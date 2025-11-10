В живописных грузинских деревнях сохранились уникальные артефакты советского прошлого.
Участники экскурсии смогут увидеть барельефы, мозаики и витражи, украшающие остановки, детские площадки и дома культуры.
Посетив Дагва, Кобулети и Натанеби, туристы узнают о сходстве византийской и советской мозаики, а также о символике скульптурных композиций. Комфортабельный транспорт и опытный водитель обеспечат комфортное путешествие
5 причин купить эту экскурсию
- 🖼️ Уникальные мозаики и барельефы
- 🏛️ Исторические дома культуры
- 🚍 Комфортабельный транспорт
- 📚 Интересные факты и истории
- 🌍 Погружение в советское прошлое
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Дом культуры Дагва
- Дом культуры Шрома
- Станция Натанеби
- Мозаичная детская площадка
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дома культуры «Дагва» и «Шрома».
- Мозаики на остановках.
- Мозаичную детскую площадку.
- Станцию «Натанеби» и вокзальную площадь.
- Детский сад с мозаиками и витражами.
Вы узнаете:
- Что общего у византийской и советской мозаики.
- Почему в Аджарии и Гурии появились такие архитектурные объекты.
- Что символизируют сюжеты скульптурных композиций и мозаик.
- Как в них отражаются грузинские народные обычаи и легенды.
- Какие перспективы у этих памятников.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте. За рулём будет опытный водитель, моё внимание будет полностью посвящено вам.
- Все объекты мы осматриваем снаружи.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У нижней станции канатной дороги Арго
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 5303 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю каждый год. Каждый
