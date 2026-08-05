Гомис Мта - путешествие к морю облаков (из Батуми)
Путешествие к вершинам с историями о быте горных пастухов и культурных особенностях Гурии
Гомис Мта — одно из самых красивых высокогорных мест Грузии.
Здесь вершины встречаются с облаками, воздух наполнен ароматом хвойного леса, а с панорамных площадок открываются виды, к красоте которых невозможно привыкнуть. Вы узнаете о жизни в Гурии, местной чайной культуре, кухне и философии местных жителей.
Описание экскурсии
По дороге мы заедем на чайную плантацию, поговорим об истории грузинского чая и вы узнаете, почему именно Гурия стала главным чайным регионом страны.
Дорога к Гомис Мта — это живописный серпантин. Будем останавливаться на лучших смотровых площадках, чтобы любоваться ущельями, лесами и горными вершинами.
Вы узнаете о культуре и кулинарии Гурии, истории курорта, природе региона, а также о том, как живут горные пастухи и почему многие семьи приезжают сюда только летом.
Высокогорная деревня Гомис Мта встретит вас:
знаменитым морем облаков
альпийскими лугами
уютными деревянными домиками
панорамными видами на Кавказские горы
При желании организуем пикник на вершине, наслаждаясь закатом.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Батуми 9:30 — остановка на завтрак в кафе (по желанию) 10:15 — посещение чайных плантаций 11:30 — подъём по горной дороге с остановками 13:00 — прибытие в Гомис Мта, прогулка и свободное время 14:00 — обед с видом на горы (по желанию) 15:00 — прогулка по окрестностям и панорамным площадкам 17:30 — свободное время, кофе, отдых и фотографии 18:30 — выезд в Батуми 20:30–21:00 — возвращение
Организационные детали
Едем на Mercedes Sprinter на 17 мест с кондиционером. Детские кресла — по запросу
Питание в кафе не входит в стоимость. Пикник — по желанию, по договорённости
Программу можно провести для большего количества участников — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Грузии и с радостью показываю гостям эту удивительную страну. Уже много лет я занимаюсь трансферами и экскурсиями по самым красивым уголкам Грузии.
В моём распоряжении комфортабельный Mercedes Sprinter читать дальшеуменьшить
на 17 мест, поэтому я организую как индивидуальные, так и групповые поездки. Для меня важно не просто отвезти вас из точки А в точку Б, а подарить настоящие эмоции, комфорт и тёплую атмосферу путешествия.
Я знаю не только популярные маршруты, но и скрытые места, куда редко добираются обычные туристы. Покажу вам горы, старинные монастыри, винодельни, море и настоящую грузинскую душу!
Буду рад стать вашим проводником по Грузии!
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