Мифы, знаки и символы Батуми

Окунуться в живую историю города и научиться понимать её через символы

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У каждого значимого города свой язык.

Батуми говорит с нами на пёстрой смеси грузинского, армянского, украинского, турецкого, русского и мифологического. Вы погрузитесь в его захватывающую историю: неповторимую и богатую событиями. Прикоснётесь к местному искусству, символам и знакам. В итоге посмотрите на город совершенно по-новому!
Мифы, знаки и символы Батуми
Мифы, знаки и символы Батуми
Мифы, знаки и символы Батуми
Мифы, знаки и символы Батуми
Мифы, знаки и символы Батуми
Мифы, знаки и символы Батуми
Мифы, знаки и символы Батуми
Мифы, знаки и символы Батуми
Ближайшие даты:
26
мая
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мая
28
мая
29
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Непознанный Батуми

Батуми предстанет перед вами не просто как южный приморский город, а как многослойный живой организм. За два часа вы:

  • Пройдёте по набережной, бульвару и трём самым старым улицам
  • Полюбуетесь исчезающей красотой мозаик 20 века в районе домов моряков
  • Увидите фонтан «Дама на велосипеде» и место, где находилась османская крепость
  • Раскроете, что отличало монументальное искусство Аджарии последних столетий
  • Расшифруете новые символы города на площади Пьяцца
  • Узнаете, как в батумских названиях отражаются местные верования, быт, экономика и природа

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля Шератон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
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