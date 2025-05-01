Индивидуальная
до 4 чел.
Пришёл, увидел, полюбил! Авторская экскурсия
Исследуйте Западную Грузию: каньоны, дворцы и кулинарные традиции ждут вас. Погрузитесь в атмосферу и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 13:30
21 июн в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Эхо советского прошлого: авторская экскурсия из Батуми
Полюбоваться советскими мозаиками, витражами, скульптурами и заброшенными домами культуры
Начало: У нижней станции канатной дороги Арго
21 июн в 14:30
22 июн в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Тайны старого Батуми
Перенестись в дореволюционную и советскую эпохи города на авторской экскурсии
Начало: На улице Тавдадебули
21 июн в 10:30
22 июн в 10:30
€140 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Пришёл, увидел, полюбил! Авторская экскурсия по Западной Грузии (в мини-группе)
Полюбоваться каньонами, посетить резиденцию князей и поучаствовать в кулинарных мастер-классах
Начало: На площади Эра
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
21 июн в 09:00
22 июн в 09:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 мая 2025Прекрасный тур, насыщенная программа. Интересная информация от увлеченного своей работой гида. Благодарим Ию за погружение в национальный колорит и яркие
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Авторские»
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Сейчас в Батуми в категории "Авторские" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 180. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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