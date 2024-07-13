На рубеже 19 и 20 веков Батум стремительно развивался и богател. На его улицах можно было услышать все языки Европы. Это многоголосье отразилось и в архитектуре. Мы прогуляемся по Старому городу и отыщем свидетелей той эпохи.
Порассуждаем о том, как дома изменило время, и попробуем предсказать, что с этим наследием будет дальше.
Порассуждаем о том, как дома изменило время, и попробуем предсказать, что с этим наследием будет дальше.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кинотеатр «Аполло»— первый в городе кинотеатр, где смеялись не только при просмотре комедий
- Дом одной из богатейших семей мира — Ротшильдов, в котором появились на свет многие батумцы
- Старинную почтовую контору, за фасадом которой нынче скрывается казино
- Здание банка, превращённое во дворец из диснеевских сказок
Вы узнаете:
- Почему в Старом городе не строили высоких зданий
- Как известный батумский врач стал жертвой собственной доброты
- Кому принадлежал «дом с атлантами»
- Чем не угодил властям кукольный театр
Кому подойдёт экскурсия
Как тем, кто в Батуми впервые и хочет познакомиться со Старым городом, так и тем, кто здесь живёт — узнать больше о знакомых постройках.
Организационные детали
- Рекомендуем брать с собой головные уборы, воду и средства SPF (или зонты — в зависимости от переменчивой батумской погоды)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€18
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Батуми
Провела экскурсии для 101 туриста
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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