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Гомис Мта - путешествие к морю облаков (из Батуми)

Путешествие к вершинам с историями о быте горных пастухов и культурных особенностях Гурии
Гомис Мта — одно из самых красивых высокогорных мест Грузии.

Здесь вершины встречаются с облаками, воздух наполнен ароматом хвойного леса, а с панорамных площадок открываются виды, к красоте которых невозможно привыкнуть. Вы узнаете о жизни в Гурии, местной чайной культуре, кухне и философии местных жителей.
Гомис Мта - путешествие к морю облаков (из Батуми)
Гомис Мта - путешествие к морю облаков (из Батуми)
Гомис Мта - путешествие к морю облаков (из Батуми)

Описание экскурсии

По дороге мы заедем на чайную плантацию, поговорим об истории грузинского чая и вы узнаете, почему именно Гурия стала главным чайным регионом страны.

Дорога к Гомис Мта — это живописный серпантин. Будем останавливаться на лучших смотровых площадках, чтобы любоваться ущельями, лесами и горными вершинами.

Вы узнаете о культуре и кулинарии Гурии, истории курорта, природе региона, а также о том, как живут горные пастухи и почему многие семьи приезжают сюда только летом.

Высокогорная деревня Гомис Мта встретит вас:

  • знаменитым морем облаков
  • альпийскими лугами
  • уютными деревянными домиками
  • панорамными видами на Кавказские горы

При желании организуем пикник на вершине, наслаждаясь закатом.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Батуми
9:30 — остановка на завтрак в кафе (по желанию)
10:15 — посещение чайных плантаций
11:30 — подъём по горной дороге с остановками
13:00 — прибытие в Гомис Мта, прогулка и свободное время
14:00 — обед с видом на горы (по желанию)
15:00 — прогулка по окрестностям и панорамным площадкам
17:30 — свободное время, кофе, отдых и фотографии
18:30 — выезд в Батуми
20:30–21:00 — возвращение

Организационные детали

  • Едем на Mercedes Sprinter на 17 мест с кондиционером. Детские кресла — по запросу
  • Питание в кафе не входит в стоимость. Пикник — по желанию, по договорённости
  • Программу можно провести для большего количества участников — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Грузии и с радостью показываю гостям эту удивительную страну. Уже много лет я занимаюсь трансферами и экскурсиями по самым красивым уголкам Грузии. В моём распоряжении комфортабельный Mercedes Sprinter
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на 17 мест, поэтому я организую как индивидуальные, так и групповые поездки. Для меня важно не просто отвезти вас из точки А в точку Б, а подарить настоящие эмоции, комфорт и тёплую атмосферу путешествия. Я знаю не только популярные маршруты, но и скрытые места, куда редко добираются обычные туристы. Покажу вам горы, старинные монастыри, винодельни, море и настоящую грузинскую душу! Буду рад стать вашим проводником по Грузии!

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