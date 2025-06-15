Батуми предстанет перед вами не просто как южный приморский город, а как многослойный живой организм.За два часа вы: Пройдёте по набережной, бульвару и самым старым улицам; Полюбуетесь исчезающей красотой мозаик

20 века в районе домов моряков; Узнаете, что вдохновляло скульпторов и архитекторов на создание многочисленных батумских фонтанов и скульптурных композиций; Раскроете, что отличало монументальное искусство Аджарии последних столетий; Расшифруете новые символы города на площади Пьяцца; Узнаете, как в батумских названиях отражаются местные верования, быт, экономика и природа. И это далеко не всё

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии «Мифы, знаки и символы Батуми» - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив и полон жизни, что позволит вам полностью насладиться его атмосферой и историей.

Сейчас август — это идеальное время.