Эта поездка создана для тех, кто хочет отвлечься от городской суеты и увидеть горы в их самом красивом проявлении. По дороге на высокогорный курорт Гомис Мта пейзажи постепенно меняются: субтропические леса Аджарии уступают место хвойным склонам, туманным перевалам и альпийским лугам. Во время поездки мы будем останавливаться на смотровых площадках, любоваться видами, фотографироваться и наслаждаться тишиной природы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

13:00— выезд из Батуми

Дорога через горные районы и леса Гурии с остановками для отдыха и фото.

14:00–16:00 — подъём в Гомис Мта

Панорамные виды, смотровые площадки.

16:00–19:00 — отдых на вершине

Пикник, свободное время, наблюдение за облаками и закатом.

19:00 — выезд обратно

22:00–23:00 — возвращение в Батуми

Время возвращения зависит от погоды и дорожных условий.

Во время поездки поговорим об истории и традициях горных регионов Грузии, о том, чем отличаются разные уголки страны. Вы узнаете, что означает название Гомис Мта, почему уже много веков местные жители поднимаются сюда летом и как высокогорные пастбища были связаны с жизнью горных семей. Также расскажем о культуре региона, старых дорогах через горы и особенностях жизни среди облаков и туманов.

Организационные детали