Эхо советского прошлого: авторская экскурсия из Батуми

Оцените художественные артефакты советского времени в грузинских деревнях. Посетите Дагва, Кобулети и Натанеби, узнайте их историю и символику
В живописных грузинских деревнях сохранились уникальные артефакты советского прошлого.

Участники экскурсии смогут увидеть барельефы, мозаики и витражи, украшающие остановки, детские площадки и дома культуры.

Посетив Дагва, Кобулети и Натанеби, туристы узнают о сходстве византийской и советской мозаики, а также о символике скульптурных композиций. Комфортабельный транспорт и опытный водитель обеспечат комфортное путешествие

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖼️ Уникальные мозаики и барельефы
  • 🏛️ Исторические дома культуры
  • 🚍 Комфортабельный транспорт
  • 📚 Интересные факты и истории
  • 🌍 Погружение в советское прошлое
Что можно увидеть

  • Дом культуры Дагва
  • Дом культуры Шрома
  • Станция Натанеби
  • Мозаичная детская площадка

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дома культуры «Дагва» и «Шрома».
  • Мозаики на остановках.
  • Мозаичную детскую площадку.
  • Станцию «Натанеби» и вокзальную площадь.
  • Детский сад с мозаиками и витражами.

Вы узнаете:

  • Что общего у византийской и советской мозаики.
  • Почему в Аджарии и Гурии появились такие архитектурные объекты.
  • Что символизируют сюжеты скульптурных композиций и мозаик.
  • Как в них отражаются грузинские народные обычаи и легенды.
  • Какие перспективы у этих памятников.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте. За рулём будет опытный водитель, моё внимание будет полностью посвящено вам.
  • Все объекты мы осматриваем снаружи.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У нижней станции канатной дороги Арго
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 5303 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю каждый год. Каждый
читать дальше

раз я думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает меня до слёз. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, как это было в Грузии. Когда-то занималась энологией (наукой о вине) и поделюсь с вами своими находками. На экскурсиях уделяю особое внимание фольклору, легендам, обычаям, быту и образу жизни. Но это же великолепные влажные субтропики — как тут не поговорить об окружающей нас природе! А ещё при слове «Грузия» (Сакартвело) я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка:)

