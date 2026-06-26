Батуми привлекал выдающихся людей со всего мира.
На прогулке вы увидите главные площади и бульвары города, познакомитесь с его многонациональной историей и узнаете, каким его запомнили Мандельштам, Есенин, Паустовский и Бабель.
Это возможность взглянуть на Батуми через судьбы людей, которых он вдохновлял на протяжении десятилетий.
На прогулке вы увидите главные площади и бульвары города, познакомитесь с его многонациональной историей и узнаете, каким его запомнили Мандельштам, Есенин, Паустовский и Бабель.
Это возможность взглянуть на Батуми через судьбы людей, которых он вдохновлял на протяжении десятилетий.
Описание экскурсии
- Площадь Пьяцца, Театральная площадь и площадь Европы — обязательные точки нашего маршрута.
- На площади Пьяцца вы словно перенесётесь в солнечную Италию, не покидая Грузию. Мы разберёмся, почему её построили именно в таком стиле.
- На Театральной площади увидим фонтан Нептун. Вы узнаете, чем он отличается от своего итальянского прототипа, и сделаете яркие фотографии.
- На площади Европы, рассматривая статую Медеи, услышите легенду о дочери царя Ээта и увидите башню с астрономическими часами.
- На Батумском бульваре рассмотрим башню грузинского алфавита, Парк чудес и маяк.
- Мы поделимся воспоминаниями о городе Осипа Мандельштама, Сергея Есенина, Константина Паустовского и Исаака Бабеля.
- Затем перенесёмся в современный Батуми и поговорим о привычках, традициях и повседневной жизни его жителей.
- И конечно, не обойдём стороной местную гастрономию — одну из самых ярких составляющих культуры Аджарии.
А ещё:
- Мы увидим храмы разных конфессий и узнаем их историю. Статус беспошлинного порта два века назад привлёк в Батуми множество иностранцев, поэтому в городе сохранилось немало религиозных сооружений.
- Посетим синагогу и готический кафедральный собор Пресвятой Богородицы
- Побываем в действующей мечети Ахмед-Паша Орта Джаме и поговорим о её связи с историей Аджарии.
- Также увидим собор Александра Невского, фундамент которого был заложен при участии императорской семьи.
- Мы обсудим, как переплетение культур повлияло на жизнь и нравы горожан и что сами жители Батуми думают об этом сегодня.
- Прикоснёмся к истории города и лучше узнаем его жителей. Ведь почувствовать Батуми можно не только глазами, но и сердцем.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бесарион — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
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Вместе со своей командой я провожу экскурсии по уникальным местам Кавказа для гостей со всего мира. Жду в гости!
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