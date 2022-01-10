Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия

Вас ждет незабываемая поездка с посещением целебных источников Боржоми, средневековой крепости Рабат

Индивидуально
для 8 чел.
Вас ждет незабываемая поездка с посещением целебных источников Боржоми, средневековой крепости Рабат и загадочного пещерного города Вардзиа.

В путешествие вы увидите множество интересных локаций, которые известны только местным.
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия

Что вы можете увидеть 🤩

  • Дендрологический парк
  • Кутаиси
  • храм Баграта
  • Национальный парк «Сатаплия»
  • Боржоми
  • горячие источники
  • крепость Рабат
  • Вардзиа.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мы проедем вдоль всего морского побережья, заедем в дендрологический парк и курортный город Кутаиси — второй по величине город в Грузии с богатой историей длиною в 3 500 лет.
Что вас ждет

День 1

Храм Баграта — храм Успения Богородицы. Один из самых больших храмов в Грузии и один из важнейших по своей исторической роли. Храм построен в форме креста. Он обильно украшен лепниной и резьбой, стены и пол выложены мозаикой, остатки которой можно увидеть и сейчас.
Национальный парк «Сатаплия». Главные достопримечательности заповедника — павильон с сохранившимися следами динозавров, возраст отпечатков — более 145 млн. лет, красивейшая смотровая площадка с прозрачным мостом и карстовая пещера.
Боржоми известен как бальнеологический курорт, где можно восстановить здоровье, нервы и силы.
Термальные источники в Боржоми — ванны под открытым небом, наполненные лечебной водой, которая повышает иммунитет, активизирует процессы обмена веществ в организме, успокаивает нервную систему, омолаживает и поднимает настроение.
Искупаемся в серных ваннах, прогуляемся по парку развлечений и хвойному лесу.

День 2.

Центральный парк Боржоми. На сегодняшний день парк представляет собой ухоженное место с приятной атмосферой, большим количеством растительности, чистым воздухом, который считается целебным. Здесь вы отдохнете душой и телом, увидите небольшой водопад и прокатитесь на канатной дороге.
Крепость Рабати была построена в XIII веке. Это военное сооружение повидало немало на своем веку. Крепость неоднократно разрушалась, часто находилась в осаде, в итоге впитала в себя следы различных культур и религий. В стенах крепости расположены церковь, мечеть, синагога, небольшой парк, исторический музей, магазины, гостиница и даже ЗАГС.
Вардзиа — масштабный пещерный город в Грузии. Строительство было начато при царе Георгии III в XII веке, затем продолжено его дочерью — царицей Тамарой. Город, высеченный в скале на высоте более 100 метров, насчитывает 8 этажей и 550 пещер. У царицы Тамары было 366 комнат, чтобы враги не узнали, где находится ее комната. На территории города стоит храм Успения Пресвятой Богородицы. Стены храма увенчаны фресками с ликами святых, царицы Тамары и царя Георгия III.
Важно знать
  • вы можете регулировать маршрут;
  • на обед и ужин гид завезет вас в лучшие кафе с традиционной кухней;
  • размещение на ночь вы можете забронировать заранее или заселиться по факту. Гид предложит вам лучшие варианты по комфортной цене;
  • возьмите с собой сменную одежду, купальные принадлежности.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер в обе стороны,
  • вино в подарок.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • вход в Дендрологический парк;
  • парк «Сатаплия», билет: взрослый 6 лари/детский 3 лари/до 6 лет бесплатно;
  • горячие источники Боржоми, билет 5 лари;
  • Боржоми, билет 2 лари;
  • фуникулер 5 лари в одну сторону;
  • крепость Рабат, билет 7 лари;
  • Вардзиа, билет 7 лари;
  • обед, ужин;
  • проживание примерно 75 лари с человека;

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер в обе стороны
  • вино в подарок.
Что не входит
  • вход в Дендрологический парк
  • парк «Сатаплия», билет: взрослый 6 лари/детский 3 лари/до 6 лет бесплатно
  • горячие источники Боржоми, билет 5 лари
  • Боржоми, билет 2 лари
  • фуникулер 5 лари в одну сторону
  • крепость Рабат, билет 7 лари
  • Вардзиа, билет 7 лари
  • обед, ужин
  • проживание примерно 75 лари с человека
Место начала и завершения?
Батуми
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Спасибо, что выбрали нас!
  • Мы заберем вас от адреса проживания.
  • Возьмите с собой сменную одежду и купальные принадлежности, наличные деньги.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9:00

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