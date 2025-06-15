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Мифы, знаки и символы Батуми

Познакомьтесь с Батуми через его мифы, знаки и символы. Узнайте, что вдохновляло местных художников и архитекторов
Батуми предстанет перед вами не просто как южный приморский город, а как многослойный живой организм.

За два часа вы: Пройдёте по набережной, бульвару и самым старым улицам; Полюбуетесь исчезающей красотой мозаик
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20 века в районе домов моряков; Узнаете, что вдохновляло скульпторов и архитекторов на создание многочисленных батумских фонтанов и скульптурных композиций; Раскроете, что отличало монументальное искусство Аджарии последних столетий; Расшифруете новые символы города на площади Пьяцца; Узнаете, как в батумских названиях отражаются местные верования, быт, экономика и природа. И это далеко не всё

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный взгляд на Батуми
  • 🏛️ Исторические и культурные открытия
  • 🎨 Вдохновение местных художников
  • 🗿 Символы и знаки города
  • 🌊 Прогулка по набережной и старым улицам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии «Мифы, знаки и символы Батуми» - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив и полон жизни, что позволит вам полностью насладиться его атмосферой и историей.
Сейчас август — это идеальное время.
Мифы, знаки и символы Батуми
Мифы, знаки и символы Батуми
Мифы, знаки и символы Батуми

Что можно увидеть

  • Набережная
  • Бульвар
  • Старые улицы
  • Дома моряков
  • Площадь Пьяцца

Описание экскурсии

Непознанный Батуми

Батуми предстанет перед вами не просто как южный приморский город, а как многослойный живой организм. За два часа вы:

  • Пройдёте по набережной, бульвару и самым старым улицам
  • Полюбуетесь исчезающей красотой мозаик 20 века в районе домов моряков
  • Узнаете, что вдохновляло скульпторов и архитекторов на создание многочисленных батумских фонтанов и скульптурных композиций
  • Раскроете, что отличало монументальное искусство Аджарии последних столетий
  • Расшифруете новые символы города на площади Пьяцца
  • Узнаете, как в батумских названиях отражаются местные верования, быт, экономика и природа

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля Шератон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 701 туриста
Здравствуйте! Я Павел, гид по прекрасной Аджарии. Впервые увидел эти волшебные места в 2014 году и был абсолютно очарован горами, морем, местной кухней, вином, людьми. Сейчас я показываю Батуми путешественникам с дружной командой увлечённых гидов. Наши экскурсии запоминаются гостям и никогда не бывают скучными. Приглашаем вас в этом убедиться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
А
Экскурсия Павла была лучшей за всю поездку - мы открыли для себя Батуми с ракурса истории прошлых столетий и увидели ее отражение вокруг. Несмотря на обилие деталей, экскурсия воспринимается легко
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и взрослыми и детьми. Маршрут и темп экскурсии составлены идеально - никто не устал. В начале экскурсии Павел провел для нас вводную часть, после которой увиденное легко складывается в пазл. Павел использовал планшет во время экскурсий - карты, отрывки из фильма - и вовлекал нас загадками.

Экскурсия Павла была лучшей за всю поездку - мы открыли для себя Батуми с ракурса истории
Экскурсия Павла была лучшей за всю поездку - мы открыли для себя Батуми с ракурса истории
Экскурсия Павла была лучшей за всю поездку - мы открыли для себя Батуми с ракурса истории
Экскурсия Павла была лучшей за всю поездку - мы открыли для себя Батуми с ракурса истории
Экскурсия Павла была лучшей за всю поездку - мы открыли для себя Батуми с ракурса истории
Экскурсия Павла была лучшей за всю поездку - мы открыли для себя Батуми с ракурса истории
Экскурсия Павла была лучшей за всю поездку - мы открыли для себя Батуми с ракурса истории
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Анна
Я люблю вдаваться в подробности во время экскурсии и эта экскурсия просто кладезь информации!
Очень понравилось!
Всем рекомендую Павла.
Я ангажировала много гидов. Павел лучший

Спасибо, Павел!
Я люблю вдаваться в подробности во время экскурсии и эта экскурсия просто кладезь информации!
Я люблю вдаваться в подробности во время экскурсии и эта экскурсия просто кладезь информации!
Я люблю вдаваться в подробности во время экскурсии и эта экскурсия просто кладезь информации!
Я люблю вдаваться в подробности во время экскурсии и эта экскурсия просто кладезь информации!
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Е
Думаю, не раз еще Павел покажет невероятный и неожиданный Батуми моим друзьям и знакомым! Однозначно буду его всем рекомендовать! Спасибо за интересное путешествие!
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Ю
Добрый день!
Первый раз мы были в Батуми немногим больше 30 минут. Успели удивиться необыкновенному разнообразию этого города. Захотелось больше узнать об этом удивительном городе. Приехав второй раз в Батуми, для
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более полного погружения, решили свое плотное знакомство осуществить с Антоном.
Экскурсия была великолепной. Очень интересно, насыщенно и увлекательно. В рассказ были задействованы все участники группы. Экскурсия больше напоминала увлекательную беседу, чем монолог экскурсовода. Каждый из нас вынес огромное количество интересных мифов, символов и подробностей о Батуми. После экскурсии, вспомнив свои наиболее запомнившие моменты, мы собрали прекрасный сказочный ковер о Батуми.
Погода нам очень благоволила. Утром был очень сильный дождь. Когда мы договаривались об экскурсии, Антон с пониманием отнесся к тому, что мы можем отказаться, если погода нас испугает. Меня это очень тронуло. Мы договаривались утром об экскурсии после обеда, но уверенности окончательной не было, что пойдем. ЗА час мы согласились. Подобная оперативность всегда подкупает на отдыхе, когда планы могут поменяться в одного мгновение.
Вся наша семья рада, что побывала на экскурсии, что нашим экскурсоводом был Антон.
Всем рекомендую Антона и его экскурсии.

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Е
Интересная экскурсия Рекомендую
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Платон
Если вам не столько нужна обзорная экскурсия, сколько погружение в контекст и образ жизни, то вам точно к Павлу

Это было круто!
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