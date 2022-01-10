Что вы можете увидеть 🤩

Мы проедем вдоль всего морского побережья, заедем в дендрологический парк и курортный город Кутаиси — второй по величине город в Грузии с богатой историей длиною в 3 500 лет.
Что вас ждет
День 1
Храм Баграта — храм Успения Богородицы. Один из самых больших храмов в Грузии и один из важнейших по своей исторической роли. Храм построен в форме креста. Он обильно украшен лепниной и резьбой, стены и пол выложены мозаикой, остатки которой можно увидеть и сейчас.
Национальный парк «Сатаплия». Главные достопримечательности заповедника — павильон с сохранившимися следами динозавров, возраст отпечатков — более 145 млн. лет, красивейшая смотровая площадка с прозрачным мостом и карстовая пещера.
Боржоми известен как бальнеологический курорт, где можно восстановить здоровье, нервы и силы.
Термальные источники в Боржоми — ванны под открытым небом, наполненные лечебной водой, которая повышает иммунитет, активизирует процессы обмена веществ в организме, успокаивает нервную систему, омолаживает и поднимает настроение.
Искупаемся в серных ваннах, прогуляемся по парку развлечений и хвойному лесу.
День 2.
Центральный парк Боржоми. На сегодняшний день парк представляет собой ухоженное место с приятной атмосферой, большим количеством растительности, чистым воздухом, который считается целебным. Здесь вы отдохнете душой и телом, увидите небольшой водопад и прокатитесь на канатной дороге.
Крепость Рабати была построена в XIII веке. Это военное сооружение повидало немало на своем веку. Крепость неоднократно разрушалась, часто находилась в осаде, в итоге впитала в себя следы различных культур и религий. В стенах крепости расположены церковь, мечеть, синагога, небольшой парк, исторический музей, магазины, гостиница и даже ЗАГС.
Вардзиа — масштабный пещерный город в Грузии. Строительство было начато при царе Георгии III в XII веке, затем продолжено его дочерью — царицей Тамарой. Город, высеченный в скале на высоте более 100 метров, насчитывает 8 этажей и 550 пещер. У царицы Тамары было 366 комнат, чтобы враги не узнали, где находится ее комната. На территории города стоит храм Успения Пресвятой Богородицы. Стены храма увенчаны фресками с ликами святых, царицы Тамары и царя Георгия III.
Важно знать
- вы можете регулировать маршрут;
- на обед и ужин гид завезет вас в лучшие кафе с традиционной кухней;
- размещение на ночь вы можете забронировать заранее или заселиться по факту. Гид предложит вам лучшие варианты по комфортной цене;
- возьмите с собой сменную одежду, купальные принадлежности.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер в обе стороны,
- вино в подарок.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- вход в Дендрологический парк;
- парк «Сатаплия», билет: взрослый 6 лари/детский 3 лари/до 6 лет бесплатно;
- горячие источники Боржоми, билет 5 лари;
- Боржоми, билет 2 лари;
- фуникулер 5 лари в одну сторону;
- крепость Рабат, билет 7 лари;
- Вардзиа, билет 7 лари;
- обед, ужин;
- проживание примерно 75 лари с человека;