Батуми предстанет перед вами не просто как южный приморский город, а как многослойный живой организм.
За два часа вы: Пройдёте по набережной, бульвару и самым старым улицам; Полюбуетесь исчезающей красотой мозаик
За два часа вы: Пройдёте по набережной, бульвару и самым старым улицам; Полюбуетесь исчезающей красотой мозаик
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный взгляд на Батуми
- 🏛️ Исторические и культурные открытия
- 🎨 Вдохновение местных художников
- 🗿 Символы и знаки города
- 🌊 Прогулка по набережной и старым улицам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии «Мифы, знаки и символы Батуми» - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив и полон жизни, что позволит вам полностью насладиться его атмосферой и историей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Набережная
- Бульвар
- Старые улицы
- Дома моряков
- Площадь Пьяцца
Описание экскурсии
Непознанный Батуми
Батуми предстанет перед вами не просто как южный приморский город, а как многослойный живой организм. За два часа вы:
- Пройдёте по набережной, бульвару и самым старым улицам
- Полюбуетесь исчезающей красотой мозаик 20 века в районе домов моряков
- Узнаете, что вдохновляло скульпторов и архитекторов на создание многочисленных батумских фонтанов и скульптурных композиций
- Раскроете, что отличало монументальное искусство Аджарии последних столетий
- Расшифруете новые символы города на площади Пьяцца
- Узнаете, как в батумских названиях отражаются местные верования, быт, экономика и природа
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Шератон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 701 туриста
Здравствуйте! Я Павел, гид по прекрасной Аджарии. Впервые увидел эти волшебные места в 2014 году и был абсолютно очарован горами, морем, местной кухней, вином, людьми. Сейчас я показываю Батуми путешественникам с дружной командой увлечённых гидов. Наши экскурсии запоминаются гостям и никогда не бывают скучными. Приглашаем вас в этом убедиться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия Павла была лучшей за всю поездку - мы открыли для себя Батуми с ракурса истории прошлых столетий и увидели ее отражение вокруг. Несмотря на обилие деталей, экскурсия воспринимается легко
Вам был полезен этот отзыв?
Я люблю вдаваться в подробности во время экскурсии и эта экскурсия просто кладезь информации!
Очень понравилось!
Всем рекомендую Павла.
Я ангажировала много гидов. Павел лучший
Спасибо, Павел!
Очень понравилось!
Всем рекомендую Павла.
Я ангажировала много гидов. Павел лучший
Спасибо, Павел!
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Е
Думаю, не раз еще Павел покажет невероятный и неожиданный Батуми моим друзьям и знакомым! Однозначно буду его всем рекомендовать! Спасибо за интересное путешествие!
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Ю
Добрый день!
Первый раз мы были в Батуми немногим больше 30 минут. Успели удивиться необыкновенному разнообразию этого города. Захотелось больше узнать об этом удивительном городе. Приехав второй раз в Батуми, для
Первый раз мы были в Батуми немногим больше 30 минут. Успели удивиться необыкновенному разнообразию этого города. Захотелось больше узнать об этом удивительном городе. Приехав второй раз в Батуми, для
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Е
Интересная экскурсия Рекомендую
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Если вам не столько нужна обзорная экскурсия, сколько погружение в контекст и образ жизни, то вам точно к Павлу
Это было круто!
Это было круто!
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