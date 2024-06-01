В Владимир Многоликий Батуми Очень содержательная и познавательная экскурсия! Благодарны Александру за профессиональную подачу интереснейших фактов из истории города. Все в нашей разновозрастной группе из шести человек остались довольны. Уже порекомендовали заказать экскурсию знакомым.

З Зарема Многоликий Батуми Очень понравилось экскурсия Александра видно что влюблен в свой город и в свою страну) Понравился маршрут, были очень красивые места, сделали отличные фото. С удовольствием будем рекомендовать друзьям.

С Светлана Все краски Батуми Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства с Батуми - прекрасный маршрут, интересная информация. Время пролетает незаметно. Спасибо большое Аркадию.

А Алла Многоликий Батуми Были вчера на индивидуальной экскурсии с Александром. Все было просто отлично. Узнали много нового из истории Аджарии. Посетили много интересных мест. Александр профессионал своего дела. Однозначно рекомендуем.

Е Евгений Все краски Батуми Все пришло так как в описании. Рекомендую!!!

А Анжелика Все краски Батуми читать дальше потрясающие места Батуми. Маршрут экскурсии был очень грамотно выстроен, посмотрели весь город. Аркадий очень приятный и грамотный молодой человек, экскурсию однозначно рекомендую. Спасибо огромное Аркадию за экскурсию "Все краски Батуми". Узнали много интересных фактов и о Грузии и о Батуми. Аркадий показал

Д Дмитрий Душа старого города Огромное спасибо Баграту за прекрасную экскурсию. Получили невероятное удовольствие от прогулки по старому Батуми. Рекомендую всем, кто хочет узнать историю города!

А Александр Душа старого города читать дальше природы, истории становления и культурного наследия, богатой на народности и религиозные влияния страны, что отразилось на неповторимом архитектурном богатстве города. Для любителей кинематографии и литературы приводятся множественные истории связаные с Батуми. Благодарны Баграту за очень интересное и познавательное путешествие по Батуми. Прекрасные рассказы истории возникновения самой территории города, особенности его ландшафта и

Г ГУЛЬНАЗ Душа старого города Спасибо Вам большое, Баграт! Нам всем понравилось, очень-очень! Если будем еще раз в Батуми, обязательно поедем с Вами в Ботанический сад! И друзьям порекомендуем только Вас. Мадлоба!