Эта поездка создана для тех, кто хочет отвлечься от городской суеты и увидеть горы в их самом красивом проявлении.
По дороге на высокогорный курорт Гомис Мта пейзажи постепенно меняются: субтропические леса Аджарии уступают место хвойным склонам, туманным перевалам и альпийским лугам.
Во время поездки мы будем останавливаться на смотровых площадках, любоваться видами, фотографироваться и наслаждаться тишиной природы.
По дороге на высокогорный курорт Гомис Мта пейзажи постепенно меняются: субтропические леса Аджарии уступают место хвойным склонам, туманным перевалам и альпийским лугам.
Во время поездки мы будем останавливаться на смотровых площадках, любоваться видами, фотографироваться и наслаждаться тишиной природы.
Описание экскурсии
13:00— выезд из Батуми
Дорога через горные районы и леса Гурии с остановками для отдыха и фото.
14:00–16:00 — подъём в Гомис Мта
Панорамные виды, смотровые площадки.
16:00–19:00 — отдых на вершине
Пикник, свободное время, наблюдение за облаками и закатом.
19:00 — выезд обратно
22:00–23:00 — возвращение в Батуми
Время возвращения зависит от погоды и дорожных условий.
Во время поездки поговорим об истории и традициях горных регионов Грузии, о том, чем отличаются разные уголки страны. Вы узнаете, что означает название Гомис Мта, почему уже много веков местные жители поднимаются сюда летом и как высокогорные пастбища были связаны с жизнью горных семей. Также расскажем о культуре региона, старых дорогах через горы и особенностях жизни среди облаков и туманов.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивеэне. Детское кресло можем предоставить по предварительной договорённости
- Пикник на вершине — 12€ с человека (по желанию)
- Дорога проходит по горному серпантину и занимает более двух часов в одну сторону. Маршрут подойдёт путешественникам, которые комфортно переносят длительные поездки по горным дорогам
- Хотим обратить внимание, что виды с облаками в Гомис Мта зависят от погоды и природных условий, поэтому гарантировать их невозможно. Погода в горах очень переменчива: за короткое время могут появиться туман, облака или, наоборот, полностью открыться панорамы.
Но даже без облаков Гомис Мта впечатляет горными видами, атмосферой простора и закатами
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 134 туристов
Мы — команда гидов, которые родились и выросли здесь, в Аджарии, и безмерно любим наш край. Для нас это не просто работа — это возможность поделиться с вами своей любовью
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