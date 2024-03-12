7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По окрестностям Батуми
Индивидуальная экскурсия по окрестностям Батуми подарит вам незабываемые впечатления. Памятники, музеи и ботанический сад ждут вашего визита
Начало: У места вашего проживания в Батуми
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
от €130 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
Прибрежный вояж с купанием в Сарпи
Начало: Колоннада парка 6 мая
Расписание: по субботам в 08.30
8 мар в 08:30
15 мар в 08:30
$60 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Топ-10 достопримечательностей Аджарии
Начало: Ваше место проживания
Расписание: Ежедневно в 09:30 или в 10:00.
10 мар в 09:30
11 мар в 09:30
от $140 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SShiraz12 марта 2024С Кахой мы поменяли маршрут, и поехали в Горную Аджарию, так как окресности я смотрел с другим гидом. Посмотрели прроду, водопады и красивые места Аджарии. Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Этнографический музей Борджгало»
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