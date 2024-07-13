Буржуазный Батуми. Архитектура на перекрёстке цивилизаций

Изучить старинные дома и понять, как на город повлиял период, когда он был «черноморским Вавилоном»
На рубеже 19 и 20 веков Батум стремительно развивался и богател. На его улицах можно было услышать все языки Европы. Это многоголосье отразилось и в архитектуре. Мы прогуляемся по Старому городу и отыщем свидетелей той эпохи.

Порассуждаем о том, как дома изменило время, и попробуем предсказать, что с этим наследием будет дальше.
Буржуазный Батуми. Архитектура на перекрёстке цивилизаций
Буржуазный Батуми. Архитектура на перекрёстке цивилизаций
Буржуазный Батуми. Архитектура на перекрёстке цивилизаций
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 17:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Кинотеатр «Аполло»— первый в городе кинотеатр, где смеялись не только при просмотре комедий
  • Дом одной из богатейших семей мира — Ротшильдов, в котором появились на свет многие батумцы
  • Старинную почтовую контору, за фасадом которой нынче скрывается казино
  • Здание банка, превращённое во дворец из диснеевских сказок

Вы узнаете:

  • Почему в Старом городе не строили высоких зданий
  • Как известный батумский врач стал жертвой собственной доброты
  • Кому принадлежал «дом с атлантами»
  • Чем не угодил властям кукольный театр

Кому подойдёт экскурсия

Как тем, кто в Батуми впервые и хочет познакомиться со Старым городом, так и тем, кто здесь живёт — узнать больше о знакомых постройках.

Организационные детали

  • Рекомендуем брать с собой головные уборы, воду и средства SPF (или зонты — в зависимости от переменчивой батумской погоды)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€18
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Батуми

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураНеобычныеЛетниеНа выходныеСтарый городПопулярные места

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