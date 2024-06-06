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Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€25 за человека
Групповая
2 часа
В тренде
Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
Прогулка по Батуми с коренным аджарцем позволит вам увидеть главные достопримечательности города за 2 часа. Узнайте интересные факты и истории о Батуми
Начало: У церкви святого Николая
Расписание: ежедневно в 11:00
12 июня в 10:00
14 июня в 11:00
€10 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам
Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре
Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€42 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея
Начало: У канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель в Батуми
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €195 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 июня 2024Спасибо гиду Малхазу за интересную экскурсию по основным локациям Старого Батуми и набережной! Всё было интересно, группа небольшая, 2 часа пролетели незаметно! Понравилось, что в ходе экскурсии Малхаз общается с группой, отвечает на все вопросы.
- ММарина5 июня 2024Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город.
- ТТатьяна5 июня 2024Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли при прогулке по городу Гид ответил очень полно, интересно и дал максимум информации! С юмором, с местным колоритом, очень вежливо. Спасибо огромное!
- ЕЕвгений4 июня 2024Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
- ЮЮлия31 мая 2024Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много и интересно рассказывал о
- ККатя30 мая 2024Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя) радушные, внимательные - приятно
- ЕЕвгений28 мая 2024Георгий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. Так же хочется отметить семейное
- ТТатьяна22 мая 2024Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии, а точнее в Тбилиси.
- ВВалерия14 мая 2024Хотела поблагодарить Ивана за прекрасное времяпрепровождение и содержательную экскурсию по Батуми. Увлеченный и очень приятный гид,легкая подача материала,много полезной информации,любые
- ООксана7 мая 2024Гид Иван, несмотря на то, что не является местным жителем, имеет очень глубокие знания истории и актуального развития региона и
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Танцующие фонтаны»
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