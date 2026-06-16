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Гомис Мта - мир гор и облаков

Закат, тишина и бесконечные горные горизонты
Эта поездка создана для тех, кто хочет отвлечься от городской суеты и увидеть горы в их самом красивом проявлении.

По дороге на высокогорный курорт Гомис Мта пейзажи постепенно меняются: субтропические леса Аджарии уступают место хвойным склонам, туманным перевалам и альпийским лугам.

Во время поездки мы будем останавливаться на смотровых площадках, любоваться видами, фотографироваться и наслаждаться тишиной природы.
Гомис Мта - мир гор и облаков
Гомис Мта - мир гор и облаков
Гомис Мта - мир гор и облаков

Описание экскурсии

13:00— выезд из Батуми
Дорога через горные районы и леса Гурии с остановками для отдыха и фото.

14:00–16:00 — подъём в Гомис Мта
Панорамные виды, смотровые площадки.

16:00–19:00 — отдых на вершине
Пикник, свободное время, наблюдение за облаками и закатом.

19:00 — выезд обратно

22:00–23:00 — возвращение в Батуми

Время возвращения зависит от погоды и дорожных условий.

Во время поездки поговорим об истории и традициях горных регионов Грузии, о том, чем отличаются разные уголки страны. Вы узнаете, что означает название Гомис Мта, почему уже много веков местные жители поднимаются сюда летом и как высокогорные пастбища были связаны с жизнью горных семей. Также расскажем о культуре региона, старых дорогах через горы и особенностях жизни среди облаков и туманов.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивеэне. Детское кресло можем предоставить по предварительной договорённости
  • Пикник на вершине — 12€ с человека (по желанию)
  • Дорога проходит по горному серпантину и занимает более двух часов в одну сторону. Маршрут подойдёт путешественникам, которые комфортно переносят длительные поездки по горным дорогам
  • Хотим обратить внимание, что виды с облаками в Гомис Мта зависят от погоды и природных условий, поэтому гарантировать их невозможно. Погода в горах очень переменчива: за короткое время могут появиться туман, облака или, наоборот, полностью открыться панорамы.
    Но даже без облаков Гомис Мта впечатляет горными видами, атмосферой простора и закатами
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 134 туристов
Мы — команда гидов, которые родились и выросли здесь, в Аджарии, и безмерно любим наш край. Для нас это не просто работа — это возможность поделиться с вами своей любовью
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к родной земле. Наши экскурсии — это живое общение, где вы можете задавать любые вопросы, а мы с радостью на них ответим. Мы хотим чтобы вы хорошо отдохнули. У каждого нашего гида — уникальный характер и опыт. Отар — школьный учитель, очень знающий и внимательный. Он умеет объяснять сложное просто и интересно, всегда готов ответить на любые вопросы и поделиться знаниями о нашем крае. Бежан — хозяин небольшого магазина, организованный и вежлиый. Он отлично знает местные традиции, всегда внимателен к деталям и нуждам туристов. Малхаз — сельский труженик с весёлым характером и пунктуальностью. Он легко находит общий язык с каждым гостем, делая экскурсии живыми и запоминающийся Я — Ирина. Координирую и организовываю экскурсию. Всегда готова ответить на любые вопросы и помочь с выбором маршрута.

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