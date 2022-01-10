Что вы можете увидеть 🤩

Мы проедем вдоль всего морского побережья, заедем в дендрологический парк и курортный город Кутаиси — второй по величине город в Грузии с богатой историей длиною в 3 500 лет.

Что вас ждет

День 1

Храм Баграта — храм Успения Богородицы. Один из самых больших храмов в Грузии и один из важнейших по своей исторической роли. Храм построен в форме креста. Он обильно украшен лепниной и резьбой, стены и пол выложены мозаикой, остатки которой можно увидеть и сейчас.

Национальный парк «Сатаплия». Главные достопримечательности заповедника — павильон с сохранившимися следами динозавров, возраст отпечатков — более 145 млн. лет, красивейшая смотровая площадка с прозрачным мостом и карстовая пещера.

Боржоми известен как бальнеологический курорт, где можно восстановить здоровье, нервы и силы.

Термальные источники в Боржоми — ванны под открытым небом, наполненные лечебной водой, которая повышает иммунитет, активизирует процессы обмена веществ в организме, успокаивает нервную систему, омолаживает и поднимает настроение.

Искупаемся в серных ваннах, прогуляемся по парку развлечений и хвойному лесу.

День 2.

Центральный парк Боржоми. На сегодняшний день парк представляет собой ухоженное место с приятной атмосферой, большим количеством растительности, чистым воздухом, который считается целебным. Здесь вы отдохнете душой и телом, увидите небольшой водопад и прокатитесь на канатной дороге.

Крепость Рабати была построена в XIII веке. Это военное сооружение повидало немало на своем веку. Крепость неоднократно разрушалась, часто находилась в осаде, в итоге впитала в себя следы различных культур и религий. В стенах крепости расположены церковь, мечеть, синагога, небольшой парк, исторический музей, магазины, гостиница и даже ЗАГС.

Вардзиа — масштабный пещерный город в Грузии. Строительство было начато при царе Георгии III в XII веке, затем продолжено его дочерью — царицей Тамарой. Город, высеченный в скале на высоте более 100 метров, насчитывает 8 этажей и 550 пещер. У царицы Тамары было 366 комнат, чтобы враги не узнали, где находится ее комната. На территории города стоит храм Успения Пресвятой Богородицы. Стены храма увенчаны фресками с ликами святых, царицы Тамары и царя Георгия III.

Важно знать

вы можете регулировать маршрут;

на обед и ужин гид завезет вас в лучшие кафе с традиционной кухней;

размещение на ночь вы можете забронировать заранее или заселиться по факту. Гид предложит вам лучшие варианты по комфортной цене;

возьмите с собой сменную одежду, купальные принадлежности.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер в обе стороны,

вино в подарок.

Туристы оплачивают самостоятельно: