта и окажетесь на смотровой площадке над пропастью с поражающими красотой видами региона Имерети»
Расписание: перед заказом пожалуйста уточняйте информацию по расписанию экскурсии у гида
Завтра в 08:00
24 июн в 08:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Три грани Батуми: культура, история, духовность
Познакомьтесь с Батуми: старинные улочки, величественные храмы и уникальные музеи. Увлекательное путешествие по историческим и современным местам
«Храм Святой Троицы на горе Самеба»
22 июн в 09:00
26 июн в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья1 июня 2025Все очень понравилось. Отлично выстроенная коммуникация с момента оформления тура. Персонал чутко реагировал на все пожелания и стремился сделать поездку лёгкой и комфортной. Маршрут яркий и запоминающийся. Буду рад вновь воспользоваться услугами этой команды.
- ВВалерия27 апреля 2025Спасибо организаторам и гиду-водителю Годердзи, у нас получилась практически индивидуальная экскурсия в мини-группе. Понравилась забота гида о комфорте всех участников,
- ТТатьяна15 ноября 2024Я всем осталась довольна. Разговорчивый дружелюбный гид развлекал нас, как мог, старался. Выполнял любые просьбы. Угостил хурмой прямо с дерева.
- ТТатьяна23 июня 2024Насыщенная и интересная экскурсия. Понравилось все, от пещер до фонтана. Организация на высшем уровне, рекомендую!
- ВВладимир2 июня 2024Невероятные впечатления! Прекрасный гид, захватывающие виды и отличная организация. Пещера Прометея с ее сталактитами и сталагмитами – это нечто.
- ДДима2 июня 2024Эта экскурсия стала настоящим открытием. Кутаиси - потрясающий город с богатой историей. Очень понравился Колхидский фонтан в центре городе. А Пещера Прометея и Сатаплия это полный восторг! Всем желаю увидеть!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2025
Сейчас в Батуми в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 195. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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