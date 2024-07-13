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На рубеже 19 и 20 веков Батум стремительно развивался и богател. На его улицах можно было услышать все языки Европы. Это многоголосье отразилось и в архитектуре. Мы прогуляемся по Старому городу и отыщем свидетелей той эпохи.



Порассуждаем о том, как дома изменило время, и попробуем предсказать, что с этим наследием будет дальше.