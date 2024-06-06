Танцующие фонтаны – экскурсии в Батуми

Найдено 8 экскурсий в категории «Танцующие фонтаны» в Батуми, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Батуми и горная Аджария за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
511 отзывов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
25 за человека
Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
24 отзыва
В тренде
Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
Прогулка по Батуми с коренным аджарцем позволит вам увидеть главные достопримечательности города за 2 часа. Узнайте интересные факты и истории о Батуми
Начало: У церкви святого Николая
Расписание: ежедневно в 11:00
12 июня в 10:00
14 июня в 11:00
10 за человека
Первое свидание с Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам
Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре
Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
42 за всё до 6 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
85 отзывов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 130 за всё до 7 чел.
Батуми, Аджария и Гурия за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 130 за всё до 4 чел.
Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Из Батуми - в сказочную Имеретию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея
Начало: У канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
230 за всё до 5 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель в Батуми
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 195 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
    Спасибо гиду Малхазу за интересную экскурсию по основным локациям Старого Батуми и набережной! Всё было интересно, группа небольшая, 2 часа пролетели незаметно! Понравилось, что в ходе экскурсии Малхаз общается с группой, отвечает на все вопросы.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
    Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город.
    Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый городЭкскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
    Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли при прогулке по городу Гид ответил очень полно, интересно и дал максимум информации! С юмором, с местным колоритом, очень вежливо. Спасибо огромное!
    Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много и интересно рассказывал о
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    природе, о Аджарии, её истории, жизне местных жителей. Потрясающая природа: горы, реки, водопады! Нам повезло с погодой, было сухо и солнечно. На обед и дегустацию вина мы останавливались в грузинской семье в горах. Но самое большое впечатление произвели грузинские танцы в исполнении детей хозяев! Талантливы, и своими танцами вдохновили всю группу!

    Была на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он многоБыла на экскурсии Батуми и Горная Аджария. Очень понравилась, море впечатлений! Экскурсию проводил Гиорги, он много
  • К
    Катя
    30 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя) радушные, внимательные - приятно
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    находиться рядом! Чистые и культурные люди! Атмосферная кухня с музыкой и видом на горы! Люди добрые добрые - душа поет! Большая благодарностью Георгию и его напарнику!

    Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)Потрясающая экскурсия! Программа просто невероятная - очень душевно! Очень! Георгий и его напарник (не помню имя)
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Батуми и горная Аджария за 1 день
    Георгий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. Так же хочется отметить семейное
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    кафе в горах куда нас завезли на обед. Отличная дегустация у хозяина в колоритном погребе а потом танцы в исполнении сына хозяина.

    Георгий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. ТакГеоргий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. ТакГеоргий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. ТакГеоргий гид от Бога. Он не молчал ни минуты все 7 часов. Рекомендую эту экскурсию. Так
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии, а точнее в Тбилиси.
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    Поездка в Батуми была спонтанная и короткая. Хотелось за это время посмотреть много, поэтому заказали эту экскурсию. Впечатления остались просто незабываемые. Несмотря на пасмурную погоду нам удалось действительно увидеть город на ладони. Ириндий, отличный гид! Очень внимательный и отзывчивый человек! Экскурсию начали во второй половине дня, но успели подняться в Храм Святой Троицы пока ещё было светло. Необычайно красивое и завораживающее место, а вид на город, просто потрясающий! Затем спустились в город и там уже начали знакомиться с этим красивейшим городом. Также огромная благодарность Ириндию и как водителю! Очень аккуратно, спокойно и тихо водит машину. Экскурсия прошла на высшем уровне! Куча информации, море впечатлений и желание ещё раз вернуться в этот красивый город. Огромное спасибо Вам Ириндий за тёплую встречу, интереснейшую экскурсию, отличную компанию и яркие впечатления. Рекомендую Ириндия просто от души! Не пожалеете! До новых встреч!

    Привет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в ГрузииПривет Всем, кто читает этот комментарий. Мы из Берлина и на майские праздники были в Грузии
  • В
    Валерия
    14 мая 2024
    Первое свидание с Батуми
    Хотела поблагодарить Ивана за прекрасное времяпрепровождение и содержательную экскурсию по Батуми. Увлеченный и очень приятный гид,легкая подача материала,много полезной информации,любые
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    темы готов поддержать и на все вопросы ответить. Даже ребенку 10 лет не было скучно. Прекрасно провели время!!!! Рады были знакомству! Можем рекомендовать от всей души👍

  • О
    Оксана
    7 мая 2024
    Первое свидание с Батуми
    Гид Иван, несмотря на то, что не является местным жителем, имеет очень глубокие знания истории и актуального развития региона и
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    страны. У него потрясающая харизма, умение заинтересовать. Также он проявляет заботу: устали стоять-присели. Он рассказывает не шаблонно, а очень живо, интересно, поддерживает диалог, отвечает на вопросы. Мы получили огромное наслаждение, благодарим от души Ивана, рекомендуем с удовольствием.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Танцующие фонтаны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Батуми и горная Аджария за 1 день
  2. Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
  3. Первое свидание с Батуми
  4. Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
  5. Батуми, Аджария и Гурия за один день
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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