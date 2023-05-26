Окунуться в живую историю города и научиться понимать её через символы
У каждого значимого города свой язык.
Батуми говорит с нами на пёстрой смеси грузинского, армянского, украинского, турецкого, русского и мифологического. Вы погрузитесь в его захватывающую историю: неповторимую и богатую событиями. Прикоснётесь к местному искусству, символам и знакам. В итоге посмотрите на город совершенно по-новому!
Батуми говорит с нами на пёстрой смеси грузинского, армянского, украинского, турецкого, русского и мифологического. Вы погрузитесь в его захватывающую историю: неповторимую и богатую событиями. Прикоснётесь к местному искусству, символам и знакам. В итоге посмотрите на город совершенно по-новому!
Ближайшие даты:
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Непознанный Батуми
Батуми предстанет перед вами не просто как южный приморский город, а как многослойный живой организм. За два часа вы:
- Пройдёте по набережной, бульвару и трём самым старым улицам
- Полюбуетесь исчезающей красотой мозаик 20 века в районе домов моряков
- Увидите фонтан «Дама на велосипеде» и место, где находилась османская крепость
- Раскроете, что отличало монументальное искусство Аджарии последних столетий
- Расшифруете новые символы города на площади Пьяцца
- Узнаете, как в батумских названиях отражаются местные верования, быт, экономика и природа
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у отеля Шератон
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Pavel — ваша команда гидов в Батуми
Здравствуйте! Я Павел, гид по прекрасной Аджарии. Впервые увидел эти волшебные места в 2014 году и был абсолютно очарован горами, морем, местной кухней, вином, людьми. Сейчас я показываю Батуми путешественникам с дружной командой увлечённых гидов. Наши экскурсии запоминаются гостям и никогда не бывают скучными. Приглашаем вас в этом убедиться!Задать вопрос
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