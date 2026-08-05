Гомис Мта — одно из самых красивых высокогорных мест Грузии. Здесь вершины встречаются с облаками, воздух наполнен ароматом хвойного леса, а с панорамных площадок открываются виды, к красоте которых невозможно привыкнуть. Вы узнаете о жизни в Гурии, местной чайной культуре, кухне и философии местных жителей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По дороге мы заедем на чайную плантацию, поговорим об истории грузинского чая и вы узнаете, почему именно Гурия стала главным чайным регионом страны.

Дорога к Гомис Мта — это живописный серпантин. Будем останавливаться на лучших смотровых площадках, чтобы любоваться ущельями, лесами и горными вершинами.

Вы узнаете о культуре и кулинарии Гурии, истории курорта, природе региона, а также о том, как живут горные пастухи и почему многие семьи приезжают сюда только летом.

Высокогорная деревня Гомис Мта встретит вас:

знаменитым морем облаков

альпийскими лугами

уютными деревянными домиками

панорамными видами на Кавказские горы

При желании организуем пикник на вершине, наслаждаясь закатом.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Батуми

9:30 — остановка на завтрак в кафе (по желанию)

10:15 — посещение чайных плантаций

11:30 — подъём по горной дороге с остановками

13:00 — прибытие в Гомис Мта, прогулка и свободное время

14:00 — обед с видом на горы (по желанию)

15:00 — прогулка по окрестностям и панорамным площадкам

17:30 — свободное время, кофе, отдых и фотографии

18:30 — выезд в Батуми

20:30–21:00 — возвращение

Организационные детали