У каждого значимого города свой язык. Батуми говорит с нами на пёстрой смеси грузинского, армянского, украинского, турецкого, русского и мифологического. Вы погрузитесь в его захватывающую историю: неповторимую и богатую событиями. Прикоснётесь к местному искусству, символам и знакам. В итоге посмотрите на город совершенно по-новому!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Непознанный Батуми

Батуми предстанет перед вами не просто как южный приморский город, а как многослойный живой организм. За два часа вы:

Пройдёте по набережной, бульвару и трём самым старым улицам

Полюбуетесь исчезающей красотой мозаик 20 века в районе домов моряков

Увидите фонтан «Дама на велосипеде» и место, где находилась османская крепость

Раскроете, что отличало монументальное искусство Аджарии последних столетий

Расшифруете новые символы города на площади Пьяцца

Узнаете, как в батумских названиях отражаются местные верования, быт, экономика и природа

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.